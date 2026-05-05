Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este martes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 5 de mayo.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Unir.Lugar: De la Calle 10 a la Calle 12, entre la Carrera 4 a la Carrera 5.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales.Lugar: De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12BDe la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: San Cristóbal.Barrios: Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte.Lugar: De la Carrera 1 Este a la Avenida Carrera 13 Este, entre la Calle 15 Sur a la Calle 34 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Fátima.Lugar: Por la Calle 51A Sur, entre la Carrera 38 a la Carrera 37.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Suba.Barrios: El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba.Lugar: De la Carrera 72 a la Carrera 75, entre la Calle 147 a la Calle 167.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Desvío de red acueducto

Localidad: Municipio de Gachancipá.Barrios: Municipio de Gachancipá.Lugar: Municipio de Gachancipá.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galan I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma.Lugar: SIERRA MORENA III:De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H SANTO DOMINGO ANTIGUO – CARCAMO:De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H SANTO DOMINGO NUEVO:AREA 1: De la Calle 75C Sur a la Calle 37, entre la Carrera 11E a la Carrera 74CÁREA 2: De la Calle 64A Sur a la Calle 39 Sur, entre la Transversal 14E a la Carrera 77C.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 16 horas.Trabajos: Cambio caudalímetro y de válvulas en estación de bombeo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

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Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

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Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.