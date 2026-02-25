Mauricio Cárdenas aseguró que Paloma Valencia no está lista para ser presidenta y armó su gabinete: “Es un cargo muy difícil”

Mauricio Cárdenas aseguró que el cargo de la Presidencia es muy difícil y que exige experiencia - crédito Diego Pineda/Colprensa

Los aspirantes a la Presidencia de la República tienen planes más allá de su campaña. Así lo evidenció el candidato Mauricio Cárdenas Santamaría (Avanza Colombia), que hace parte de La Gran Consulta por Colombia que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

En entrevista con Noticias RCN, el también exministro de Hacienda y Crédito Público armó el que sería su gabinete ministerial en caso de ganar las elecciones y ser el próximo gobernante de Colombia. Según explicó, la persona a la que le ofrecería la Vicepresidencia sería la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, conocida como Vicky Dávila.

Cárdenas confirmó que en el pasado tuvo algunos desencuentros con la comunicadora, pero que lo que pretende en su administración es unir. “¿Qué pasa? Uno tiene que gobernar desde la diferencia. Somos distintos, ella representa un segmento un poco más a la derecha, pero me he entendido bien con ella. Una mujer pragmática, una mujer que toma decisiones", precisó.

Mauricio Cárdenas aseguró que se entiende bien con Vicky Dávila - crédito Lina Gasca/Colprensa

A Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, la ubicaría en el Ministerio de Defensa. Indicó que esta sería la primera oportunidad que tendría la congresista de tener un puesto en el Ejecutivo y advirtió: “Para uno llegar a la Presidencia, necesita un poco de aprendizaje, de experiencia; no puede llegar a la Presidencia como primer cargo en el Ejecutivo”, señaló.

A su juicio, la aspirante no estaría preparada para ocupar el cargo más importante del país; requiere de la “escuela” del Ministerio de Defensa para que “después” pueda competir por la Presidencia.

“La Presidencia es un cargo muy difícil que requiere experiencia. Uno no puede llegar allá a aprender en el cargo. No podemos improvisar”, aseguró.

Mauricio Cárdenas aseguró que Paloma Valencia debe pasar por otro cargo en el Ejecutivo antes de llegar a la Presidencia - crédito prensa Paloma Valencia

Confirmó que la situación de Valencia aplicaría para otras personas que hacen parte de la Gran Consulta por Colombia y, por eso, considera que tendrían un mejor desempeño en el gabinete y no como presidentes o presidentas de Colombia. “Que de ahí se desarrolle la habilidad para llegar a la Presidencia de la República”, indicó.

Ahora bien, por otro lado, aseguró que ubicaría a Juan Daniel Oviedo, economista y exdirector general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), debido a que “es el hombre de los datos, las cifras”. “Perfecto para un economista con doctorado. Mantiene una tradición técnica alta”, señaló.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, sería su ministro de Transporte, con el fin de revivir las 4G y la construcción de un tren de cercanías en Cali. “Yo creo que se le mide a eso”.

Mauricio Cárdenas aseguró que el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sería su ministro de Transporte - crédito Colprensa

De igual manera, le ofrecería a Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, el Ministerio del Interior, para que impulsara la descentralización. En ese punto, aprovechó para criticar a la actual administración, a cargo del presidente Gustavo Petro. “Petro ha sido el del centralismo extorsivo. No le manda plata a los departamentos y municipios donde hay gobernantes que se oponen a él en su ideología”, aseveró.

El excongresista y exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación David Luna, por su parte, se convertiría en su ministro de Relaciones Exteriores. Aseguró que le ofrecería ese cargo porque se “entiende perfectamente con él” y considera que tendría un buen recibimiento en otros países. Afirmó que en el caso de Luna, bajo su administración tendría la posibilidad de liderar un ministerio con mayor responsabilidad que el que ya manejó en su momento.

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al que intentó convencer de que estuviera en la consulta, lo ubicaría en el Ministerio de Educación. “Sé que le han ofrecido esto en el pasado”, indicó.