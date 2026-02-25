Ficha clave de la seguridad de ‘Iván Mordisco’ se entregó voluntariamente al Ejército: quién es alias Olmer

Olmer, señalado como experto en explosivos, fue interceptado gracias a un operativo coordinado por el Gaula Caquetá y la Brigada 26 - crédito Ejército Nacional

En la madrugada de este miércoles 25 de febrero, la captura de alias Olmer marcó un giro en la confrontación interna de las disidencias de las Farc en el sur del país.

El joven, de 22 años, fue interceptado en un hotel del corregimiento de La Pedrera, luego de una operación coordinada por el Gaula Caquetá y la Brigada 26 del Ejército.

Según los reportes oficiales, la presencia del detenido en la región fue identificada a través de interceptaciones y movimientos inusuales que encendieron las alertas de inteligencia militar.

Esta información permitió establecer un cerco sobre uno de los hombres considerados clave dentro del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, estructura que mantiene lealtad a alias Iván Mordisco.

La Brigada 26 y el rastreo en La Pedrera

El detenido era considerado pieza clave en el esquema de protección de alias Iván Mordisco, líder del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez - crédito Ejército Nacional

Las autoridades detallaron que alias Olmer figuraba en el esquema de seguridad de alias Alonso 45, señalado como cabecilla del bloque y miembro del círculo de protección de Iván Mordisco.

Además, su relación sentimental con alias la Mona, identificada como sobrina de Mordisco, le habría otorgado acceso privilegiado al núcleo familiar de la organización.

La trayectoria de Olmer dentro de las disidencias no se limitó al papel de escolta. Fuentes oficiales lo señalan como experto en manejo de explosivos y protagonista en las confrontaciones directas contra alias Calarcá, un líder rival en el sur del país.

Desde esa posición, habría coordinado el avance de estructuras armadas hacia el departamento del Guaviare, fortaleciendo la presencia de la facción de Mordisco en zonas en disputa.

Estructura Jhonier Arenas y finanzas ilícitas

Más recientemente, los informes de inteligencia ubican a Olmer en la estructura Jhonier Arenas, donde asumió tareas de recaudación de fondos mediante el cobro a dragas dedicadas a la explotación ilegal de oro en los ríos Caquetá y Puré.

La relación de alias Olmer con 'la Mona', sobrina de Mordisco, facilitó su acceso al núcleo familiar de la organización armada - crédito AFP

Según las autoridades, los recursos obtenidos de esa actividad financiaban la confrontación contra el grupo de Calarcá, así como operaciones ofensivas contra la fuerza pública.

El paso de Olmer por La Pedrera fue breve. Las autoridades sostienen que su comportamiento en el hotel facilitó su identificación y localización precisa.

La entrega voluntaria y su impacto en la estructura de Mordisco

En el instante de su detección, el joven manifestó su intención de entregarse a las tropas militares. Aseguró que la presión de las operaciones en el sur del país había hecho insostenible su permanencia oculta. Un video difundido por la autoridad muestra a Olmer durante la entrega, con gestos de visible afectación emocional.

Luego del procedimiento, personal sanitario militar le brindó atención antes de ser entregado a las autoridades competentes. La captura de Olmer representa un golpe para la estructura de seguridad interna de Iván Mordisco y expone la vulnerabilidad de los sistemas de financiamiento ilícito que sostienen la confrontación armada en la región.

Apenas dos días atrás, tres presuntos integrantes de las disidencias armadas bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se entregaron de forma voluntaria al Ejército Nacional en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango, Antioquia.

Junto a ellos, una menor de 14 años fue recuperada durante la misma operación militar, lo que permitió activar los protocolos de protección infantil.

Los militares informaron que los disidentes expresaron su decisión de “abandonar las armas e ir por la legalidad”. Uno de los entregados relató que llevaba aproximadamente cuatro años en las filas, tras haber sido reclutado forzosamente a los 14 años.

La operación incluyó el apoyo conjunto de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes facilitaron el traslado seguro de los cuatro civiles fuera de la zona.

El procedimiento, que se desarrolló en un contexto de alta presión militar sobre grupos armados en Antioquia, permitió también la incautación de material bélico: los excombatientes entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales.