Española falló en el intento de hacer patacones a la colombiana: pidió perdón y lanzó propuesta

Una joven española se vuelve viral por fallida preparación de patacones en redes sociales - crédito @niicoli__/tiktok

Lo que comenzó como un intento espontáneo por explorar la gastronomía colombiana terminó convirtiéndose en un fenómeno viral cargado de humor, críticas y, finalmente, disculpas públicas.

Una joven española, sin mayor trayectoria como creadora de contenido, se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que intentaba preparar patacones, uno de los platos más representativos de Colombia, con resultados que desataron todo tipo de reacciones.

En el clip, la mujer documentó paso a paso su proceso, desde la compra del plátano hasta el emplatado final. Sin embargo, desde el inicio dejó en evidencia su desconocimiento sobre la receta.

“Colombianos, vengo a pediros perdón. Hace unos días hice un vídeo en el cual dije que las quesadillas eran colombianas. Siento mi incultura y hoy vengo a remediar esa ignorancia por mi parte y voy a hacer patacunos. No, patacones...”, comenzó diciendo.

Española intentó hacer patacones “a la colombiana”, falló en el intento y terminó pidiendo perdón tras una ola de críticas - crédito @niicoli__/tiktok

A lo largo del video, la joven enfrentó múltiples dificultades, especialmente al momento de pelar y manipular el plátano verde: “Oye, ¿por qué cuesta tanto de pelar? Me voy a romper una uña, tío”, comentó, visiblemente frustrada. Más adelante, intentó aplastarlo sin éxito: “Tío, ¿cómo se hace esto? De verdad, no lo entiendo. ¿Cómo lo hace la gente? Está superduro”.

El momento más criticado llegó cuando decidió servir el plato sin cocinar el plátano. Pese a preparar una especie de hogao improvisado y añadir aguacate, el resultado final no convenció ni a la creadora ni a la audiencia. “No tiene tan mala pinta, ¿no? Ha llegado el momento de probarlo. Lo siento, lo he tenido que escupir porque algo aquí no ha funcionado”, admitió.

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse, acumulando miles de comentarios, muchos de ellos en tono crítico y burlón. Usuarios colombianos no dudaron en señalar los errores básicos de la preparación.

“Primero se frita tiene que averiguar mejor”, “Todos los colombianos estamos sorprendidos viendo esto” y “Ella: no se que estoy haciendo mal, nosotros: Todo JAJAJAJAJAJJAJA” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

La polémica por los patacones mal preparados motiva a una influencer española a buscar ayuda en Barcelona - crédito @niicoli__/tiktok

Otros comentarios incluso ironizaron sobre la falta de técnica y conocimiento: “tutoriales que TIENES que ver:1. tutorial de cómo pelar un plátano2. tutorial de cómo freir un plátano3. tutorial de cómo pronunciar hogao4. tutorial de cómo hacer hogao5. tutorial de cómo hacer guacamole”, mientras que algunos usuarios fueron más directos: “Amiga, ¿qué mondá es lo que hiciste?” y “Cada que avanzaba el video era peor”.

Ante la magnitud de la reacción, la joven decidió responder con un segundo video en el que, lejos de ignorar la polémica, optó por asumir su error y pedir disculpas de manera pública.

“Amigos colombianos, cargo con buenas noticias. Y es que después de haber hecho tanto daño a la cultura y a la gastronomía colombiana, quiero anunciar una cosa”, expresó la española.

En ese mismo mensaje, anunció una iniciativa que llamó la atención de sus seguidores: buscar a una persona colombiana en Barcelona que le enseñe a preparar patacones correctamente.

“Estoy buscando a una persona colombiana que esté viviendo en España, en Barcelona, para quedar con esa persona y que me enseñe a hacer los patacones. Todo esto sería en un vídeo, ¿vale? Y lo voy a subir”, explicó.

De críticas a oportunidad: la joven española que falló con los patacones quiere aprender la receta colombiana frente a todos - crédito @niicoli__/tiktok

La propuesta, además de ser una forma de enmendar su error, también buscaba blindarse ante futuras críticas: “Ah, ¿y que por qué lo hago así? Porque si lo hago yo sola, seguramente me volváis a funar. Pero si lo hago con un colombiano, pues nadie me va a decir nada porque es uno de los vuestros”, añadió con tono humorístico.

El caso se convirtió en un ejemplo más de cómo la gastronomía, especialmente cuando se trata de platos tradicionales, puede generar fuertes reacciones en redes sociales. También dejó en evidencia el valor cultural que los colombianos otorgan a sus recetas típicas, así como la importancia de conocer y respetar sus procesos.

Mientras tanto, la joven espera ahora encontrar a su “mentor culinario” en Barcelona, con la promesa de redimirse ante una audiencia que, entre críticas y risas, ya espera el próximo capítulo de esta historia viral.