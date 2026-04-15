Junior de Barranquilla deberá esperar un tiempo para volver a jugar en la Copa Libertadores: fecha de su próximo partido

Junior de Barranquilla le apunta a clasificar a los octavos de la Copa Libertadores, sea primero o segundo del grupo F - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla tuvo su primera salida en condición de visitante, enfrentando a nada menos que Cerro Porteño, uno de los clubes más fuertes de Paraguay, en la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores, perdiendo por 1-0 en el estadio La Nueva Olla.

El conjunto rojiblanco dejó atrás lo ocurrido en Asunción y se enfoca en la tercera jornada, pues se medirá con una escuadra que tiene como fortaleza la condición de local, puede sorprender a los dirigidos por Alfredo Arias y sería determinante para las aspiraciones a octavos de final.

Cabe recordar que los dos primeros del grupo F accederán a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercero caerá en los playoffs de la Copa Sudamericana, enfrentando en llave de ida y vuelta a uno de los ocho segundos de la ronda principal de ese certamen.

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior?

El cuadro rojiblanco tuvo un inicio complicado en la Copa Libertadores, pues cuando se pensaba que podía dar la sorpresa ante el favorito Palmeiras, pues jugaba de local en Cartagena, terminó el compromiso con empate 1-1 porque no pudo mantener la ventaja en el segundo tiempo.

Junior de Barranquilla volverá a aparecer en el certamen de la Conmebol el martes 28 de abril, desde las 9:00 p. m., y aquellos aficionados que quieran seguir al club en condición de visitante pueden hacerlo por el canal deportivo Espn y la plataforma Disnye+ Premium, al tener los derechos exclusivos del torneo.

Junior de Barranquilla cerrará abril con la tercera jornada de la Copa Libertadores en Lima - crédito Colprensa

El rival de los tiburones será nada menos que Sporting Cristal, uno de los equipos de mayor historia y títulos en Perú, enfrentándose en Lima, en el mítico estadio Nacional, con capacidad para 43.000 espectadores, y es la casa del seleccionado blanquirrojo en las eliminatorias.

El objetivo de Junior es superar tanto a su rival como la altura, pues jugará a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar y los peruanos sacaron un triunfo en la primera jornada contra Cerro Porteño por 1-0 en su casa, lo que demuestra el poderío de los azules cuando están en Lima.

Sporting Cristal quiere hacerse fuerte de local en la Copa Libertadores, ya ganó allí su primer partido y ahora se medirá con el Junior de Barranquilla - crédito Sporting Cristal

Por su parte, los paraguayos se medirán con Palmeiras de Brasil, subcampeón de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo, en el estadio La Nueva Olla de Asunción, allí se midió con los tiburones en la segunda jornada, aunque sin mucho público en las tribunas para ver el triunfo del local por la mínima diferencia.

El Tiburón se quemó en La Nueva Olla

Junior de Barranquilla sufrió una nueva derrota el martes 14 de abril en la Copa Libertadores 2026, al caer 1-0 ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla por la segunda jornada del Grupo F, quedándose con apenas un punto en dos partidos y complicando su avance en el torneo.

A lo largo del encuentro, el Tiburón generó ocasiones peligrosas. Esto incluyó un potente disparo de Teófilo Gutiérrez desde más de 30 metros en el primer minuto, detenido por el portero rival. Además, hubo un remate al palo del propio delantero al minuto 41 que significó la oportunidad más clara para los visitantes.

Cerro Porteño superó al Junior de Barranquilla por 1-0, en la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores - crédito Club Cerro Porteño

El único gol del partido llegó en el minuto 57, cuando Jonatan Torres finalizó un contraataque tras pase de Matías Pérez y definió con la derecha junto al poste derecho del portero Mauro Silveira, sellando la victoria para el equipo paraguayo y la primera en el torneo.

Tras este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Arias se ve obligado a sumar en las próximas fechas para conservar posibilidades de clasificar, ya que el empate 1-1 contra Palmeiras en Cartagena fue el único resultado favorable hasta ahora, de la jornada inicial.