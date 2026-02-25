Colombia

Festivales imperdibles en Bogotá en 2026: el distrito presentó su calendario con más de 18.000 eventos, Rock al Parque será en octubre

Una amplia variedad de celebraciones, desde música y literatura hasta gastronomía y actividades patrimoniales, marcará el ritmo de la vida cultural en todos los distritos de la capital colombiana durante el año

Guardar
Parque Simón Bolívar será eje
Parque Simón Bolívar será eje turístico y cultural, junto a la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque de los Novios y esculturas de Eduardo Ramírez Villamizar - crédito Festivales al Parque

La agenda cultural de Bogotá para 2026 consolidará a la capital como uno de los grandes epicentros creativos de Iberoamérica. Con más de 18.000 eventos en el calendario, la ciudad se prepara para recibir festivales emblemáticos, ferias internacionales, encuentros de arte, música, literatura y gastronomía, así como celebraciones patrimoniales y jornadas de creación en espacio público.

De acuerdo con Idartes y la Secretaría de Cultura, la programación contempla actividades para todos los públicos y confirma la diversidad de planes que ofrece Bogotá a residentes y visitantes durante todo el año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El año inició con la realización del Festival Centro, la Ruta Teatro y la entrega del monumento Umbral en memoria de los trabajadores de la salud caídos durante la pandemia. Este hito artístico se suma a la consolidación del Polígono del Parque Simón Bolívar como eje turístico y cultural, en diálogo con espacios como la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el Parque de los Novios y el Jardín Botánico, además de esculturas de artistas reconocidos como Eduardo Ramírez Villamizar.

La agenda cultural de Bogotá
La agenda cultural de Bogotá 2026 contempla más de 18.000 eventos y consolida a la ciudad como epicentro creativo iberoamericano - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

La riqueza de la oferta trasciende la música y las artes escénicas, abarcando infraestructura cultural, patrimonio, deporte, literatura y gastronomía. Entre los eventos que marcan el pulso de la ciudad destacan la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo), el Festival Estéreo Picnic, el Festival Cordillera, el Festival Internacional de Artes Vivas y la esperada celebración de la Navidad, entre muchos otros.

El secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar, subrayó el valor de esta programación: “Bogotá es la capital donde se reúne la diversidad de todo el país, donde siempre podemos encontrar un buen plan. La cultura une, derriba fronteras y permite la circulación de nuevos artistas, emprendimientos y formas de habitar la ciudad. Hoy Bogotá es una de las ciudades con mayor recaudo por venta de boletería para cofinanciar grandes proyectos de las artes escénicas”.

Calendario de festivales y encuentros culturales en Bogotá (2026)

Marzo

  • Estéreo Picnic
  • Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI)

Abril

  • Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo)
  • ARTBO Fin de Semana

Mayo

  • Joropo al Parque
  • Bogotá Fashion Week (BFW)
  • Baum Festival
  • Colombia al Parque
  • BIME (All About Music and More)
  • INPUT 2026

Junio

  • Popular al Parque

Julio

  • Monumentum
  • Bogotá Market (BM)
  • Talante
  • Festival Gabo
  • Fundación Gabo

Agosto

  • Bogotá es Teatro
  • Festival de Verano
  • Vallenato al Parque
  • Gofest (Festival de Emprendimiento)
  • Festival Origen (Sabores y Sonidos Ancestrales)
  • Acción Cultural Iberoamericana
  • Festival Patrimonios en Ruana
  • Festival de Teatro y Circo
  • Estar Bien Bogotá

Septiembre

  • Jazz al Parque
  • Bogocine
  • ARTBO Feria
  • Bogotá Music Market (BOmm)
  • Festival Cordillera

Octubre

  • Gastrofest
  • BIFF (Bogotá International Film Festival)
  • Bogotá Creative Connect
  • Rock al Parque (30 años)
  • Festival Reverso
  • ópera al Parque
  • Hip Hop al Parque
  • Bienal Internacional de Artes para la Infancia

Noviembre

  • Salsa al Parque
  • Danza en la Ciudad
  • Noche de Museos de Bogotá
  • Noche Iberoamericana de Museos
  • Bogotá Fashion Weekend (BFW)
  • Festival Distrito

