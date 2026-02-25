Colombia

Ficha clave de la seguridad de ‘Iván Mordisco’ se entregó voluntariamente al Ejército: quién es alias Olmer

Un procedimiento de inteligencia facilitó la ubicación y posterior detención de un integrante cercano al mando principal, cuyo papel era fundamental tanto en el resguardo como en la obtención de recursos ilícitos para la organización

Guardar
Olmer, señalado como experto en
Olmer, señalado como experto en explosivos, fue interceptado gracias a un operativo coordinado por el Gaula Caquetá y la Brigada 26 - crédito Ejército Nacional

En la madrugada de este miércoles 25 de febrero, la captura de alias Olmer marcó un giro en la confrontación interna de las disidencias de las Farc en el sur del país.

El joven, de 22 años, fue interceptado en un hotel del corregimiento de La Pedrera, luego de una operación coordinada por el Gaula Caquetá y la Brigada 26 del Ejército.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes oficiales, la presencia del detenido en la región fue identificada a través de interceptaciones y movimientos inusuales que encendieron las alertas de inteligencia militar.

Esta información permitió establecer un cerco sobre uno de los hombres considerados clave dentro del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, estructura que mantiene lealtad a alias Iván Mordisco.

La Brigada 26 y el rastreo en La Pedrera

El detenido era considerado pieza clave en el esquema de protección de alias Iván Mordisco, líder del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez - crédito Ejército Nacional

Las autoridades detallaron que alias Olmer figuraba en el esquema de seguridad de alias Alonso 45, señalado como cabecilla del bloque y miembro del círculo de protección de Iván Mordisco.

Además, su relación sentimental con alias la Mona, identificada como sobrina de Mordisco, le habría otorgado acceso privilegiado al núcleo familiar de la organización.

La trayectoria de Olmer dentro de las disidencias no se limitó al papel de escolta. Fuentes oficiales lo señalan como experto en manejo de explosivos y protagonista en las confrontaciones directas contra alias Calarcá, un líder rival en el sur del país.

Desde esa posición, habría coordinado el avance de estructuras armadas hacia el departamento del Guaviare, fortaleciendo la presencia de la facción de Mordisco en zonas en disputa.

Estructura Jhonier Arenas y finanzas ilícitas

Más recientemente, los informes de inteligencia ubican a Olmer en la estructura Jhonier Arenas, donde asumió tareas de recaudación de fondos mediante el cobro a dragas dedicadas a la explotación ilegal de oro en los ríos Caquetá y Puré.

La relación de alias Olmer
La relación de alias Olmer con 'la Mona', sobrina de Mordisco, facilitó su acceso al núcleo familiar de la organización armada - crédito AFP

Según las autoridades, los recursos obtenidos de esa actividad financiaban la confrontación contra el grupo de Calarcá, así como operaciones ofensivas contra la fuerza pública.

El paso de Olmer por La Pedrera fue breve. Las autoridades sostienen que su comportamiento en el hotel facilitó su identificación y localización precisa.

La entrega voluntaria y su impacto en la estructura de Mordisco

En el instante de su detección, el joven manifestó su intención de entregarse a las tropas militares. Aseguró que la presión de las operaciones en el sur del país había hecho insostenible su permanencia oculta. Un video difundido por la autoridad muestra a Olmer durante la entrega, con gestos de visible afectación emocional.

Luego del procedimiento, personal sanitario militar le brindó atención antes de ser entregado a las autoridades competentes. La captura de Olmer representa un golpe para la estructura de seguridad interna de Iván Mordisco y expone la vulnerabilidad de los sistemas de financiamiento ilícito que sostienen la confrontación armada en la región.

Apenas dos días atrás, tres presuntos integrantes de las disidencias armadas bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se entregaron de forma voluntaria al Ejército Nacional en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango, Antioquia.

Junto a ellos, una menor de 14 años fue recuperada durante la misma operación militar, lo que permitió activar los protocolos de protección infantil.

Los militares informaron que los disidentes expresaron su decisión de “abandonar las armas e ir por la legalidad”. Uno de los entregados relató que llevaba aproximadamente cuatro años en las filas, tras haber sido reclutado forzosamente a los 14 años.

La operación incluyó el apoyo conjunto de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes facilitaron el traslado seguro de los cuatro civiles fuera de la zona.

El procedimiento, que se desarrolló en un contexto de alta presión militar sobre grupos armados en Antioquia, permitió también la incautación de material bélico: los excombatientes entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales.

Temas Relacionados

Alias OlmerDisidencias de las FarcIván Mordiscobloque Amazonas Manuel Marulanda VélezEstado Mayor CentralColombia-noticias

Más Noticias

Gabriela Cuicchi le agradeció al colombiano Pipe Peláez, luego de compartir escenario en su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

La artista argentina que se hizo viral en redes sociales por su perfil en Instagram, donde muestra el amor por la música (las cumbias y vallenatos, en especial) y folclor colombiano,

Gabriela Cuicchi le agradeció al

Millonarios se quejó por el arbitraje en partido contra el Internacional de Bogotá: estas son las peticiones a la Comisión Arbitral

Las jugadas contra David Mackalister Silvar y Leonardo Castro fueron reclamadas por el conjunto Embajador, luego de la derrota 3-2 en la fecha 8 de la Liga BetPlay

Millonarios se quejó por el

Colegios de Bogotá enfrentan baja matrícula, abandono escolar y condiciones difíciles para estudiantes y maestros

Vacíos en aulas, infraestructura limitada y apoyo insuficiente reflejan los retos que afrontan niños, adolescentes y docentes oficiales

Colegios de Bogotá enfrentan baja

Adulta mayor se lanzó al río en Antioquia para salvar a su nieta de 6 años y murió: Dagran advierte sobre riesgos por aumento de caudales

Las autoridades pidieron a las comunidades ribereñas extremar precauciones ante el incremento de los niveles de los ríos tras las lluvias, después de que varias personas fueran reportadas como desaparecidas

Adulta mayor se lanzó al

Bruce Mac Master cuestionó al Gobierno Petro sobre efectos que tendría el traslado de pensiones

Las declaraciones del presidente de la Andi pusieron sobre la mesa preocupaciones económicas respecto a los planes de transferir fondos privados de pensiones a Colpensiones, especialmente en lo relacionado con el impacto fiscal y la venta acelerada de activos

Bruce Mac Master cuestionó al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Jhonny Rivera reveló el motivo por el que llegó casi una hora tarde a su matrimonio con Jenny López: “A buscar soluciones”

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos’ por romper las reglas: esto le dijeron El Jefe y Carla Giraldo

Luisa Fernanda W habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre las operaciones que a las que se ha sometido para mejorar su apariencia: “No me he hecho lipo”

Morat logró histórica cadena de 24 ‘sold outs’ en Latinoamérica y España: en Colombia alcanzó seis fechas consecutivas

Deportes

Millonarios se quejó por el

Millonarios se quejó por el arbitraje en partido contra el Internacional de Bogotá: estas son las peticiones a la Comisión Arbitral

Flamengo vs. Lanús: hora y dónde ver en Colombia la gran final de vuelta la Recopa Sudamericana 2026

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

Hora y dónde ver Juventus vs. Galatasaray: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla pueden dejar afuera de la Champions League al histórico equipo italiano