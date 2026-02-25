Melissa Gate confesó por qué no ‘le tira’ a Karola Alcendra por su participación en ‘La casa de los famosos’ y a qué personaje debe esa decisión

Melissa Gate explicó por qué no arremete contra Karola Alcendra tras ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía RCN

En medio del intenso debate digital que ha rodeado a Melissa Gate tras su regreso a La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido decidió abordar uno de los temas que más curiosidad ha generado entre los seguidores del programa: por qué, a diferencia de otros enfrentamientos públicos, decidió no “tirarle” a Karola Alcendra, pese a las polémicas que se han desatado alrededor de su participación en el reality y las diferencias que demostraron tener las dos desde el final de la segunda temporada.

La confesión la hizo durante una entrevista con La Mega, donde Melissa fue directa al señalar que su decisión no tiene que ver con miedo, falta de argumentos o desconocimiento de lo ocurrido, sino con una elección consciente motivada por una persona en particular.

“Por Emiro, por el respeto y el cariño tan grande que yo le tengo a él, porque él en este momento tiene una oleada de hate donde él ni siquiera tiene la culpa”, afirmó la finalista del formato presentado por el Canal RCN, dejando claro que su silencio no es pasividad, sino protección.

Gate profundizó en su postura al cuestionar la lógica de responsabilizar a terceros por situaciones que no provocaron.

“¿Él qué culpa tiene? ¿Uno como amigo, qué culpa tiene de las cagadas que hacen los amigos por fuera?”, expresó, en referencia al papel que ha jugado Emiro en medio de las controversias en las que ha estado envuelta Alcendra.

Según la creadora de contenido, el ataque digital que ha recibido su amigo la llevó a priorizar el afecto y la lealtad por encima del conflicto público, aun cuando reconoce que tiene mucho por decir.

En su relato, Melissa no negó que existan antecedentes que han generado incomodidad entre la audiencia y otros creadores. De hecho, recordó que hay registros en video que han alimentado la percepción negativa sobre Karola Alcendra.

“Para nadie es un secreto, porque hay videos de que ella a veces decía unas cosas que uno decía: ‘¡Dios mío, callen a esa mujer!’”, comentó sin rodeos. Sin embargo, insistió en que sacar a relucir su opinión en este momento solo avivaría una confrontación mayor, con consecuencias directas para Emiro.

La influencer fue enfática al explicar que su autocontrol responde a una estrategia de calma y no a una renuncia a su verdad.

“Exacto, entonces yo a Karola no le tiro, tengo muchas cosas para decir y mi opinión, pero no la puedo dar simplemente porque estoy protegiendo a Emiro, porque salir a decir la verdad, eso desencadenaría más guerras y más problemas”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que atraviesa una etapa distinta, lejos del enfrentamiento constante que suele caracterizar el contenido viral en redes sociales.

Con su característico tono irónico, Melissa Gate cerró el tema apelando al humor para reforzar su mensaje de desescalamiento: “Yo en este momento estoy en son de paz. Estamos en negociaciones con la OTAN, la ONU, todo el mundo, el Unicef”, dijo entre risas, antes de lanzar una reflexión que fue celebrada por parte de la audiencia: “Queremos la paz, queremos firmar la paz, marica. Ya, no, o sea, miren todo lo que está pasando en el mundo. También decirles a ellos: se puede hacer contenido sin tener que pelear”.

La declaración no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos interpretaron sus palabras como una muestra de madurez tras el torbellino mediático que dejó La casa de los famosos Colombia.

Mientras algunos seguidores le pidieron que eventualmente cuente “su versión completa”, otros respaldaron su decisión de no alimentar más polémicas y de priorizar la lealtad hacia su amigo. Por ahora, Melissa Gate dejó claro que su silencio tiene nombre propio y que, al menos por el momento, la paz pesa más que el escándalo.