Diciembre

  • En Bogotá Navidad es Cultura
  • Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts)
  • La Vuelta a Bogotá
  • Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá
  • Feria del Libro Sello Editorial EIPC
El calendario cultural incluye festivales,
El calendario cultural incluye festivales, ferias internacionales, encuentros de arte y música, gastronomía y celebraciones patrimoniales para todos los públicos - crédito Secretaría de Cultura

Rock al Parque cumple 30 años de historia

Una de las grandes celebraciones del año será el 30 aniversario de Rock al Parque, el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de Latinoamérica. A lo largo de su historia, este encuentro ha reunido en el Parque Simón Bolívar a exponentes nacionales e internacionales del rock, el metal, el punk, el ska, el reggae y otros géneros, convirtiéndose en un referente de la diversidad musical y cultural de la ciudad.

De acuerdo con fuentes del sector cultural, como es el caso del perfil en X Pogo Concerts, ya se adelantan negociaciones para incluir agrupaciones de alto perfil internacional y local. La tradición del festival marca que, en aniversarios anteriores, han participado figuras como 1280 Almas, Fito Páez, Molotov, Morbid Angel, ChocQuibTown, Cultura Profética, Anthrax, Aterciopelados, Exodus, La Derecha, La Etnnia, Alerta Kamarada, Superlitio, Revolver Plateado, Pestilencia, No te va gustar, Nile, Memphis May Fire, entre otros.

El Festival Rock al Parque
El Festival Rock al Parque celebrará sus 30 años como el evento de rock gratuito y al aire libre más grande de Latinoamérica, referencia cultural de Bogotá - crédito Colprensa

La expectativa por el cartel de la edición 2026 es alta. Según Pogo Concerts, las fechas oficiales y la lista de las bandas internacionales que celebrarán las tres décadas de Rock al Parque serán anunciadas próximamente, en lo que se prevé será una edición histórica para Bogotá y la región.

El calendario cultural de la ciudad se complementa con la actividad constante de sus 15 Distritos Creativos, bares, teatros, galerías, casas culturales, restaurantes y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos, muralistas y exponentes del graffiti. La dinámica diaria de la capital garantiza que, más allá de los festivales y grandes encuentros, siempre habrá nuevas experiencias por descubrir en todos los rincones de Bogotá.

Temas Relacionados

Rock al ParqueBogotáIdartesSecretaría de CulturaFestivales MusicalesAgenda CulturalCalendario cultural BogotáColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Así puede recibir 10 millones de pesos si tiene una microempresa en Bogotá: convocatoria de incentivos empresariales sigue abierta

Una oportunidad está disponible para compañías locales que buscan recursos destinados a mejorar estrategias comerciales, procesos productivos, innovación y expansión hacia nuevos mercados

Así puede recibir 10 millones

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

Gobierno Petro podría violar la reforma pensional con traslado de ahorro de millones de personas que haría a Colpensiones

Para expertos como Kevin Hartmann, el nuevo decreto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo resulta “una provocación absurda, dado que desafía el texto de la misma ley que el Gobierno hizo aprobar”

Gobierno Petro podría violar la

James Rodríguez, la MLS y el Mundial FIFA 2026: la respuesta de Néstor Lorenzo sobre su posible convocatoria con la selección Colombia

El técnico argentino valoró el presente del mediocampista en el fútbol estadounidense y dejó en claro que el proceso de la convocatoria seguirá abierto

James Rodríguez, la MLS y

Incendio estructural en el norte de Bogotá dejó enorme columna de humo y preocupó a los capitalinos

Los organismos de socorro se desplazaron hasta el sector para atender la situación tras el desesperado llamado de la comunidad que alertó a las autoridades sobre las llamas

Incendio estructural en el norte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Vicky Berrío lloró desconsolada tras

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Deportes

Colombia vs. Venezuela - EN

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

El Galatasaray de Dávinson Sánchez pasó del infierno a la gloria: eliminó a la Juventus en la Champions League

Alejandro Char reveló la fecha en la que se confirmaría la válida de Fórmula 1 en Barranquilla

Falcao y Roger Milla, el éxito con un goleador de más de 40 años que podría replicar Colombia en el mundial