José Félix Lafaurie denunció que hubo fraude en la encuesta del Centro Democrático que ganó Paloma Valencia: “Con plata alteraron los resultados”

La utilización de dinero dentro de la consulta habría distorsionado la competencia y motivado la renuncia de Lafaurie al Centro Democrático

José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se refirió a la carta enviada a la directivas del Centro Democrático donde notificó su renuncia irrevocable de la colectividad.

El empresario, en diálogo con La FM, expresó que parte de su salida de la colectividad de oposición se debió a una serie de irregularidades que, para él, perjudicaron la elección de la candidata presidencial, que finalmente favoreció a la senadora Paloma Valencia, en la que también participó Maria Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie.

Incluso, llamó la atención de que el movimiento político no le ha atendido sus derechos de petición frente a la obtención de los resultados, ya que, en palabras del líder ganadero, hubo manipulación de los resultados de la encuesta interna y atribuyendo la alteración a la utilización de dinero durante el proceso.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores

“Recuerdan la campaña que hizo, lamentablemente, el hoy víctima de unas balas asesinas, Miguel Uribe Turbay, a plata, a manos llenas. Y a manos llenas terminaron también afectando lo que fue esa consulta (...) No tengo duda, y lo que quiero es probarlo algún día, porque que yo me vaya de Centro Democrático no significa que ahí quedan las cosas”, explicó el presidente de Fedegan al citado medio de comunicación.

La firma Atlas fue la compañía contratada para adelantar la encuesta; no obstante, Lafaurie criticó que una de las campañas pretendiera contratar a la misma empresa para supervisar el desarrollo del proceso, lo que, a su juicio, contribuyó a la manipulación.

“La encuesta no era una encuesta a ciudadanos del común, no era una encuesta abierta. Era lo que el mismo partido llamó el colegio electoral, que estaba inicialmente compuesto por 4.800 personas, cuyos nombres, el mismo partido definió, y los definió porque correspondían a aquellos militantes que tenían una dignidad en el partido (directorio municipal, departamental o nacional, edil, concejal, diputado, representante, senador) (...) ¿Usted cree que eso es decente?”, enfatizó.

Paloma Valencia reacts during the announcement of her presidential candidacy for the Democratic Centre party in Bogota, Colombia, December 15, 2025.

Incluso, advirtió que sus denuncias fueron emitidas directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, especificamente sobre la presencia de Lester Toledo en la campaña del hoy fallecido senador Miguel Uribe Turbay, así como haber entregado información sobre las irregularidades a la directiva del partido desde finales de 2023.

“Desde mucho tiempo atrás le vengo diciendo al presidente (Álvaro Uribe), la inconveniencia de que el señor Lester Toledo estuviera al servicio de la campaña de Miguel Uribe Turbay, que después se inventó la candidatura de María Claudia (Tarazona, viuda de Miguel Uribe), y después María Claudia dijo lo que dijo de María Fernanda (Cabal) de manera injustificada”, remarcó.

No obstante, el exintegrante del Centro Democrático afirmó que Paloma Valencia no tuvo ninguna implicación en las supuestas alteraciones, sino que responsabilizó a otras figuras internas, entre ellas José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez.

Según Lafaurie, la modificación del proceso tenía como objetivo impedir que María Fernanda Cabal se convirtiera en la candidata presidencial, revelando además que días antes de los resultados, Valencia le habría solicitado gestionar que quien no obtuviera la postulación encabezara la lista al Senado.

El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, le había dado la bienvenida a José Félix Lafaurie a su partido, pero decidió borrar el mensaje

Su llegada a Salvación Nacional

De otro lado, José Félix Lafaurie se pronunció sobre su llegada al movimiento Salvación Nacional, colectividad que respalda la candidatura presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

El dirigente argumentó que su adhesión al movimiento político responde tanto a su historia personal como a un rechazo de las prácticas internas del Centro Democrático.

“Esa ha sido siempre mi casa, a lo largo de toda la vida. Nací ahí. Acompañé al doctor (Álvaro) Gómez cuando se apartó también de la decisión que tomó la convención del Partido Conservador en el año 1989, y creó el movimiento”, expresó a La FM.

En cuanto al rechazo del partido de oposición, Lafaurie aclaró: “¿ustedes creen que es posible que desde el 17 de diciembre, que vengo reclamando una información, no haya sido posible? (...) son nueve derechos de petición. No solamente no se me ha entregado, sino que prácticamente han ignorado buena parte de esos temas”.

El partido Centro Democrático tuvo amplia convocatoria en el foro presencial que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena

Incluso, agregó que, tras filtrarse la carta de su salida del Centro Democrático, fueron excluidos de los grupos del partido político en la plataforma de mensajeria WhastApp. “Cuando finalmente se filtró la carta y se conoció, y no la filtramos nosotros, lo primero que hicieron fue sacarme del chat, es decir, me desvincularon como miembro de la Dirección Nacional”, precisó.

Lafaurie anticipó que su voto en futuros escenarios electorales será por Enrique Gómez, que es la cabeza de lista al Senado, y que en primera vuelta respaldará a Abelardo de la Espriella; además, rechazó la opción de Paloma Valencia y reiteró que tanto él como Salvación Nacional se abstendrán de participar en la próxima consulta interna.