Proyecto para crear bono escolar de Paloma Valencia queda en vilo por falta de quórum en el Senado

La senadora Paloma Valencia impulsa una propuesta que busca crear un bono para que las familias elijan el tipo de educación de sus hijos. - crédito EFE/Gustavo Amador y REUTERS/Luisa Gonzalez

El proyecto que busca crear un bono escolar para que los padres de familia decidan si sus hijos estudian en un colegio público o privado, impulsado por la senadora Paloma Valencia, quedó sin decisión en la plenaria del Senado tras levantarse la sesión por falta de quórum.

Por segunda vez consecutiva, no fue posible avanzar en la votación de la iniciativa, luego de que sectores de la bancada de gobierno, liderados por el Pacto Histórico, se opusieran a que el proyecto continuara su trámite. La discusión se mantiene abierta y dependerá de que se logre conformar el quórum necesario en una próxima sesión.

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De acuerdo con un informe de El Tiempo, durante la jornada, los congresistas expusieron sus posiciones frente al contenido de la iniciativa, especialmente en lo relacionado con su financiación.

Desde el oficialismo, varios senadores señalaron que el proyecto, en su formulación actual, implicaría el uso de recursos destinados a la educación pública para financiar el bono escolar. En ese sentido, el senador Wilson Arias advirtió que la propuesta podría afectar la destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

Por su parte, la senadora Aída Avella también expresó reparos frente al articulado y señaló que el modelo planteado beneficiaría a un grupo limitado de estudiantes. Ambos coincidieron en que el proyecto, tal como está formulado, podría generar un impacto en la financiación de la educación pública.

Desde el Centro Democrático, en contraste, se defendió la iniciativa y se planteó que la discusión ha estado influida por el origen político del proyecto. Congresistas de ese partido señalaron que la propuesta busca ampliar las opciones educativas para las familias.

La falta de quórum en la plenaria ha impedido avanzar en la votación del proyecto. - crédito Prensa Senado (referencia)

Votación no se concreta por ruptura del quórum

En el desarrollo de la plenaria se puso a consideración una proposición para archivar el proyecto. Sin embargo, los promotores de esta iniciativa no contaban con los votos suficientes para lograr su aprobación.

Ante ese escenario, se produjo la ruptura del quórum, lo que impidió continuar con la votación y obligó a levantar la sesión. De esta manera, no se adoptó una decisión de fondo sobre el futuro del proyecto de bono escolar.

La plenaria fue citada nuevamente para este miércoles a las 11:00 a. m., aunque no hay certeza sobre si en esa sesión se podrá avanzar en la discusión y votación de la iniciativa.

El proyecto continúa en trámite

El proyecto de bono escolar permanece sin una decisión definitiva en el Senado. La falta de quórum en dos sesiones consecutivas ha impedido avanzar en su trámite legislativo.

Por ahora, la iniciativa seguirá en discusión en la plenaria, a la espera de que se logre la participación suficiente de los congresistas para continuar con el proceso y definir si el proyecto avanza o es archivado.

El proyecto plantea que los recursos del bono puedan destinarse a instituciones públicas o privadas según la decisión de los padres. - crédito Alcaldía de Bogotá (referencia)

Cruce de intervenciones entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

Previo a la discusión del proyecto, durante la etapa de constancias, se registró un intercambio entre la senadora Valencia y el senador Iván Cepeda.

En su intervención, Valencia cuestionó declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con posibles sanciones a alcaldes y gobernadores en medio de situaciones registradas en Santander. “Estoy francamente indignada con las actuaciones de este Gobierno”, afirmó la congresista.

En esa misma línea, planteó una pregunta directa a Cepeda: “¿qué piensa de las amenazas del Presidente a los alcaldes, que les dice que si continúan defendiendo a los ciudadanos por los altísimos cobros del predial, él mismo los va a sacar?”.

Durante la sesión, se registraron intervenciones entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia en medio del debate. - crédito Colprensa

Posteriormente, Cepeda respondió centrando su intervención en la presencia del senador Ciro Ramírez en la sesión. “¿Qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?”, cuestionó, al referirse a la condena en primera instancia que pesa en su contra.

El senador añadió: “Es impresentable que un señor que ha robado al Estado colombiano los recursos de la paz venga a registrarse”, señalando que, aunque no exista una inhabilidad formal, consideraba que debía apartarse por razones éticas.

Valencia intervino nuevamente y reiteró sus críticas al Gobierno. “Desde aquí alzamos la voz en defensa de los alcaldes de Santander y del señor Gobernador”, expresó durante la sesión.