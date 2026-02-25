Festivales imperdibles en Bogotá en 2026: el distrito presentó su calendario con más de 18.000 eventos, Rock al Parque será en octubre

Parque Simón Bolívar será eje turístico y cultural, junto a la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque de los Novios y esculturas de Eduardo Ramírez Villamizar - crédito Festivales al Parque

La agenda cultural de Bogotá para 2026 consolidará a la capital como uno de los grandes epicentros creativos de Iberoamérica. Con más de 18.000 eventos en el calendario, la ciudad se prepara para recibir festivales emblemáticos, ferias internacionales, encuentros de arte, música, literatura y gastronomía, así como celebraciones patrimoniales y jornadas de creación en espacio público.

De acuerdo con Idartes y la Secretaría de Cultura, la programación contempla actividades para todos los públicos y confirma la diversidad de planes que ofrece Bogotá a residentes y visitantes durante todo el año.

El año inició con la realización del Festival Centro, la Ruta Teatro y la entrega del monumento Umbral en memoria de los trabajadores de la salud caídos durante la pandemia. Este hito artístico se suma a la consolidación del Polígono del Parque Simón Bolívar como eje turístico y cultural, en diálogo con espacios como la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el Parque de los Novios y el Jardín Botánico, además de esculturas de artistas reconocidos como Eduardo Ramírez Villamizar.

La riqueza de la oferta trasciende la música y las artes escénicas, abarcando infraestructura cultural, patrimonio, deporte, literatura y gastronomía. Entre los eventos que marcan el pulso de la ciudad destacan la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo), el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera, el Festival Internacional de Artes Vivas y la esperada celebración de la Navidad, entre muchos otros.

El secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar, subrayó el valor de esta programación: “Bogotá es la capital donde se reúne la diversidad de todo el país, donde siempre podemos encontrar un buen plan. La cultura une, derriba fronteras y permite la circulación de nuevos artistas, emprendimientos y formas de habitar la ciudad. Hoy Bogotá es una de las ciudades con mayor recaudo por venta de boletería para cofinanciar grandes proyectos de las artes escénicas”.

Calendario de festivales y encuentros culturales en Bogotá (2026)

Marzo

Estéreo Picnic

Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI)

Abril

Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo)

ARTBO Fin de Semana

Mayo

Joropo al Parque

Bogotá Fashion Week (BFW)

Baum Festival

Colombia al Parque

BIME (All About Music and More)

INPUT 2026

Junio

Popular al Parque

Julio

Monumentum

Bogotá Market (BM)

Talante

Festival Gabo

Fundación Gabo

Agosto

Bogotá es Teatro

Festival de Verano

Vallenato al Parque

Gofest (Festival de Emprendimiento)

Festival Origen (Sabores y Sonidos Ancestrales)

Acción Cultural Iberoamericana

Festival Patrimonios en Ruana

Festival de Teatro y Circo

Estar Bien Bogotá

Septiembre

Jazz al Parque

Bogocine

ARTBO Feria

Bogotá Music Market (BOmm)

Festival Cordillera

Octubre

Gastrofest

BIFF (Bogotá International Film Festival)

Bogotá Creative Connect

Rock al Parque (30 años)

Festival Reverso

ópera al Parque

Hip Hop al Parque

Bienal Internacional de Artes para la Infancia

Noviembre

Salsa al Parque

Danza en la Ciudad

Noche de Museos de Bogotá

Noche Iberoamericana de Museos

Bogotá Fashion Weekend (BFW)

Festival Distrito

Diciembre

En Bogotá Navidad es Cultura

Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts)

La Vuelta a Bogotá

Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

Feria del Libro Sello Editorial EIPC

Rock al Parque cumple 30 años de historia

Una de las grandes celebraciones del año será el 30 aniversario de Rock al Parque, el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de Latinoamérica. A lo largo de su historia, este encuentro ha reunido en el Parque Simón Bolívar a exponentes nacionales e internacionales del rock, el metal, el punk, el ska, el reggae y otros géneros, convirtiéndose en un referente de la diversidad musical y cultural de la ciudad.

De acuerdo con fuentes del sector cultural, como es el caso del perfil en X Pogo Concerts, ya se adelantan negociaciones para incluir agrupaciones de alto perfil internacional y local. La tradición del festival marca que, en aniversarios anteriores, han participado figuras como 1280 Almas, Fito Páez, Molotov, Morbid Angel, ChocQuibTown, Cultura Profética, Anthrax, Aterciopelados, Exodus, La Derecha, La Etnnia, Alerta Kamarada, Superlitio, Revolver Plateado, Pestilencia, No te va gustar, Nile, Memphis May Fire, entre otros.

La expectativa por el cartel de la edición 2026 es alta. Según Pogo Concerts, las fechas oficiales y la lista de las bandas internacionales que celebrarán las tres décadas de Rock al Parque serán anunciadas próximamente, en lo que se prevé será una edición histórica para Bogotá y la región.

El calendario cultural de la ciudad se complementa con la actividad constante de sus 15 Distritos Creativos, bares, teatros, galerías, casas culturales, restaurantes y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos, muralistas y exponentes del graffiti. La dinámica diaria de la capital garantiza que, más allá de los festivales y grandes encuentros, siempre habrá nuevas experiencias por descubrir en todos los rincones de Bogotá.