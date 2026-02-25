María Fernanda Cabal y Paloma Valencia arremetieron contra Petro tras muerte de adulta mayor en EPS de Cúcuta: “Deja morir a los colombianos”

María Fernanda Cabal y Paloma Valencia señalaron fallas estructurales en la atención y denunciaron la gestión estatal sobre la red prestadora de servicios médicos - crédito Colprensa-Colprensa/Montaje Infobae

Una mujer identificada como Cecilia Quintero falleció este martes 24 de febrero de 2026 en una sede de entrega de medicamentos de la Nueva EPS, ubicada en el barrio Los Caobos, en Cúcuta, tras denunciar públicamente la falta de acceso a insumos médicos para su familia.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y recogidos por La Opinión, Quintero no recibió la entrega de pañales para su hijo con discapacidad, quien utiliza silla de ruedas debido a lesiones sufridas en un ataque perpetrado por grupos armados ilegales.

La mujer expresó que no recibía estos insumos desde septiembre del año anterior, a pesar de que el dispensario contaba con existencias.

“Ahora dicen que no están entregando los de enero y que los entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero?”, manifestó Quintero en una grabación publicada por usuarios en redes sociales.

Cecilia Quintero murió tras esperar meses insumos esenciales para su hijo discapacitado, mientras denunciaba la falta de medicamentos en el sistema de salud - crédito @Criticolombia2/X

La situación se agravó cuando la adulta mayor relató que su esposo, quien enfrenta problemas cardiovasculares y fue sometido a una cirugía de corazón, también se encontraba a la espera de medicamentos.

“Resulta que tampoco se los quieren entregar. Si no los toma se muere”, afirmó Quintero. Asimismo, denunció que era paciente renal y llevaba siete meses sin recibir su tratamiento.

Testigos informaron al medio local que Quintero colapsó minutos después de acercarse a la ventanilla de la sede de Cafam para reclamar los medicamentos.

Integrantes del personal le comunicaron que los insumos no estaban disponibles, lo que provocó que la mujer se sentara y, al intentar incorporarse, sufriera un desmayo. Personas presentes intentaron auxiliarla mientras llegaban los servicios de emergencia, pero no lograron reanimarla.

María Fernanda Cabal culpó al Gobierno Petro por crisis en el sistema de salud tras muerte de anciana en Cúcuta - crédito @MariaFdaCabal/X

Tras lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal calificó la situación como una consecuencia directa de las políticas del presidente Gustavo Petro.

“El gobierno criminal de Gustavo Petro ha provocado imágenes impactantes como esta”, escribió la congresista en la red social X.

Su publicación responsabilizó a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, y al mandatario nacional, por el funcionamiento actual del sistema. “Deben responder judicialmente por cada víctima de su sistema de salud”, afirmó Cabal.

Por su parte, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, señaló que la mujer perdió la vida mientras esperaba recibir sus medicamentos en una sede de la Nueva EPS.

“Una abuela de Cúcuta murió esperando sus medicamentos”, expresó la congresista en su perfil de X.

Valencia cuestionó la intervención estatal en la prestadora de salud, indicando: “El sistema de salud destruido por Petro deja morir a los colombianos”.

En su mensaje, la senadora agregó: “No más petrosalud que mata. No más petrosalud que no atiende, que no da medicamentos”.

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por muerte de anciana en Nueva EPS en Cúcuta - crédito @PalomaValenciaL

Por su parte, el también candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció en la red social X tras la muerte de Cecilia que, según denunció, esperó cinco horas por un medicamento en una sede de la Nueva EPS.

“Hoy fue Cecilia, una mujer de la tercera edad de Cúcuta que esperó cinco horas por un medicamento hasta que no pudo más”, escribió De la Espriella, quien recordó el reciente fallecimiento de un menor: “Hace una semana fue el pequeño Kevin”.

En su mensaje, el jurista cuestionó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud: “¿Cuántos muertos necesitan Gustavo Petro y su nefasto ministro de Salud para dejar de hacer daño a los más vulnerables?”. De la Espriella añadió: “Colombia reclama medicamentos, reclama un servicio de salud digno”.

El abogado concluyó su mensaje con un compromiso personal: “¡Juro por Dios que haré lo que sea necesario para que esto no ocurra nunca más a mis compatriotas!”.

Abelardo de la Espriella usó sus redes sociales para expresar su indignación frente al sistema de salud en manos del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La muerte de Cecilia Quintero ocurre en un contexto de denuncias recurrentes sobre demoras y obstáculos en la entrega de medicamentos en el sistema de salud colombiano.

El caso ha reactivado la discusión sobre la respuesta de entidades como la Nueva EPS y la necesidad de revisar los protocolos de atención en puntos de dispensación.