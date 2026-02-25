Consumo de energía se dispara en enero y revela qué sectores están moviendo la economía en 2026

La demanda eléctrica de Colombia creció 4,55 % en enero de 2026, impulsada por minería, industria y comercio, según datos de XM - crédito Ministerio de Minas y Energía

Las minas, las fábricas y los comercios jalonaron el consumo eléctrico del país en el arranque de 2026. Detrás de esa dinámica hay una cifra que confirma el mayor movimiento de la economía: en enero, la demanda de energía alcanzó los 7.155,60 gigavatios hora, lo que representó un crecimiento de 4,55% frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 6.861,07 gigavatios hora.

El dato, reportado por XM, operador del mercado eléctrico y filial de ISA, mostró que el impulso vino con más fuerza desde el sector no regulado, donde se concentra la gran industria. Allí, el consumo creció 7,15%, equivalente a 144,12 gigavatios hora adicionales. Dentro de ese grupo, las industrias manufactureras y la explotación de minas y canteras lideraron la demanda, con participaciones de 37,18% y 34,9%, respectivamente.

El sector no regulado, que agrupa a grandes industrias, lideró el aumento de consumo energético con una subida del 7,15 % interanual - crédito CUARTOSCURO.COM

Si se observa el comportamiento por actividades, la explotación de minas y canteras fue la que más se expandió en términos interanuales, con un aumento de 16,38% entre enero de 2025 y enero de 2026. También mostraron incrementos el comercio al por mayor y al por menor, junto con la reparación de vehículos y motocicletas (4,52%), las industrias manufactureras (4,4%) y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (2,98%). En menor medida crecieron los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios empresariales (0,88%).

No todos los sectores avanzaron al mismo ritmo. Agricultura y ganadería, así como construcción y comunicaciones, registraron caídas en su consumo eléctrico, una señal de que la recuperación económica sigue siendo desigual.

En el mercado regulado —que agrupa hogares y pequeños negocios— también hubo un repunte. El consumo aumentó 3,31%, lo que equivale a 144,34 gigavatios hora adicionales frente a enero del año pasado. Esto sugiere una mayor actividad residencial y comercial en distintas regiones del país.

Precisamente por zonas, el centro lideró el crecimiento con una variación de 8,29%. Le siguieron el Caribe (6,15%), Antioquia (3,63%), la región Sur (3,25%), Oriente (3,15%), Guaviare (3,02%), el Eje Cafetero —Caldas, Quindío y Risaralda— con 2,65%, y Chocó (2,33%). Valle presentó una leve contracción de -0,32%, mientras que la mayor caída se registró en Tolima, Huila y Caquetá, con -6,25 %.

Las industrias manufactureras y la explotación de minas y canteras sobresalieron con participaciones del 37,18 % y 34,9 % en la demanda eléctrica - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

El balance de enero deja ver un arranque de año con mayor consumo energético, impulsado principalmente por la industria extractiva y manufacturera. Un indicador que, más allá de los kilovatios, refleja dónde se está moviendo la actividad productiva del país.

El panorama económico

El comportamiento de la demanda de energía es uno de los termómetros más precisos de la actividad económica. A diferencia de otros indicadores que se publican con rezago o están sujetos a revisiones, el consumo eléctrico permite observar casi en tiempo real qué tan dinámicos están los sectores productivos. Cuando la industria produce más, cuando el comercio se expande o cuando la minería incrementa su operación, el impacto se refleja de inmediato en los megavatios consumidos.

El repunte en el consumo de energía refleja mayor actividad productiva e indica expectativas empresariales más favorables para el país - crédito Brandon Marulanda/Dane

Un crecimiento de 4,55% en la demanda, como el registrado en enero, no es un dato aislado, sugiere mayor uso de capacidad instalada, más turnos de producción y, en muchos casos, expectativas empresariales menos pesimistas. Que el impulso provenga principalmente del sector no regulado —donde están las grandes industrias— refuerza la idea de que el motor productivo está aportando al dinamismo económico.

Sin embargo, la composición también importa. Si el aumento se concentra en actividades extractivas y manufactureras, el reto es traducir ese mayor consumo en encadenamientos, empleo formal e inversión sostenible. En ese sentido, la energía no solo ilumina hogares y fábricas, también revela hacia dónde se está moviendo la economía y qué tan sólida puede ser su trayectoria en los próximos meses.