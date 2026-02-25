Marcela Gallego hizo denuncia contra reconocida organización por incumplimiento de pagos: Ministerio de Trabajo se pronunció

La actriz colombiana hace pública la deuda tras más de seis semanas y al menos 12 funciones impagas - crédito Fotocomposición Infobae (MarcelaGallego/Instagram)

La reconocida actriz Marcela Gallego levantó una voz de alerta por la situación laboral que enfrentan los actores y actrices en el país, al denunciar públicamente que la Fundación T de Teatro no le ha pagado por su participación en la obra Las novias de Travolta.

La denuncia de la actriz se hizo viral a través de su cuenta de X, y en ella relató la situación que vive desde hace varias semanas por la falta de pago de la fundación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con Semana, Gallego detalló que la deuda corresponde a alrededor de seis semanas, entre 12 y 16 funciones en la mencionada obra de teatro.

Marcela Gallego denunció falta de pago por su trabajo - crédito Marcela Gallego Actriz/ Facebook

Según la actriz, el problema se evidenció cuando empezaron a retrasarse pagos de otras funciones, incluso antes de iniciar la temporada.

“Yo lo venía presintiendo, porque de pronto empiezan a ocurrir ciertas cosas. Empezaron a deber otras funciones sueltas que habíamos hecho en otro teatro, funciones empresariales sueltas que las hicimos antes de iniciar la temporada y no las pagaban. Luego empezaron a retrasarse con el primer pago de la temporada. Faltando una semana para acabar la temporada, yo le pregunté al director de la obra: ‘¿Ustedes sí van a tener con qué pagar?’ y me respondía que sí, que la otra semana y así. Hoy sigo esperando que me paguen”, relató Gallego al medio citado.

La situación se agravó tras el pronunciamiento público de Gallego, lo que llevó a que otros actores y actrices se sumaran a la denuncia. Según la actriz, la respuesta de la Fundación T de Teatro fue pedir paciencia y, posteriormente, argumentar que la exposición mediática dificultaría aún más el pago de los honorarios pendientes.

La actriz boyacense hizo pública la deuda tras más de seis semanas y al menos 12 funciones impagas - crédito @Marcela_Gallego/X

“Luego, una compañera actriz salió y habló en el programa La Red de Caracol y después mandaron una carta de T de Teatro diciendo que ahora sí menos iban a poder pagar porque si se hacía esto público, no iban a poder producir. Ellos siempre terminan echándole la culpa al actor. Dicen que es falta de paciencia, que el actor es desleal, que el actor es impaciente; el actor salió a hablar. Ellos dicen que con el tema mediático ahora menos pueden pagar y el tema mediático empezó hace un mes”, afirmó Gallego en la entrevista.

El caso escaló hasta el Ministerio de Trabajo, luego de que la Asociación Colombiana de Actores (ACA) asesorara a la actriz para interponer una tutela por la vulneración al derecho al pago justo.

El caso escaló hasta el Ministerio de Trabajo, tras la recomendación de la Asociación Colombiana de Actores de interponer una tutela - crédito @AntonioSanguino/X

Sin embargo, el recurso fue declarado improcedente. “La respuesta del Ministerio de Trabajo se logra porque la Asociación Colombiana de Actores (ACA) se reunió con una de las personas que trabaja allá y esa persona lo que le dijo fue que debían meter una tutela. La actriz pone la tutela por la vulneración del derecho al justo pago y resulta que ahora la tutela es improcedente porque nosotros no somos trabajadores, sino contratistas", sostuvo.

Y agregó: “Es decir, al parecer la tutela es improcedente porque tenemos contrato de prestación de servicios y no laboral. La mayoría de las personas que trabajamos en Colombia tenemos contrato por prestación de servicio. En Colombia tiene que haber una defensa de esos derechos, ¿o es que los que trabajamos por prestación de servicios no tenemos derechos laborales?”, cuestionó la actriz.

Marcela Gallego enfatizó que la mayor parte de los artistas en el país trabajan bajo contratos de prestación de servicios, lo que suele dejarlos sin amparo frente a reclamos laborales.

Tras la denuncia en redes sociales, la ministra de las Culturas y el Trabajo, Yannai Kadamani Fonrodona, reaccionó y se ofreció a investigar lo ocurrido. “Afortunadamente, mi trino hizo que la ministra de las Culturas y el Trabajo respondiera. Yo tengo la tranquilidad de que por lo menos ellos van a entrar a investigar lo que pasa con esa empresa”.

Margarita Rosa de Francisco le expresó su apoyo a Marcela Gallego - crédito @Margaritarosadf/X

Aunque Gallego agradeció la intervención oficial, aseguró que hasta el momento no ha recibido una ruta clara de seguimiento.

“Esos mensajes los pusieron hace muy poco, entonces no se han contactado. Yo sí les contesté y les dije que estaba atenta a apoyar en el proceso. Yo siento que en Colombia en general tenemos mucho desconocimiento de cómo funcionan las leyes, de cuáles son nuestros derechos, y por eso a veces se le burlan en la cara a uno de frente. Este es un tema que tiene que ser regulado; no puede ser que a mí me toque rogar y mendigar mi salario”, declaró ante el medio de comunicación.

Cabe señalar que Gallego cuenta con más de 40 años de trayectoria en televisión y teatro; su talento se ha visto reflejado en producciones como Me llaman Lolita, La baby sister, Nadie es eterno en el mundo y, recientemente, como participante en MasterChef Celebrity Colombia 2024, lo que le ha dado una amplia visibilidad ante el público.

El respaldo a Gallego se hizo evidente en redes sociales, donde destacadas figuras, como la actriz Margarita Rosa de Francisco, expresaron su apoyo. En su cuenta de X, de Francisco alegó: “Y se dan el lujo de no pagarle a este pedazo de actriz. ¡No sean conchudos!”.