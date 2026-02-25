Pacto Histórico anunció su cierre de campaña en Bogotá al estilo del Estereo Picnic: Iván Cepeda estará presente

El Pacto Histórico apuesta por Bogotá y convoca el Pacto Histórico Fest con conciertos y líderes de alto perfil para movilizar a sus bases - crédito @GloriaFlorezSI/X

A menos de 15 días para que se lleven a cabo las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas que definirán a los últimos candidatos presidenciales en Colombia, los partidos políticos anunciaron sus cierres de campaña con eventos multitudinarios en plazas públicas en el territorio nacional.

Uno de ellos fue el Pacto Histórico, colectividad afin al presidente Gustavo Petro, anunció que su cierre de campaña, denominado Pacto Histórico Fest, tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El evento contará con la participación de varios aspirantes al legislativo, entre ellos, Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado, y María Fernanda Carrascal, cabeza de lista de la Cámara de Representantes por Bogotá.

El acto incluirá un concierto con artistas como Los Diablitos del Vallenato, Arelys Henao y Doctor Krápula, al igual que las agrupaciones de rap La Etnnia, Realidad Mental, Eminencia Villera, entre otros.

Incluso, se espera que en este evento participe el candidato presidencial Iván Cepeda, donde dará un discurso de respaldo hacia las listas de la colectividad oficialista.

El Pacto Histórico no solo tendrá su mega evento de cierre. La competencia directa viene de la mano de Salvación Nacional, partido que organizará su cierre de campaña el sábado 28 de febrero en la plaza fundacional de Suba, al occidente de Bogotá, a partir de las 2:00 p.m.

Este acto contará con figuras como Enrique Gómez, Sara Castellanos y, como figura central, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial e inmediato seguidor de Cepeda en los sondeos de opinión.

En paralelo, el Centro Democrático fijó su cierre para el domingo 1 de marzo, una semana previa a la votación. Este evento reunirá a candidatos al Senado y la Cámara por Bogotá en el Centro de Convenciones G12 desde las 5:00 p. m., donde estarán acompañados por Paloma Valencia, candidata presidencial, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder histórico del partido.