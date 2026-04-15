Política de seguridad en Cali: secretario defiende enfoque técnico y detalla millonaria inversión en vigilancia y prevención

Durante un debate de control político en el Concejo Distrital de Cali, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, defendió la política de seguridad de la ciudad y reiteró que esta se fundamenta en criterios técnicos, evidencia y ajustes estratégicos permanentes.

El funcionario fue enfático en señalar que el análisis de la seguridad no debe centrarse en posturas ideológicas. “Cuando se toman decisiones sin datos, se cometen errores. Por eso nuestra apuesta es técnica, objetiva y basada en evidencia”, afirmó durante su intervención.

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Garcés explicó que la estrategia distrital combina prevención, control, tecnología y acceso a la justicia, en un enfoque integral que busca responder a las dinámicas cambiantes del territorio.

El secretario de Seguridad defendió ante el Concejo Distrital el enfoque técnico de la estrategia de seguridad. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Una política de largo plazo articulada a la planeación

El secretario recordó que la ciudad cuenta con una Política Pública de Seguridad proyectada a 10 años, articulada con el Plan de Desarrollo y el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ).

Según indicó, este diseño permite garantizar continuidad en las acciones y evitar improvisaciones, un aspecto clave frente a un fenómeno de violencia que, según señaló, ha estado presente en la ciudad por más de 30 años.

En ese contexto, también precisó que la situación de seguridad debe analizarse en relación con el entorno regional. Indicó que al menos 27 municipios del Valle del Cauca registran tasas de homicidio superiores, lo que contribuye a dimensionar la problemática.

Estrategia integral con ajustes permanentes

Durante su intervención, Garcés subrayó que la política de seguridad mantiene una estructura definida, pero ajusta sus tácticas según las condiciones del territorio. “No se trata de improvisar, sino de adaptar las acciones a realidades cambiantes”, afirmó.

El funcionario agregó que los resultados en materia de seguridad, especialmente en indicadores como el homicidio, no son inmediatos, dado que responden a múltiples factores sociales y criminales.

Inversión en capacidades y videovigilancia

En materia de recursos, el secretario informó que se han destinado más de 35 mil millones de pesos para el fortalecimiento de capacidades institucionales y cerca de 30 mil millones de pesos para sistemas de videovigilancia.

Estas inversiones hacen parte de un esfuerzo sostenido que busca mejorar la capacidad operativa y tecnológica de la ciudad frente a los desafíos de seguridad.

Mejoras en el sistema de cámaras

Uno de los avances destacados por la administración distrital tiene que ver con el sistema de videovigilancia. Según explicó Garcés, al inicio del gobierno del alcalde Alejandro Eder, el sistema permitía visualizar únicamente 3 de cada 10 cámaras.

Actualmente, gracias a las intervenciones realizadas, se logra visualizar 8 de cada 10 cámaras, lo que representa un avance significativo en la capacidad de monitoreo y respuesta.

Además, se ha trabajado en la integración de cámaras de seguridad vial al Sistema Integrado de Videovigilancia (SIVE), fortaleciendo el control en distintos puntos de la ciudad.

El sistema de cámaras pasó de un 32% a un 81% de operatividad en la actual administración. - crédito Secretaría de Seguridad

Prevención de la violencia en jóvenes

El componente preventivo también fue resaltado durante el debate. El secretario explicó que el Distrito adelanta acciones desde distintas dependencias para reducir la violencia, especialmente entre jóvenes en riesgo.

En ese marco, el programa ‘En La Buena’ ha permitido beneficiar a más de 3.400 jóvenes en 27 barrios priorizados, con intervenciones orientadas a prevenir su vinculación a dinámicas delictivas.

Resultados en seguridad y operatividad

En cuanto a resultados, la administración reportó avances en varios indicadores:

Reducción en diferentes modalidades de hurto en 2026 frente a 2025 : Hurto a comercio: -45,5% Hurto a automotores: -40,3% Hurto a personas: -7,9%

14.603 capturas en 27 meses de gobierno, frente a 11.551 en el mismo periodo de la administración anterior.

Asimismo, se indicó que el número de homicidios se mantiene por debajo del registrado en el mismo periodo de ocho administraciones anteriores, aunque este delito continúa siendo uno de los principales retos.

Según lo expuesto, los homicidios en la ciudad están asociados principalmente a microtráfico, disputas entre estructuras ilegales y riñas.

Recuperación del espacio público

Otro de los frentes de intervención ha sido el control del espacio público. Entre 2025 y 2026 se han realizado 2.667 intervenciones, con la recuperación de más de 527 mil metros cuadrados en zonas urbanas y rurales.

Estas acciones buscan mejorar la convivencia y reducir escenarios asociados a actividades ilegales.

Ejecución y cumplimiento de la política

De acuerdo con las cifras presentadas la ejecución de los recursos de la Política Pública alcanza el 19% a corte del 31 de marzo de 2026 y el índice de cumplimiento de objetivos llegó al 92,3% al cierre de 2025.

Estos resultados, según la Secretaría de Seguridad, reflejan avances en la implementación de la estrategia.

El debate en el Concejo se centró en la necesidad de decisiones basadas en evidencia. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Llamado a un debate técnico sobre la seguridad

Como conclusión, Garcés reiteró que la discusión sobre seguridad debe centrarse en evidencia y no en posturas ideológicas. En ese sentido, planteó la necesidad de definir el modelo de ciudad que se busca consolidar.

Finalmente, aseguró que Cali cuenta con una estrategia de seguridad basada en continuidad, evidencia y fortalecimiento institucional, orientada a enfrentar de manera sostenida los desafíos en materia de violencia y convivencia.