Luisa Fernanda W reveló la razón por la que no asistió con Pipe Bueno al matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López: “Qué triste”

La ausencia de la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno en el matrimonio de los artistas Jhonny Rivera y Jenny López no pasó desapercibida entre seguidores y fanáticos del género popular.

El evento, que reunió a múltiples figuras del entretenimiento nacional el domingo 22 de febrero, generó preguntas en redes sociales sobre los motivos por los cuales una de las parejas más visibles del espectáculo colombiano no estuvo presente.

Ante los comentarios, Luisa Fernanda decidió aclarar la situación y compartir, además, detalles íntimos sobre el proceso espiritual que atraviesa su familia.

Según explicó la creadora de contenido, la razón fue completamente ajena a cualquier conflicto o distanciamiento con los recién casados.

“Ay, no, qué triste que no pudimos asistir, de verdad que… bueno, la razón es que Pipe, ese fin de semana, estaba en un retiro espiritual, un retiro que él hace mucho quería hacer”, contó.

Luisa detalló que mientras su pareja se encontraba en ese proceso personal, ella permaneció en la ciudad cumpliendo compromisos laborales y familiares que no podía aplazar.

“Yo ese fin de semana me quedé aquí ocupándome de un montón de cosas que tenía que realizar”, agregó la influenciadora.

La logística también jugó un papel determinante. La influencer explicó que Pipe regresaba del retiro el domingo, pero en un horario que hacía imposible llegar a la celebración: “Pipe llegaba ese domingo, pero muy, muy tarde, o sea, como casi que en la madrugada, mejor dicho, ya al otro día, el lunes”, dijo entre risas, dejando claro que, aunque existía la intención de acompañar a Jhonny Rivera y Jenny López, las circunstancias simplemente no lo permitieron.

Más allá de la ausencia en la boda, Luisa Fernanda W se detuvo a contar cómo vio a Pipe Bueno tras vivir esta experiencia espiritual, dejando en evidencia el impacto positivo que tuvo en él, pues varios de sus seguidores le preguntaron al respecto.

“Pipe llegó superfeliz de su retiro. La verdad es que llegó tan feliz que me dijo: ‘Amor, tú tienes que ir’”, reveló, mientras contaba que el cantante quedó tan conmovido por lo vivido que inmediatamente quiso compartir esa experiencia con ella, invitándola a asistir a un retiro similar en las próximas semanas.

Aunque Luisa aseguró que aceptó la invitación con entusiasmo, también fue clara en que este tipo de procesos requieren preparación, así que le pidió tiempo para organizarse lo suficiente y poder asistir.

“Me dijo: ‘Amor, tú tienes que ir, vete por favor este próximo fin de semana’. Y yo: ‘Amor, con calma. O sea, sí, acepto tu invitación con todo el amor del mundo, pero pues no este fin de semana, deja, yo me organizo. (risas) Dejo varias cosas listas para poderme ir al retiro tranquila’, pero sí voy a ir, o sea, y lo más pronto posible”, explicó la influenciadora.

En ese punto de la conversación, la influencer aprovechó para recordar su propia vivencia espiritual, una experiencia que, según confesó, marcó un antes y un después en su vida personal y profesional, pues contó que hace más de una década participó en el retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano, un momento que definió como transformador.

“Yo hace varios años ya, hace más de, no sé, doce años, hice el retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano. Yo cuando fui a ese retiro espiritual, viví una experiencia maravillosa. Yo desde que soy una niña conozco mucho de Dios por crianza y a mí Lazos de Amor me cambió la vida”, afirmó Luisa.

Con una reflexión profunda, Luisa aseguró que fue después de ese retiro cuando ocurrió el giro que la catapultó como figura pública.

“Yo después de ese retiro espiritual fue que me convertí en Luisa Fernanda W. Fue cuando Luisa Fernanda W hizo ¡boom!”, expresó. Incluso describió una vivencia espiritual intensa, marcada por una sensación de paz, luz y conexión profunda con su fe.

“Yo en ese retiro sentí al Espíritu Santo. Miren, la experiencia fue tan fuerte, que cuando yo lo sentí, sentí una paz enorme, una luz a mi alrededor impresionante, tanto así que yo no podía abrir los ojos. O sea, la experiencia fue muy bonita.”, relató.

Finalmente, la influencer explicó que muchas de esas vivencias las guarda para sí, consciente de que no todos comprenden este tipo de procesos. Sin embargo, afirmó que las promesas que hizo en ese momento hoy son una realidad.

“Y de verdad, le hice muchas promesas a Dios que hoy en día ya cumplí. Y sí, Dios me dio la bendición de que cuando yo tomé la decisión de crear contenido para las redes sociales, Dios me dio la bendición de que este trabajo para mí, pues fuera lo que es, o sea, un trabajo demasiado bendecido”, concluyó, dejando claro que tanto ella como Pipe Bueno atraviesan una etapa de introspección, gratitud y crecimiento espiritual que hoy guía muchas de sus decisiones.