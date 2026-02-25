Mujer denunció robo en parqueadero de un reconocido centro comercial en Bogotá: “No se hacen responsables de los objetos hurtados”

Una mujer denuncia públicamente haber sido víctima de un robo en el estacionamiento del centro comercial Mallplaza NQS en Bogotá. Relata cómo forzaron su vehículo y sustrajeron sus pertenencias, incluyendo una computadora, y la falta de respuesta y responsabilidad por parte del establecimiento - crédito lauoviedo09 / TikTok

Una usuaria de TikTok, identificada como lauoviedo09, narró cómo fue víctima de hurto tras dejar su computadora portátil en el automóvil dentro del estacionamiento del centro comercial Mallplaza NQS de la ciudad de Bogotá.

Según su testimonio, el robo no solo afectó sus pertenencias físicas, sino que también tuvo consecuencias virtuales: delincuentes vulneraron sus cuentas bancarias tras acceder a sus cuentas desde el equipo hurtado.

La afectada relató: “Quiero hacer este video como una denuncia pública ante el centro comercial Mall Plaza NQS de la ciudad de Bogotá. Es debido a lo ocurrido el día viernes 20 de febrero del presente año, en el parqueadero del centro comercial”.

Explicó que llegó acompañada de amigos y su pareja, estacionaron en el segundo piso y dejaron sus pertenencias en el baúl del auto antes de ingresar al centro comercial.

Poco después, mientras se encontraba en un local, recibió notificaciones de compras realizadas con su tarjeta de débito. “Bloqueo la tarjeta. Pienso en ese momento que me clonaron la tarjeta. Me doy cuenta que no son compras en línea, sino son compras”, describió. Al revisar la aplicación de rastreo de su MacBook, descubrió que el dispositivo ya no se encontraba en el lugar, sino que figuraba en una zona distinta de la ciudad.

Al regresar al vehículo, notaron que este se encontraba sin seguro. “No tenemos idea cómo le quitaron el seguro al carro. Abrieron el baúl y se llevaron mi maleta”, añadió.

El grupo interpuso la queja ante seguridad del centro comercial y llenó una PQR detallando lo sucedido. La respuesta oficial del centro comercial, según la denunciante, fue: “Lamentan mucho el hurto, pero que ellos no se hacen responsables de los objetos hurtados y demás”.

La publicación de lauoviedo09 generó un intenso debate en redes. Varios comentarios recordaron la existencia de la Ley 1480 de 2011, la cual establece la responsabilidad de los parqueaderos sobre los vehículos y objetos custodiados en su interior.

“Los parqueaderos deben responder por el vehículo y los objetos custodiados dentro de él, aunque existan letreros que digan que no se hacen responsables, eso es ilegal; información está basada en normativas generales de protección al consumidor (como la Ley 1480 de 2011 en Colombia)”, señaló un usuario en TikTok.

La denunciante expresó su frustración ante la falta de soluciones concretas, especialmente tras intentar comunicarse con la aseguradora del parqueadero. “La factura del parqueadero dice: ‘Póliza de responsabilidad civil extracontractual (...) nos estamos intentando comunicar a este número, no contestan”, aseguró en su video.

Desde la administración de Mallplaza NQS, se informó: “El centro comercial ha activado de manera inmediata sus protocolos de operación y seguridad. Nos encontramos siguiendo los procesos establecidos para estos casos y mantenemos los canales de comunicación abiertos con la persona afectada, reafirmando nuestro compromiso con los estándares de servicio a nuestros visitantes”, según información enviada a Infobae Colombia.