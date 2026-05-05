Estas son las marcas de motos y vehículos más robadas en Bogotá en 2026: el hurto de automotores sumó 3.172 casos en el primer trimestre

La inseguridad por hurto de vehículos automotores en Bogotá continúa en aumento, según denunció el concejal Julián Forero con base en datos oficiales de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad y la Sijín.
Durante el primer trimestre de 2026, se reportaron 3.172 casos de hurto entre carros y motocicletas, lo que reflejó un panorama cada vez más crítico para conductores y familias en la capital. De este total, 1.891 corresponden a motocicletas y 1.281 a vehículos particulares, consolidando un nivel de riesgo elevado en los desplazamientos diarios.
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Zonas más vulnerables y modalidades de hurto
El análisis georreferenciado muestra que Kennedy se mantiene como la localidad más afectada por el robo de automotores, seguida de Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá. Estos sectores concentran la mayor parte de los hurtos tanto de motos como de carros. A nivel de barrios, los focos críticos se ubican en Castilla, Restrepo, Siete de Agosto, Tintal, Molinos, Santa Lucía y Tibabuyes.
En el caso de motocicletas, los delincuentes actúan principalmente entre las 6:00 y las 11:59 p. m., franja en la que ocurre el 40% de los robos de la ciudad. Las técnicas más frecuentes incluyen el uso de llaves maestras (29%), atracos a mano armada (11%), suplantación y el “factor oportunidad”, aprovechando el descuido o la ausencia de medidas de seguridad por parte de los propietarios.
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El 65% de los hurtos de motos se produce en vía pública, mientras que el 13% ocurre en interiores o viviendas. Para los vehículos particulares, los robos se concentran especialmente los jueves, viernes y sábados, con picos en las horas de la mañana y la noche. Las autoridades han documentado casos recientes en los que los delincuentes utilizan armas largas para intimidar a familias y despojarlas de sus automóviles.
Marcas y modelos más afectados
El informe reveló que los delincuentes tienen preferencias marcadas por ciertas marcas y modelos, tanto de motocicletas como de carros. Entre las motos más robadas en Bogotá durante el primer trimestre de 2026 destacan:
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- Bajaj: NS 160, NS 200, Dominar 250, Dominar 400
- Suzuki: Gixxer 150, Gixxer 250, GN125
- AKT: NKD
- KTM: Duke 200
En cuanto a vehículos particulares, los modelos más afectados son:
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- Kia: Picanto, New Sportage LX
- Chevrolet: Spark
- Toyota: Prado, Fortuner
- Mazda: CX-3, CX-5
La selección de estos modelos responde tanto a su popularidad en el mercado como a la facilidad de comercialización en mercados ilegales y de autopartes.
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Nuevas modalidades delictivas
El factor oportunidad sigue siendo determinante, pero preocupa el aumento de la violencia, con episodios recientes de asaltos con escopetas y armas largas.
El modus operandi de los delincuentes ha evolucionado: además del uso de llaves maestras y la suplantación de identidad, se ha registrado la utilización de tecnología para vulnerar sistemas de seguridad y la coordinación entre bandas para el traslado inmediato de los vehículos robados fuera de la ciudad.
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Respuesta institucional y red de apoyo ciudadana
Ante la gravedad de la situación, el concejal Julián Forero lidera la estructuración de la Gran Red de Apoyo contra el Hurto de Motocicletas y Vehículos en Bogotá, una iniciativa que busca la articulación entre la ciudadanía, la Mebog y el C4.
La propuesta pretende conectar a conductores y autoridades mediante canales de reacción inmediata, permitiendo alertar sobre robos en tiempo real y compartir información estratégica para una respuesta más ágil y efectiva.
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El cabildante enfatizó la urgencia de fortalecer la prevención y la coordinación para combatir el flagelo: “La percepción de inseguridad de los conductores de Bogotá aumenta, por esta razón estamos trabajando en estrategias para combatir estos hechos. Los conductores no pueden seguir siendo víctimas de delincuentes que roban sin parar porque saben que las autoridades no actúan oportunamente”.
El crecimiento de la violencia asociada a estos delitos exige respuestas más contundentes y coordinadas, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
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