La USO desmintió vinculación a la campaña de Iván Cepeda: “La mayoría irá con Roy Barreras”

En respuesta a las declaraciones públicas del candidato del Pacto Histórico, la dirigencia sindical precisó que el respaldo de sus bases se dirige principalmente al exembajador, relegando el apoyo al senador a una minoría dentro de la organización

La Unión Sindical Obrera de Colombia negó el respaldo mayoritario a Iván Cepeda y reafirmó su apoyo a Roy Barreras como candidato presidencial

Apenas horas después de que el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunciara que cuenta con las mayorías de la Unión Sindical Obrera de Colombia (USO) para llegar a las urnas, el sindicato salió a desmentir dichas versiones.

A través de su cuenta de X, la USO negó que la mayoría de sus bases apoyen su aspiración y aseguró que el respaldo mayoritario dentro del sindicato está con Roy Barreras.

“La gran inmensa mayoría de la dirección sindical y las bases trabajadoras irá a la consulta del Frente por la Vida este 8 de marzo con Roy Barreras”, señaló la organización en un mensaje difundido en X.

La controversia surgió después de que Cepeda anunciara en sus canales oficiales el respaldo de la USO Cartagena y la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) a su campaña presidencial.

La controversia surgió tras el anuncio de Iván Cepeda sobre el presunto apoyo de la USO Cartagena y Andepetrol a su campaña

El candidato del Pacto Histórico afirmó contar con el apoyo de las subdirectivas de Meta, Arauca y Cartagena, “que representan las regiones más importantes en materia de producción de hidrocarburos en el país”. Además, sostuvo que “cuento con el respaldo mayoritario de la base de los trabajadores y trabajadoras y de 112 dirigentes sindicales nacionales y regionales de las seccionales”.

En contraste, la USO enfatizó que de las 28 subdirectivas que tiene a nivel nacional, solo una “pequeña fracción” apoya a Cepeda, mientras que la mayoría respalda a Barreras.

“Tanto la pequeña fracción que está con Iván Cepeda como las mayorías que estamos con Roy Barreras tenemos el derecho de asumir partido, esa es la democracia”, afirmó la organización sindical.

El comunicado agregó que, de 14 dirigentes en la subdirectiva de Barrancabermeja, solo tres respaldan a Cepeda.

El sindicato también hizo un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas tras las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, proponiendo un diálogo profundo para conformar un frente amplio de cara a la primera y segunda vuelta presidencial. “Tengamos claro que solos NO ganamos”, subrayó la USO en su declaración.

La USO aclaró que solo una pequeña fracción de sus 28 subdirectivas respalda a Cepeda, mientras la mayoría apoya a Barreras

En materia de política sectorial, la organización insistió en que la autosuficiencia y soberanía energética del país debe ser imperativa para el nuevo gobierno y pidió la revisión de la política petrolera para su recuperación.

Fundada en 1923, la USO es el sindicato más influyente del sector petrolero colombiano y ha jugado un papel central en negociaciones laborales y debates sobre la transición energética en el país.

Lo que dijo Iván Cepeda

En medio del intenso panorama preelectoral, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, aseguró en la mañana del miércoles 25 de febrero que consolidó nuevos respaldos provenientes de actores clave del movimiento sindical colombiano.

En una jugada estratégica, Cepeda confirmó la adhesión de la Unión Sindical Obrera de Cartagena y de la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) a su aspiración presidencial, lo que refuerza su posicionamiento entre los sectores ligados a la industria petrolera.

Comunicado Iván Cepeda sobre apoyos de la USO

Desde sus canales oficiales, Cepeda enfatizó que estas organizaciones representan a trabajadores de las regiones petroleras más productivas del país.

El respaldo sindical no se limita a Cartagena. Según indicó el candidato presidencial, las subdirectivas regionales de la USO en Meta y Arauca también manifestaron su apoyo.

Recibo el respaldo de las subdirectivas regionales de la USO de Meta, Arauca, Cartagena que representan las regiones más importantes en materia de producción de hidrocarburos en el país”, señaló.

La campaña comunicó que este apoyo incluye a 112 dirigentes sindicales nacionales y regionales de seccionales como Arauca, Barrancabermeja, Cantagallo, Casanare, Oleoductos, Puerto Boyacá, Tibú y Yondó, además de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Sabana de Torres. Cepeda destacó que estos líderes representan tanto a trabajadores activos como a pensionados del sector.

En un comunicado, la campaña aseguró que las bases de trabajadores del sector petrolero respaldan la lucha de Cepeda por la “soberanía nacional y energética”, su rechazo al fracking y su apuesta por una transición energética justa.

