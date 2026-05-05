Colombia

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este martes 5 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

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El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su automóvil tiene permitido circular debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este martes 5 de mayo en Medellín.

El Pico y Placa se modifica según eldía de la semana, por lo que es importante estar al pendiente sobre sus actualizaciones.

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Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

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El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 0, 3,.

Particulares: 0, 3,.

Taxis: 1,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín actualizó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del 2026.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del automóvil.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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