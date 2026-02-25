Ganadores y perdedores, así quedó el ranking de los departamentos que más exportaron en 2025

Colombia superó los USD50.000 millones en exportaciones durante 2025, impulsando su mapa exportador con variaciones regionales notables - crédito Ministerio de Transporte

Más allá de las cifras globales, el mapa exportador de Colombia en 2025 dejó ver ganadores claros y contrastes regionales. Aunque el país logró superar los USD50.000 millones en ventas externas, el impulso no fue uniforme y algunos territorios avanzaron con más fuerza que otros.

En total, 16 de los 30 departamentos que registraron exportaciones por encima de los USD10.000 millones reportaron incrementos frente a 2024, según cifras oficiales analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). El desempeño estuvo marcado, en buena medida, por la demanda internacional de petróleo, café, oro, carbón y banano, productos que continúan sosteniendo buena parte de la oferta colombiana en el exterior.

El petróleo, el café, el oro, el carbón y el banano sostienen más del 50% de la oferta exportadora de Colombia en los mercados internacionales - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Antioquia se consolidó como el principal motor exportador del país. El departamento alcanzó ventas por USD10.786 millones, lo que representó un crecimiento de 22,6% frente al año anterior y una participación de 21,5% en el total nacional. El oro encabezó el dinamismo, acompañado por el café y el banano, que mantienen una posición sólida en los mercados internacionales.

En segundo lugar se ubicó Bogotá, con exportaciones por USD5.761 millones y un aumento de 17%. Cundinamarca ocupó el tercer puesto, con USD2.833 millones y un crecimiento más moderado de 3%. Le siguieron Valle del Cauca, que sumó USD2.753 millones y avanzó 15,4%, y Bolívar, con USD2.368 millones y un incremento de 4,2%.

Para Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, el balance general es positivo, aunque todavía distante del potencial que podría alcanzar el país. “Es positivo que los principales centros productivos del país hayan aumentado sus ventas al exterior y que hayamos podido superar la barrera de los USD50.000 millones. Sin embargo, por el potencial de Colombia deberíamos estar por el orden de los USD100.000 millones. La meta para este año estaría alrededor de los USD60.000 millones”, señaló.

El Caribe colombiano acumuló exportaciones por USD10.547 millones en 2025, aunque registró una caída del 11,9% debido a la baja en ventas de carbón - crédito Ricardo Maldonado/EFE

El análisis por regiones muestra dinámicas diferenciadas. El Caribe acumuló exportaciones por USD10.547 millones, aunque registró una caída de 11,9% frente a 2024. La disminución se explicó, en gran parte, por la reducción en las ventas de carbón, un producto clave para esa zona del país.

En contraste, el Eje Cafetero logró crecer 10,2% y alcanzó los USD2.429 millones, impulsado por el buen desempeño del grano en el mercado internacional. El Suroccidente también mostró un avance relevante, sus exportaciones llegaron a USD3.105 millones, con un aumento de 16,4%, reflejo de una canasta más diversificada y de una mayor inserción en mercados externos.

A pesar de los avances en algunos sectores, los bienes minero-energéticos continuaron teniendo un peso determinante. En 2025 representaron el 51,5% del total exportado. Los productos no minero-energéticos concentraron el 48,5% restante. Si se observan únicamente estos últimos, el crecimiento fue de 20% frente a 2024, al alcanzar USD26.395 millones, una señal de que la diversificación comienza a ganar terreno, aunque todavía comparte protagonismo con los recursos naturales.

El Eje Cafetero y el Suroccidente de Colombia registraron crecimientos exportadores de 10,2% y 16,4% respectivamente, gracias a la diversificación de productos - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

En cuanto a los destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia. Las ventas hacia ese mercado sumaron USD14.868 millones, con un incremento de 3,7%, pese a la entrada en vigencia de nuevos aranceles durante 2025. El dato confirma la relevancia estratégica de esa relación bilateral en la estructura exportadora del país.

El listado de las diez empresas que más exportaron refleja, en buena parte, la concentración sectorial. Encabezó la lista Ecopetrol, seguida por Drummond, la Federación Nacional de Cafeteros, Continental Gold, Carbones del Cerrejón, Refinería de Cartagena, Frontera Energy Colombia, Comercializadora Internacional Eslop, Aris Mining y C.I. Trafigura Petroleum Colombia. El panorama deja una conclusión clara, Colombia logró avanzar en sus ventas externas y varios departamentos fortalecieron su posición, pero la estructura exportadora continúa apoyada en los sectores tradicionales.