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Petro lanzó feroz crítica en contra de Shakira y provocó el rechazo de De la Espriella: lo señaló de tener una “mente retorcida”

El candidato de extrema derecha rechazó de forma categórica la interpretación del mandatario y salió en defensa de la artista barranquillera, a la que describió como un símbolo de fuerza y resiliencia femenina

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Petro expresó que la frase de la cantante barranquillera le generó molestia y planteó su desacuerdo con la idea de vincular el cuerpo con dinámicas de mercado - crédito @infopresidencia/X

La defensa pública hacia la artista barranquillera Shakira por parte del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella abrió un nuevo capítulo de tensión política tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la famosa frase “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

El jefe de Estado cuestionó el sentido de la expresión popularizada por la artista en su colaboración con Bizarrap, en la session 53. Petro relacionó esa idea con su visión sobre el mercado y la dignidad humana, durante una intervención en un Consejo de Ministros transmitido en canales oficiales el 13 de abril de 2026.

Petro afirmó en su intervención: “A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’. Yo dije: ‘pues el cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado, ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas’”.

Petro criticó a Shakira por su famosa frase 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan' en medio de su Consejo de Ministros - crédito Presidencia de Colombia
Petro criticó a Shakira por su famosa frase 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan' en medio de su Consejo de Ministros - crédito Presidencia de Colombia

La respuesta llegó desde la oposición con un pronunciamiento directo de Abelardo de la Espriella. El abogado rechazó la lectura del mandatario y defendió la figura de la cantante barranquillera.

En su mensaje, publicado en la red social X, elevó el tono contra el presidente y cuestionó su interpretación del contenido artístico: “Petro, respeta. Shakira no es un eslogan. Es fuerza, grandeza y resiliencia hecha mujer. Decir ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’ es reivindicar la dignidad y el poder de la mujer".

El aspirante presidencial también cuestionó la interpretación del mandatario sobre la frase de la canción: “Reducir esa frase a una insinuación sexual exige una mente retorcida y un desprecio profundo por la inteligencia femenina”.

Abelardo de la Espriella estalló contra el presidente Petro por sus palabras sobre la figura de Shakira - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella estalló contra el presidente Petro por sus palabras sobre la figura de Shakira - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El aspirante presidencial de la extrema derecha asumió una postura en defensa del papel de la mujer, en especial de la cantante barranquillera, reconocida a nivel mundial por éxitos como Hips Don’t Lie, Antología y Te Felicito, además de su proyección internacional como una de las figuras más influyentes de la música latina.

De la Espriella insistió en que esa expresión refleja una reivindicación del poder de las mujeres sobre su vida, su trabajo y su proyección pública, no una interpretación reducida a lo planteado por el mandatario.

¿Cómo surgió la famosa frase de Shakira que empoderó a miles de mujeres en el mundo?

La frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se instaló como uno de los mensajes más virales de la música latina reciente tras el estreno de la BZRP Session 53 en enero de 2023. Su impacto no solo surgió del éxito global del tema, sino de la lectura social que abrió sobre el duelo, la autonomía y la narrativa del despecho femenino.

bizarrap shakira infobae
Desde su lanzamiento en 2023, la expresión se consolidó como un símbolo de resiliencia, autonomía y cambio en la narrativa del despecho femenino - crédito @shakira/Instagram

El origen de la expresión nació dentro del proceso creativo entre Shakira y el compositor colombiano Keityn. Él llegó a la sesión con la idea de romper la figura tradicional de la mujer que sufre en silencio y propuso el uso del verbo “facturar” como símbolo de transformación personal y económica.

En la canción, la línea aparece dentro de un relato cargado de referencias directas a su separación con Gerard Piqué, exfutbolista español y padre de sus dos hijos, y a la exposición mediática que siguió a su ruptura. Desde allí, la frase tomó fuerza como un cierre contundente frente a la idea de vulnerabilidad obligatoria en los procesos sentimentales.

Shakira explicó en diferentes espacios mediáticos que durante años existió una expectativa social sobre cómo debía vivirse el dolor femenino. Según su postura, se esperaba discreción y contención; frente a ello, la cantante planteó una ruptura de ese modelo y defendió la posibilidad de convertir la experiencia emocional en creación artística y también en independencia económica.

La canción incluyó referencias directas a la ruptura entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, hecho que amplificó el impacto mediático del tema a nivel global - crédito @CHRISCORNEJO/Instagram
La canción incluyó referencias directas a la ruptura entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, hecho que amplificó el impacto mediático del tema a nivel global - crédito @CHRISCORNEJO/Instagram

El término “facturar” adquirió un sentido más amplio dentro de la canción. No solo aludió a ingresos o éxito comercial, también se asoció con autonomía, capacidad de decisión y control sobre la propia historia. La expresión se movió entre lo íntimo y lo público hasta convertirse en un símbolo de resiliencia.

Además, con esta frase dio inicio a su retorno a los escenarios con la gira Las mujeres ya no lloran tour, con la que ha recorrido múltiples estadios en Colombia y en distintos países del mundo.

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