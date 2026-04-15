Colombia

Petro defiende logros comerciales tras abucheos en la Macrorrueda y dice que el uribismo “no logró estos resultados”

El presidente publicó fotos de su participación en el evento y aseguró que su gobierno ha reducido el déficit comercial, impulsado exportaciones en sectores como la agroindustria y el turismo

Guardar
Presidente Gustavo Petro en la Macrorrueda de las Américas 2026, donde fue abucheado por un sector de asistentes. - crédito @petrogustavo/X
Presidente Gustavo Petro en la Macrorrueda de las Américas 2026, donde fue abucheado por un sector de asistentes. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales luego de su intervención en la Macrorrueda de las Américas 2026, evento realizado en Corferias, Bogotá, donde fue abucheado por un sector de los asistentes durante su discurso.

En una primera publicación, el mandatario defendió los resultados de su administración en materia de comercio exterior y afirmó que la rueda de negocios reunió a miles de participantes de distintos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro aseguró que “un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló una inmensa mayoría de los 7.000 participantes de la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha hecho con 60 países”.

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado señaló que su administración logró reducir el déficit comercial a la tercera parte en comparación con 2022, y destacó que dicho resultado estuvo acompañado por una transformación en la estructura de las exportaciones del país.

Según lo expuesto por el mandatario, el descenso en la participación del petróleo y el carbón en la balanza exportadora fue compensado por el crecimiento de sectores como la agricultura, la agroindustria, la industria manufacturera y el turismo.

Asimismo, Petro sostuvo que “el uribismo puede abuchear pero nunca logró presentar estos resultados”, en referencia a indicadores económicos de gobiernos anteriores.

Mensaje en el que Petro defendió los resultados de su gobierno en comercio exterior y los comparó con administraciones anteriores. - crédito @petrogustavo/X
Mensaje en el que Petro defendió los resultados de su gobierno en comercio exterior y los comparó con administraciones anteriores. - crédito @petrogustavo/X

Publicación posterior: fotos desde el evento

Horas después, el presidente publicó una segunda serie de contenidos en sus redes sociales, en la que compartió tres fotografías tomadas durante su participación en el evento.

En las imágenes se observa al mandatario acercándose a asistentes que se tomaban fotografías con él dentro del recinto de Corferias.

Junto a las fotos, Petro escribió: “Jajajaja, miren cómo fui bucheado”, en referencia al episodio ocurrido durante su intervención en la Macrorrueda.

Publicación del presidente Petro con imágenes del evento en Corferias tras su participación en la Macrorrueda. - crédito @petrogustavo/X
Publicación del presidente Petro con imágenes del evento en Corferias tras su participación en la Macrorrueda. - crédito @petrogustavo/X

Abucheos durante la intervención en Corferias

El episodio que motivó las reacciones del presidente ocurrió durante la inauguración de la Macrorrueda de las Américas 2026, conocida también como “Colombia, el País de la Belleza”.

El evento congregó a más de 4.800 empresarios provenientes de 60 países, con el objetivo de promover oportunidades de comercio e inversión en Colombia.

La situación se presentó al inicio del discurso presidencial, cuando Gustavo Petro exponía los principales resultados económicos de su administración.

En ese momento, un sector del público interrumpió la intervención con abucheos y expresiones de desaprobación, entre ellas gritos de “fuera Petro”, según se observó en transmisiones oficiales y registros en video difundidos en redes sociales.

Un grupo de empresarios recibió al mandatario con abucheos y consignas en medio de la presentación del evento que reúne a representantes de 60 países; Petro respondió defendiendo las cifras de comercio exterior y turismo de su gobierno - crédito @criticolombia3 / X

Continuidad del discurso pese a la interrupción

Pese a la interrupción, el presidente continuó con su intervención en el escenario principal del evento.

Durante su discurso, Petro sostuvo que los resultados económicos de su gobierno eran “hechos irreversibles” y afirmó que la gestión actual ha permitido cambios significativos en la estructura del comercio exterior del país.

El mandatario insistió en que la reducción del déficit comercial ha sido uno de los principales avances de su administración, argumentando que este resultado se explica por la disminución de la dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón.

Enfoque del discurso en comercio exterior

A lo largo de su intervención, el jefe de Estado centró su exposición en la evolución del comercio internacional colombiano.

Según lo expresado por Petro, el país ha venido atravesando un proceso de transformación económica orientado a diversificar sus fuentes de ingreso externo.

El mandatario indicó que el descenso en las exportaciones de hidrocarburos ha sido compensado por el crecimiento de otros sectores productivos, entre ellos el agropecuario y el turismo.

En ese sentido, destacó que la política comercial del gobierno ha buscado ampliar la participación de sectores no minero-energéticos en la economía nacional.

Turismo y cifras presentadas por el Gobierno

Dentro de su intervención, Petro también hizo referencia al comportamiento del sector turismo, al que atribuyó un papel relevante en la entrada de divisas al país.

Según las cifras mencionadas durante el discurso, el turismo habría generado ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los sectores con mayor crecimiento en el último periodo.

El presidente también señaló que Colombia ha recibido millones de visitantes y residentes extranjeros durante su gobierno, destacando el incremento en la llegada de viajeros internacionales.

Temas Relacionados

Gustavo Petroabucheos Petrouribismodéficit comercialColombia-Noticias

Más Noticias

“No es fracaso exploratorio”: geólogos contradicen a Petro sobre la realidad energética del país

Gremio de geólogos cuestionó afirmaciones de Gustavo Petro sobre el sector energético y advirtió que el problema no es encontrar recursos, sino desarrollarlos en medio de limitaciones estructurales

“No es fracaso exploratorio”: geólogos contradicen a Petro sobre la realidad energética del país

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena de Indias este 15 de abril

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena de Indias este 15 de abril

Barranquilla: la predicción del clima para este 15 de abril

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Barranquilla: la predicción del clima para este 15 de abril

¿Cuál es la temperatura promedio en Medellín?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

¿Cuál es la temperatura promedio en Medellín?

Clima en Colombia: la predicción del tiempo para Bogotá este 15 de abril

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: la predicción del tiempo para Bogotá este 15 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Angélica Blandón reveló que fue víctima de violencia doméstica: “Dijo que no lo iba a volver a hacer”

Aida Victoria le confesó a Sol León que ‘El Agropecuario’ la engañó para quitarle su dinero

Shaira aclaró rumores de su pasado romántico con Christian Nodal: “Fueron unos comentarios inocentes”

Myke Towers es el artista sorpresa de La Solar 2026: así queda conformado el cartel definitivo

Deportes

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Femenina de Naciones Conmebol: Colombia sigue en la parte alta

James Rodríguez fue anunciado como titular por primera vez con el Minnesota United FC