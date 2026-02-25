Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

El cantante habló de las ausencias en la boda, su nuevo hogar con su esposa y los regalos que recibieron - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales detalles íntimos de su reciente boda con Jenny López, así como de la celebración y los próximos pasos que dará la pareja.

La ceremonia, que tuvo lugar el 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, Risaralda, reunió a cerca de 350 invitados entre familiares, amigos y algunas celebridades entre las que se incluyeron creadores de contenido como La Liendra, Dani Duke y Yeferson Cossio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cantante de música popular realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que habló acerca de los momentos más importantes del evento.

“Bueno, tengo un ratico para ustedes. ¿De qué hablamos? ¿Será que hablamos de matrimonio o ya han hablado mucho? Pregunten lo que quieran, aquí estoy”, comenzó Rivera, abriendo un espacio para la interacción con sus seguidores.

El primer tema abordado fueron los obsequios recibidos durante la celebración. “Estuvimos muy regalados, muy regalados. Nos dieron de todo, nos dieron regalos inesperados. ¡Uf! No voy a nombrar a nadie, pero todos estuvieron a la altura, de verdad que fue maravilloso. Ya no tengo que comprar exprimidor de naranja, por ejemplo, ni ese que tiene una palanquita para exprimir limones. Ya nos ahorramos el juego de cuchillos. Los regalos estuvieron muy, muy buenos", contó.

En una historia posterior, el intérprete de Matemos Las Ganas no pudo evitar soltar algunos nombres. Contó que Arelys Henao les regaló una máquina de helados, mientras que Joaquín Guiller les obsequió un air fryer de dos pisos.

Pipe Bueno y Jessi Uribe estuvieron entre los ausentes en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López - crédito @pipebueno/Instagram

Rivera también habló de algunos ausentes que llamaron la atención en redes sociales, particularmente colegas como Pipe Bueno, Jessi Uribe o Luis Alfonso. “Pipe tenía un retiro espiritual más que entendible. Luis Alfonso tuvo un problema de salud, algo de última hora en su familia. Jessi Uribe tenía un viaje planeado con anticipación y él sí me había dicho desde el principio: ‘Papi, tengo tiquetes comprados, eso si me lo pierdo’. Luis Alberto Posada entiendo que también fue algo de salud y el Charrito Negro, no sé, realmente no sé lo del Charrito, pero todos estaban invitados”, dijo.

El cantante indicó que la pareja realizará una gira por Europa antes de concretar su luna de miel. “Nosotros viajamos el 4 [de marzo] para Europa, a la gira. Primero arrancamos en Madrid, que es el 5, que ya está sold out. La segunda fecha de Madrid es el 13 de marzo", contó.

Sobre su nueva vida en pareja, Rivera contó que ya se instalaron oficialmente en su nuevo hogar y mostró algunas imágenes del lugar. “Decidimos vivir en otra parte para que hubiera un aire nuevo, para que hubiera un nuevo renacer. Entonces escogimos esta casa, con muchas flores, con un bosquecito... Es muy bonita, es una casa muy acogedora y muy tranquila”, contó.

Rivera no dudó en destacar que esto rompía con la dinámica más intermitente que mantenían en los años anteriores. “Ella todavía no ha terminado de trastear, todavía está trasteando ropita porque era cuando nos casáramos que ya oficialmente vamos a vivir juntos. Antes, unas veces sí, unas veces no, compartimos. A veces amanecía ella en su casa, yo aquí, o a veces yo en la finca, ella en su casa, a veces dormíamos aquí, pero ya oficialmente sí vamos a vivir acá, incluso con mi mamá y con mi tía, porque yo a mi mamá no la voy a dejar. Estamos muy felices todos porque vamos a vivir acá”.

El cantante habló de las ausencias en la boda, el por qué compartió tan poco contenido del evento en redes sociales, y la ausencia de algunos creadores de contenido - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Ante la inquietud de por qué compartió tan poco material de la boda en su perfil, el cantante explicó que prefirió priorizar la privacidad y el control de la narrativa sobre el evento que despertaba tanto interés en plataformas digitales.

“Prefiero tener un material más seleccionadito para que lo copien de mis historias y no un material desde otros ángulos, sino más chévere, para que los medios, si quieren coger material, lo cojan de aquí, de estas redes, y sea un material más bonito”, explicó.

La celebración incluyó momentos de sorpresa para su esposa. Rivera contó que invitó a la cantante preferida de Jenny López, Milena Benítez. “Se la traje de sorpresa. Ella no lo podía creer. Brincaba en una pata. Estaba tan feliz”, dijo.

También hubo inquietudes sobre la falta de otros creadores de contenido. Rivera se defendió explicando que la asistencia fue mayor a la prevista, con cerca de 300 personas, superando el límite inicial de 250 invitados. El cantante mencionó que la familia de Jenny y la suya son numerosas, y agregó que por cada colega o influenciador invitado, la logística se multiplicaba. “Uno invita a un influenciador, él va con su pareja y con su escolta, mínimo, y su conductor. Entonces, por influenciador son cuatro personas, y son, póngale 200. Entonces, dos por cuatro, ocho, son 800, sin contar la familia mía. Nos pasaríamos a un evento que tendría que alquilar un coliseo o el Movistar, y era un evento familiar”, explicó.

Sobre aspectos legales, Rivera confirmó que se firmaron capitulaciones matrimoniales y anunció que explicará los detalles junto a Jenny López en una transmisión en vivo más adelante. De igual modo, el cantante destacó la buena relación entre su esposa y su madre, aspecto al que otorgó especial valor: “Ese es uno de los motivos por los cuales yo escogí a Jenny, porque para mí es muy importante que me quieran a mi mamá, porque yo no soy capaz de dejar a mi mamá sola. Jenny la consiente, le hace las uñas, le hace masajes en los pies”, señaló.

Rivera concluyó su intervención reiterando la felicidad de la familia y anunciando que más detalles serían compartidos en próximas transmisiones junto a su esposa.