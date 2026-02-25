Colombia

Luisa Fernanda W habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre los retoques que se ha hecho para mejorar su apariencia: “No me he hecho lipo”

La empresaria y creadora de contenido informó a sus seguidores que se ha realizado dos cirugías en los senos y una en los glúteos con el objetivo de sentirse bien consigo misma

La creadora de contenido despejó las dudas de sus seguidores sobre sus retoques estéticos - crédito @luisafernandaw/IG

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W aclaró dudas sobre su aspecto físico al responder de manera abierta en redes sociales acerca de los procedimientos estéticos que ha decidido realizarse.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la paisa respondió al interrogante de una seguidora si se había hecho en algún momento de su vida una liposucción.

“No, nunca en mi vida me he hecho una lipo, pero sí me hice la nariz y los senos”, aclaró a sus seguidores, enfatizando que no ha tenido intervenciones en el abdomen, una zona sobre la que suelen consultarle.

Luisa Fernanda W confesó cuántas
Luisa Fernanda W confesó cuántas cirugías se ha realizado - crédito @luisafernandaW/IG

Frente a la curiosidad constante por su figura, Luisa Fernanda W ha insistido en varias oportunidades en las razones detrás de sus resultados físicos, desligándolos de la cirugía, dejando claro que los resultados que se observan actualmente corresponden a disciplina y constancia en el gimnasio.

Sobre su rutina de ejercicios, Luisa Fernanda sostuvo que todo obedece a la disciplina y la dedicación a los hábitos saludables como una buena alimentación sin dejar de lado que puede cometer uno que otro pecado frente a la comida.

En relación a otras áreas, la influenciadora profundizó sobre detalles de los cambios a lo largo de los años:

“Me he hecho los senos dos veces. Eh, la primera vez hace muchos años y me volví a cambiar las prótesis hace como que, ay, ¿hace cuánto fue? Hace como tres años o cuatro. Hace como cuatro años me cambié las prótesis. Y sí, y la nariz me la operé también hace como once años. Ya un tiempo”, expuso sobre el historial de intervenciones en su cuerpo.

Luisa Fernanda W despejó dudas
Luisa Fernanda W despejó dudas sobre el cambio que se hizo en el largo y color de su cabello - crédito @luisafernandaw/IG

La conversación con sus seguidores derivó en su cabello, pues recientemente tomó la decisión de mantenerlo más corto de lo habitual y responde a una búsqueda de renovar su imagen y no a daños previos.

“Mi pelo está abundante y brillante”, afirmó, agregando que recientemente lo tiñó de un tono más claro como un castaño, y que el cuidado constante le ha permitido mantenerlo saludable en este momento.

Por qué se alejó de las redes sociales

Luisa Fernanda W se vio obligada a distanciarse de las redes sociales durante varios días debido a un motivo estrictamente médico.

La creadora de contenido, radicada en México, explicó a sus seguidores que un fuerte dolor en el hombro la llevó a buscar atención profesional, lo que culminó con el diagnóstico de síndrome del manguito rotador.

La creadora de contenido aseguró que el médico la diagnosticó con el síndrome del manguito rotador - crédito @enlamovidacol/IG

El malestar comenzó tras realizar un movimiento inadecuado durante una de sus rutinas de ejercicio. Ella relató que la incomodidad se intensificó hasta el punto de impedirle continuar con su actividad digital habitual.

“Esta semana no había podido hacer videos como me encanta, porque resulta que empecé con un dolorcito por acá en el hombro que yo no sabía, y no entendía”, publicó en su cuenta de Instagram. El médico confirmó la afección tras examinarla en su domicilio.

La influencer reconoció que el dolor la hizo pausar su presencia en redes y advirtió sobre la importancia de cuidar la técnica al hacer ejercicio. Además, compartió que los tratamientos incluyen paños calientes y reposo, mientras retoma gradualmente sus actividades.

La paisa presenció un brillo
La paisa presenció un brillo en sus manos cuando rezaba el rosario - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En medio de este proceso, Luisa Fernanda W también compartió una experiencia espiritual que calificó como “divina”, al percibir un brillo en sus manos mientras rezaba el Santo Rosario, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

La empresaria abordó las críticas sobre su imagen y estilo de vida, señalando que estos comentarios reflejan más a quienes los emiten que a ella. Defendió su derecho a cambiar y destacó el respaldo de su familia como su principal fortaleza durante la recuperación y la exposición mediática.

Según correo urgente enviado a

Centro Democrático respondió a la

Santa Fe vs. Nacional EN

Un imponente jaguar avistado en

Dos soldados del Ejército resultaron

Morat logra histórica cadena de

La selección Colombia "está para

