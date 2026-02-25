Jhonny Rivera reveló el motivo por el que llegó casi una hora tarde a su matrimonio con Jenny López: “A buscar soluciones”

La pareja hizo una transmisión en vivo donde explicaron todos los pormenores de su matrimonio - crédito @editandomivida0/TikTok

Jhonny Rivera expuso lo más colombiano que podría pasarle a una persona en su boda: llegar tarde a su propio matrimonio, lo que ha generado comentarios y especulaciones en redes sociales.

El cantante, conocido por su puntualidad, llegó casi una hora tarde a la ceremonia religiosa junto a Jenny López, lo que provocó preguntas entre los asistentes y sus seguidores sobre un posible arrepentimiento o nervios previos al enlace.

Jhonny Rivera reveló los detalles de su boda en Arabia, Risaralda: el impacto económico en el corregimiento y las razones por las que algunos famosos no asistieron - crédito @jhonnyrivera/IG

Jhonny Rivera explicó los detalles del incidente durante una transmisión en vivo a través de su canal de TikTok acompañado de su hoy esposa.

El día de la boda, salió de su casa rumbo al lugar donde se prepararía para llegar a la iglesia, pero al estacionar, dejó su camioneta justo en la salida del parqueadero, mientras que el vehículo Willys, en el que planeaba hacer su entrada, quedó detrás.

El problema surgió cuando notó que había dejado las llaves dentro de la camioneta, impidiendo que el Willys pudiera salir, provocando risas entre sus seguidores que confirmaron la teoría sobre el nerviosismo que tenía previo a la ceremonia.

La logística y el rol de la camioneta blindada

Las imágenes demostraron el romántico momento que vivieron los famosos - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El músico relató que, a solo 10 minutos del inicio de la ceremonia, la situación se volvió crítica, pues sumado a esto, la camioneta en la que se desplaza tiene un tipo de blindaje muy alto.

“Se quedaron las llaves adentro y ese carro es blindaje cuatro. Los vidrios gruesos y las llaves adentro. ¿Quién rompe un vidrio de esos? (…) A buscar soluciones, romper un vidrio no es”, expresó Jhonny Rivera.

La opción de utilizar una grúa para mover la camioneta resultó inviable debido al peso del vehículo, lo que incrementó el nerviosismo y la presión entre los presentes.

Al no poder resolver el problema en el lugar, la única alternativa fue buscar el duplicado de las llaves. Este procedimiento demandó cerca de 50 minutos, tiempo suficiente para que los asistentes comenzaran a preguntarse sobre la causa del retraso.

Jenny López y los rumores previos al altar

La pareja se casó en el corregimiento de Arabia, con la compañía de sus seguidores, amigos y familiares - crédito @jennylopez_oficial/IG

Durante la transmisión en redes sociales, tanto Jhonny Rivera como Jenny López se encargaron de aclarar que nunca hubo dudas respecto a la decisión de casarse. El artista admitió que su retraso se debió completamente al percance con las llaves y no a una indecisión de último minuto.

El evento, programado para iniciar a las 4:00 p. m., comenzó finalmente a las 4:45 p. m. Pese a la demora, la celebración continuó sin mayores contratiempos y la pareja pudo completar la ceremonia.

Contexto y repercusiones en redes

A partir de la experiencia, la pareja compartió detalles inéditos del día, desmontando cualquier teoría de arrepentimiento y mostrando que, incluso en los momentos más planificados, los imprevistos pueden marcar la jornada.

Sin embargo, para sus seguidores algo no termina de cuadrarles, pues las horas no concuerdan, porque si llegó a las 2:00 p. m. al lugar, la ceremonia era a las 4:00 p. m., tuvo más de dos horas para reaccionar si al primer intento no se podía mover el vehículo.

Jenny López reveló detalles de la estafa que fue víctima Jhonny Rivera - crédito @jennylopez_oficial/IG

Entre los comentarios destacan: “No lo sé Rick, siento que Don Jhonny está mintiendo sobre los nervios, pues hubo mucho tiempo para traer el duplicado”; “yo creo que pasó algo más porque las horas no concuerdan”, entre otros.

La pareja ha hablado de su unión a través de diferentes canales, como fue el caso de Jenny López, que reveló lo que más le gustó de la celebración.

La autenticidad del evento quedó plasmada en los recuerdos de la cantante. Al detallar lo que más la marcó,la joven cantante confesó: “La comida fue criolla, cero acartonado. Lo que queríamos era que pasáramos rico, compartir con las personas que nos pudieron acompañar, con nuestros amigos, con nuestras familias”.