Colombia

Española falló en el intento de hacer patacones a la colombiana: pidió perdón y lanzó propuesta

El video generó polémica al mostrar intentos fallidos de preparar un plato típico colombiano, lo que provocó miles de comentarios de usuarios, entre críticas y mensajes humorísticos sobre el proceso

Guardar
Una joven española se vuelve viral por fallida preparación de patacones en redes sociales - crédito @niicoli__/tiktok
Una joven española se vuelve viral por fallida preparación de patacones en redes sociales - crédito @niicoli__/tiktok

Lo que comenzó como un intento espontáneo por explorar la gastronomía colombiana terminó convirtiéndose en un fenómeno viral cargado de humor, críticas y, finalmente, disculpas públicas.

Una joven española, sin mayor trayectoria como creadora de contenido, se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que intentaba preparar patacones, uno de los platos más representativos de Colombia, con resultados que desataron todo tipo de reacciones.

En el clip, la mujer documentó paso a paso su proceso, desde la compra del plátano hasta el emplatado final. Sin embargo, desde el inicio dejó en evidencia su desconocimiento sobre la receta.

Colombianos, vengo a pediros perdón. Hace unos días hice un vídeo en el cual dije que las quesadillas eran colombianas. Siento mi incultura y hoy vengo a remediar esa ignorancia por mi parte y voy a hacer patacunos. No, patacones...”, comenzó diciendo.

Española intentó hacer patacones “a la colombiana”, falló en el intento y terminó pidiendo perdón tras una ola de críticas - crédito @niicoli__/tiktok

A lo largo del video, la joven enfrentó múltiples dificultades, especialmente al momento de pelar y manipular el plátano verde: “Oye, ¿por qué cuesta tanto de pelar? Me voy a romper una uña, tío”, comentó, visiblemente frustrada. Más adelante, intentó aplastarlo sin éxito: “Tío, ¿cómo se hace esto? De verdad, no lo entiendo. ¿Cómo lo hace la gente? Está superduro”.

El momento más criticado llegó cuando decidió servir el plato sin cocinar el plátano. Pese a preparar una especie de hogao improvisado y añadir aguacate, el resultado final no convenció ni a la creadora ni a la audiencia. “No tiene tan mala pinta, ¿no? Ha llegado el momento de probarlo. Lo siento, lo he tenido que escupir porque algo aquí no ha funcionado”, admitió.

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse, acumulando miles de comentarios, muchos de ellos en tono crítico y burlón. Usuarios colombianos no dudaron en señalar los errores básicos de la preparación.

Primero se frita tiene que averiguar mejor”, “Todos los colombianos estamos sorprendidos viendo esto” y “Ella: no se que estoy haciendo mal, nosotros: Todo JAJAJAJAJAJJAJA” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

La polémica por los patacones mal preparados motiva a una influencer española a buscar ayuda en Barcelona - crédito @niicoli__/tiktok
La polémica por los patacones mal preparados motiva a una influencer española a buscar ayuda en Barcelona - crédito @niicoli__/tiktok

Otros comentarios incluso ironizaron sobre la falta de técnica y conocimiento: “tutoriales que TIENES que ver:1. tutorial de cómo pelar un plátano2. tutorial de cómo freir un plátano3. tutorial de cómo pronunciar hogao4. tutorial de cómo hacer hogao5. tutorial de cómo hacer guacamole”, mientras que algunos usuarios fueron más directos: “Amiga, ¿qué mondá es lo que hiciste?” y “Cada que avanzaba el video era peor”.

Ante la magnitud de la reacción, la joven decidió responder con un segundo video en el que, lejos de ignorar la polémica, optó por asumir su error y pedir disculpas de manera pública.

Amigos colombianos, cargo con buenas noticias. Y es que después de haber hecho tanto daño a la cultura y a la gastronomía colombiana, quiero anunciar una cosa”, expresó la española.

En ese mismo mensaje, anunció una iniciativa que llamó la atención de sus seguidores: buscar a una persona colombiana en Barcelona que le enseñe a preparar patacones correctamente.

Estoy buscando a una persona colombiana que esté viviendo en España, en Barcelona, para quedar con esa persona y que me enseñe a hacer los patacones. Todo esto sería en un vídeo, ¿vale? Y lo voy a subir”, explicó.

De críticas a oportunidad: la joven española que falló con los patacones quiere aprender la receta colombiana frente a todos - crédito @niicoli__/tiktok

La propuesta, además de ser una forma de enmendar su error, también buscaba blindarse ante futuras críticas: “Ah, ¿y que por qué lo hago así? Porque si lo hago yo sola, seguramente me volváis a funar. Pero si lo hago con un colombiano, pues nadie me va a decir nada porque es uno de los vuestros”, añadió con tono humorístico.

El caso se convirtió en un ejemplo más de cómo la gastronomía, especialmente cuando se trata de platos tradicionales, puede generar fuertes reacciones en redes sociales. También dejó en evidencia el valor cultural que los colombianos otorgan a sus recetas típicas, así como la importancia de conocer y respetar sus procesos.

Mientras tanto, la joven espera ahora encontrar a su “mentor culinario” en Barcelona, con la promesa de redimirse ante una audiencia que, entre críticas y risas, ya espera el próximo capítulo de esta historia viral.

Temas Relacionados

NicoliEspañola haciendo pataconesPatacones colombianosVideo cómo hacer patacones colombianosColombia-Noticias

Más Noticias

Maestros de Bogotá que no dicten clase por paro de Fecode serán sancionados salarialmente si no cumplen este requisito, advirtió la Secretaría de Educación

El anuncio fue hecho por Julia Rubiano, quien precisó que los docentes que no compensen las horas perdidas tras la jornada de movilización deberán enfrentar descuentos en los pagos y medidas administrativas adicionales

Maestros de Bogotá que no dicten clase por paro de Fecode serán sancionados salarialmente si no cumplen este requisito, advirtió la Secretaría de Educación

Roy Barreras propuso unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores para facilitar el entendimiento con el Gobierno

El aspirante a la Presidencia de la República argumentó que los actuales periodos inconexos provocan una pérdida de 18 meses por cada gobernador, limitando la planificación nacional

Roy Barreras propuso unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores para facilitar el entendimiento con el Gobierno

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

‘Chupeta’, narcotraficante de los años ochenta, fue vinculado con ‘Papá Pitufo’ en investigación que involucra a mayor (r) de la Policía

Un agente encubierto documentó cómo miembros de la Policía y entidades estatales facilitaron operaciones ilegales en puertos clave, permitiendo el ingreso de mercancía sin controles oficiales ni pago de aranceles

‘Chupeta’, narcotraficante de los años ochenta, fue vinculado con ‘Papá Pitufo’ en investigación que involucra a mayor (r) de la Policía

Partido Conservador apoyará la candidatura de Paloma Valencia en primera vuelta presidencial

Efraín Cepeda, director del partido, confirmó que, por unanimidad, la colectividad resolvió apoyar a la candidata del Centro Democrático

Partido Conservador apoyará la candidatura de Paloma Valencia en primera vuelta presidencial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Critican a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Critican a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Yeison Jiménez presentía su muerte, aseguró Ciro Quiñónez: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: hora y dónde ver a Luis Suarez en los cuartos de final

Así fue la gran jugada del delantero colombiano José Enamorado para darle la victoria al Grêmio de Brasil en la Copa Sudamericana

Chris Wood: este es el goleador histórico de Nueva Zelanda que comandará el ataque de su selección en el Mundial 2026

Esto es lo que le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027