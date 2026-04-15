Petro defiende logros comerciales tras abucheos en la Macrorrueda y dice que el uribismo “no logró estos resultados”

Presidente Gustavo Petro en la Macrorrueda de las Américas 2026, donde fue abucheado por un sector de asistentes. - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales luego de su intervención en la Macrorrueda de las Américas 2026, evento realizado en Corferias, Bogotá, donde fue abucheado por un sector de los asistentes durante su discurso.

En una primera publicación, el mandatario defendió los resultados de su administración en materia de comercio exterior y afirmó que la rueda de negocios reunió a miles de participantes de distintos países.

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Petro aseguró que “un grupo muy pequeño que quiso abuchear lo acalló una inmensa mayoría de los 7.000 participantes de la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha hecho con 60 países”.

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado señaló que su administración logró reducir el déficit comercial a la tercera parte en comparación con 2022, y destacó que dicho resultado estuvo acompañado por una transformación en la estructura de las exportaciones del país.

Según lo expuesto por el mandatario, el descenso en la participación del petróleo y el carbón en la balanza exportadora fue compensado por el crecimiento de sectores como la agricultura, la agroindustria, la industria manufacturera y el turismo.

Asimismo, Petro sostuvo que “el uribismo puede abuchear pero nunca logró presentar estos resultados”, en referencia a indicadores económicos de gobiernos anteriores.

Mensaje en el que Petro defendió los resultados de su gobierno en comercio exterior y los comparó con administraciones anteriores. - crédito @petrogustavo/X

Publicación posterior: fotos desde el evento

Horas después, el presidente publicó una segunda serie de contenidos en sus redes sociales, en la que compartió tres fotografías tomadas durante su participación en el evento.

En las imágenes se observa al mandatario acercándose a asistentes que se tomaban fotografías con él dentro del recinto de Corferias.

Junto a las fotos, Petro escribió: “Jajajaja, miren cómo fui bucheado”, en referencia al episodio ocurrido durante su intervención en la Macrorrueda.

Publicación del presidente Petro con imágenes del evento en Corferias tras su participación en la Macrorrueda. - crédito @petrogustavo/X

Abucheos durante la intervención en Corferias

El episodio que motivó las reacciones del presidente ocurrió durante la inauguración de la Macrorrueda de las Américas 2026, conocida también como “Colombia, el País de la Belleza”.

El evento congregó a más de 4.800 empresarios provenientes de 60 países, con el objetivo de promover oportunidades de comercio e inversión en Colombia.

La situación se presentó al inicio del discurso presidencial, cuando Gustavo Petro exponía los principales resultados económicos de su administración.

En ese momento, un sector del público interrumpió la intervención con abucheos y expresiones de desaprobación, entre ellas gritos de “fuera Petro”, según se observó en transmisiones oficiales y registros en video difundidos en redes sociales.

Un grupo de empresarios recibió al mandatario con abucheos y consignas en medio de la presentación del evento que reúne a representantes de 60 países; Petro respondió defendiendo las cifras de comercio exterior y turismo de su gobierno - crédito @criticolombia3 / X

Continuidad del discurso pese a la interrupción

Pese a la interrupción, el presidente continuó con su intervención en el escenario principal del evento.

Durante su discurso, Petro sostuvo que los resultados económicos de su gobierno eran “hechos irreversibles” y afirmó que la gestión actual ha permitido cambios significativos en la estructura del comercio exterior del país.

El mandatario insistió en que la reducción del déficit comercial ha sido uno de los principales avances de su administración, argumentando que este resultado se explica por la disminución de la dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón.

Enfoque del discurso en comercio exterior

A lo largo de su intervención, el jefe de Estado centró su exposición en la evolución del comercio internacional colombiano.

Según lo expresado por Petro, el país ha venido atravesando un proceso de transformación económica orientado a diversificar sus fuentes de ingreso externo.

El mandatario indicó que el descenso en las exportaciones de hidrocarburos ha sido compensado por el crecimiento de otros sectores productivos, entre ellos el agropecuario y el turismo.

En ese sentido, destacó que la política comercial del gobierno ha buscado ampliar la participación de sectores no minero-energéticos en la economía nacional.

Turismo y cifras presentadas por el Gobierno

Dentro de su intervención, Petro también hizo referencia al comportamiento del sector turismo, al que atribuyó un papel relevante en la entrada de divisas al país.

Según las cifras mencionadas durante el discurso, el turismo habría generado ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares, consolidándose como uno de los sectores con mayor crecimiento en el último periodo.

El presidente también señaló que Colombia ha recibido millones de visitantes y residentes extranjeros durante su gobierno, destacando el incremento en la llegada de viajeros internacionales.