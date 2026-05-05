Estas son las marcas de motos y vehículos más robadas en Bogotá en 2026: el hurto de automotores sumó 3.172 casos en el primer trimestre

El uso de tecnología para vulnerar sistemas de seguridad y la coordinación entre bandas marcan las nuevas modalidades delictivas en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La inseguridad por hurto de vehículos automotores en Bogotá continúa en aumento, según denunció el concejal Julián Forero con base en datos oficiales de la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad y la Sijín.

Durante el primer trimestre de 2026, se reportaron 3.172 casos de hurto entre carros y motocicletas, lo que reflejó un panorama cada vez más crítico para conductores y familias en la capital. De este total, 1.891 corresponden a motocicletas y 1.281 a vehículos particulares, consolidando un nivel de riesgo elevado en los desplazamientos diarios.

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Zonas más vulnerables y modalidades de hurto

El análisis georreferenciado muestra que Kennedy se mantiene como la localidad más afectada por el robo de automotores, seguida de Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá. Estos sectores concentran la mayor parte de los hurtos tanto de motos como de carros. A nivel de barrios, los focos críticos se ubican en Castilla, Restrepo, Siete de Agosto, Tintal, Molinos, Santa Lucía y Tibabuyes.

En el caso de motocicletas, los delincuentes actúan principalmente entre las 6:00 y las 11:59 p. m., franja en la que ocurre el 40% de los robos de la ciudad. Las técnicas más frecuentes incluyen el uso de llaves maestras (29%), atracos a mano armada (11%), suplantación y el “factor oportunidad”, aprovechando el descuido o la ausencia de medidas de seguridad por parte de los propietarios.

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La vía pública representa el escenario principal donde se comete el 65% de los hurtos de motos, mientras que el 13% sucede dentro de viviendas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 65% de los hurtos de motos se produce en vía pública, mientras que el 13% ocurre en interiores o viviendas. Para los vehículos particulares, los robos se concentran especialmente los jueves, viernes y sábados, con picos en las horas de la mañana y la noche. Las autoridades han documentado casos recientes en los que los delincuentes utilizan armas largas para intimidar a familias y despojarlas de sus automóviles.

Marcas y modelos más afectados

El informe reveló que los delincuentes tienen preferencias marcadas por ciertas marcas y modelos, tanto de motocicletas como de carros. Entre las motos más robadas en Bogotá durante el primer trimestre de 2026 destacan:

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Bajaj : NS 160, NS 200, Dominar 250, Dominar 400

: NS 160, NS 200, Dominar 250, Dominar 400 Suzuki: Gixxer 150, Gixxer 250, GN125

Gixxer 150, Gixxer 250, GN125 AKT: NKD

NKD KTM: Duke 200

En cuanto a vehículos particulares, los modelos más afectados son:

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Kia: Picanto, New Sportage LX

Picanto, New Sportage LX Chevrolet: Spark

Spark Toyota: Prado, Fortuner

Prado, Fortuner Mazda: CX-3, CX-5

La selección de estos modelos responde tanto a su popularidad en el mercado como a la facilidad de comercialización en mercados ilegales y de autopartes.

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El 40% de los hurtos de motocicletas en Bogotá ocurre entre las 6:00 y las 11:59 p. m., con técnicas como llaves maestras y atracos armados - crédito Concejal Julián Forero/Sijín

Nuevas modalidades delictivas

El factor oportunidad sigue siendo determinante, pero preocupa el aumento de la violencia, con episodios recientes de asaltos con escopetas y armas largas.

El modus operandi de los delincuentes ha evolucionado: además del uso de llaves maestras y la suplantación de identidad, se ha registrado la utilización de tecnología para vulnerar sistemas de seguridad y la coordinación entre bandas para el traslado inmediato de los vehículos robados fuera de la ciudad.

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Respuesta institucional y red de apoyo ciudadana

Ante la gravedad de la situación, el concejal Julián Forero lidera la estructuración de la Gran Red de Apoyo contra el Hurto de Motocicletas y Vehículos en Bogotá, una iniciativa que busca la articulación entre la ciudadanía, la Mebog y el C4.

La propuesta pretende conectar a conductores y autoridades mediante canales de reacción inmediata, permitiendo alertar sobre robos en tiempo real y compartir información estratégica para una respuesta más ágil y efectiva.

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La propuesta de la Gran Red de Apoyo contra el Hurto de Motocicletas y Vehículos busca fortalecer la reacción y la prevención ciudadana en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

El cabildante enfatizó la urgencia de fortalecer la prevención y la coordinación para combatir el flagelo: “La percepción de inseguridad de los conductores de Bogotá aumenta, por esta razón estamos trabajando en estrategias para combatir estos hechos. Los conductores no pueden seguir siendo víctimas de delincuentes que roban sin parar porque saben que las autoridades no actúan oportunamente”.

El crecimiento de la violencia asociada a estos delitos exige respuestas más contundentes y coordinadas, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.

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