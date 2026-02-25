La Cámara Colombiana de la Confección alertó sobre el “contrabando digital hormiga” de Temu, Shein y AliExpress

Uno de los ejemplos de cierres de empresas textiles es el del Fabricato. que debió anunciar el cierre de sus puertas - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Voceros de la Cámara Colombiana de la Confección, junto con los gremios del calzado y la marroquinería, emitieron un fuerte llamado sobre el ingreso masivo de prendas, calzado y accesorios provenientes de plataformas digitales como Temu, Shein y AliExpress, fenómeno al que no bajaron de “contrabando digital hormiga”.

Según los representantes del sector, la falta de regulación está poniendo en riesgo el sostenimiento de miles de empresas y empleos en Colombia que ya desde 2025 muestra signos de fractura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones, Textiles y Calzado, puntualizó que, sin demeritar los bajos costos, el principal problema no radica solo en el precio de los productos, sino la forma en que ingresan al país:

“No es que vendan barato, sino cómo están entrando al país. Estas plataformas usan el esquema de minimis, que permite que paquetes de hasta 200 dólares entren sin pagar aranceles, mientras las empresas colombianas tienen que pagar IVA, renta, seguridad social, energía y todos los costos de producir en Colombia”, dijo, en una entrevista con Blu Radio.

Guillermo Elías Criado, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección - crédito @gcriadop/X

La denuncia sigue buscando visibilidad especialmente en el Gobierno Petro, a quien los confeccionistas colombianos liderados por Criado, le pidieron eliminar los aranceles a hilos y telas importados, para competir con las marcas extranjeras. El jefe de Estado los escuchó y dio la orden.

Y es que el 95% de los hilos usados en el país deben ser importados, frente a un 5% producido localmente, mientras las importaciones textiles crecen en Colombia, sin tratados de libre comercio, “a doble dígito”, como denunció Criado en octubre del 2025, en diálogo con Caracol Radio.

De hecho, la queja de Criado, también gerente de la marca Pat Primo, está sustentada con las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que indican que cerca de 400.000 kilos diarios de mercancía ingresan a Colombia a través de estas plataformas. Dicha suma hace a un lado a la producción nacional.

En ese sentido, el representante de los empresarios textiles indicó que el sector de la moda nacional, integrado por 142.000 empresas y más de 2,5 millones de empleos principalmente en micro y pequeñas empresas familiares, enfrenta cierres masivos de talleres y fábricas.

Shein es una de las marcas más comunes de el comercio de prendas económicas traídas de Asia - crédito Dado Ruvic/Reuters

“El 95% de las empresas del sistema moda son micro y pequeñas. Cada día que el Estado permite esta avalancha de Temu, Shein y AliExpress está firmando el cierre silencioso de cientos de empresas que sostienen la economía de miles de familias”, afirmó Criado en el diálogo con el medio radial.

Los precios baratos de cadenas extranjeras golpean al productor local

Además, aseguró que ya en un punto subyacente, el precio también influye pues las prendas importadas se venden entre 10.000 y 30.000 pesos, valores imposibles de igualar por la industria nacional.

“Un empresario colombiano no puede competir por precio, aunque tenga la mejor calidad y el mejor diseño. La presión sobre los precios está destruyendo los márgenes de los productores nacionales”, dijo.

Y también están acabando con la calidad, a juzgar por las palabras del líder gremial: “Están llenando al país de basura, trayendo prendas de muy mala calidad. Es un negocio anormal, con saldos y segundas que se venden a precio de huevo, y no hay cómo competir contra eso”.

Frente a tal situación, Criado comentó que la circunstancia golpea a toda una cadena de producción que está por detrás del mostrador en la tienda: confeccionistas, textileros, hilanderos, estampadores, transportadores, diseñadores y estudiantes.

Según Criado, la ropa vendida en estas aplicaciones es de muy mala calidad - crédito Dado Ruvic/Ilustración/Reuters

Ante esta situación, el gremio solicitó al Gobierno regulación, control aduanero y la imposición de aranceles. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de condiciones. Queremos que quienes venden en Colombia cumplan las mismas obligaciones que cumplen las empresas colombianas”, enfatizó.

Propuso que para estas plataformas el Gobierno puede aplicar IVA y un arancel mínimo del 40%, permitido por la Organización Mundial del Comercio: “Mientras al empresario local lo exprimen con impuestos y costos laborales, a las plataformas extranjeras les abren las puertas. El resultado es claro y devastador: menos industria, más desempleo y un país condenado a importar lo que ha sabido producir durante más de cien años”.

Criado también pidió a los consumidores priorizar el producto textil colombiano, que tiene una centenaria historia que ha dado de comer a generaciones, dijo.

“Cuando compramos en Temu, Shein o AliExpress estamos apoyando a emprendedores de otros países. Tenemos proteger un sector que ha dado bienestar durante más de cien años”, concluyó.