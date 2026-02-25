Colombia

Colombianos se habrían convertido en la ‘carne de cañón’ en la guerra de Ucrania: lideran la lista de extranjeros fallecidos

El número de exmilitares que han fallecido en el conflicto europeo supera a cualquier otra nacionalidad foránea, hecho relacionado con incentivos económicos de ese país y la dificultad de integrarse al mundo laboral tras el retiro militar en Colombia

Los colombianos representan cerca del 40% de los combatientes suramericanos en la guerra de Ucrania, atraídos por altos salarios y bonificaciones - crédito Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

Más de 300 colombianos en Ucrania han perdido la vida desde febrero de 2022, lo que convierte a los exmilitares colombianos en la nacionalidad extranjera con más bajas en la guerra, según estimaciones del Atlantic Council.

Los altos salarios en el frente de batalla y la falta de oportunidades laborales tras el servicio militar en Colombia explicarían este fenómeno, situando a los veteranos como protagonistas de una problemática que refleja el fracaso de la reintegración laboral.

El informe internacional señala que entre 300 y 550 colombianos han muerto combatiendo en Ucrania. Por su parte, The Defense Post atribuye a Colombia cerca del 40% de los combatientes suramericanos presentes en el conflicto. Las banderas nacionales ondean en memoriales improvisados en la plaza Maidán de Kiev, rindiendo homenaje a los caídos.

El informe de Atlantic Council expone que, si bien muchos veteranos colombianos cuentan con una formación avanzada en combate, enfrentan un acceso limitado a empleos dignos al abandonar las fuerzas armadas.

Un oficial de rango medio en Colombia percibe aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales (algo más de 1.000 dólares), mientras que el salario de un soldado regular ronda los 400 dólares. Tras el retiro, estos ingresos suelen reducirse a la mitad.

En contraste, los combatientes extranjeros reciben en Ucrania salarios de entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales, con bonificaciones que llegan hasta 25.000 dólares por la firma de contrato y compensaciones de muerte de hasta 350.000 dólares para las familias, de acuerdo con el Atlantic Council.

The Defense Post agrega que, desde el inicio de la guerra, más de 2.000 ciudadanos colombianos han firmado contratos con las fuerzas ucranianas, en respuesta a la urgente demanda de personal.

Motivos económicos y fallas en la reintegración militar

La diferencia salarial resulta decisiva en la elección de miles de exmilitares colombianos de sumarse a las fuerzas ucranianas, sostiene el informe. Los veteranos reciben los mismos ingresos y beneficios que los soldados locales. Esta remuneración representa una ventaja considerable respecto a los salarios ofrecidos en Colombia, especialmente para quienes buscan estabilidad financiera.

Sin embargo, el Atlantic Council advierte que los programas de transición para veteranos en Colombia no están alineados con las demandas reales del mercado laboral.

Esta brecha alimenta el flujo constante de exmilitares hacia conflictos en el exterior, donde las recompensas económicas superan las opciones en el país andino.

The Defense Post resalta que el atractivo salarial y los bonos que ofrece Ucrania son el motor principal de este patrón migratorio. “Ese diferencial económico es determinante” para quienes parten de Colombia en busca de empleo militar.

Riesgos de criminalización y amenazas de redes ilícitas

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha mantenido una postura crítica y califica el fenómeno como “mercenarismo”. En diciembre de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento de mercenarios.

No obstante, el informe aclara que la mayoría de los colombianos alistados en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania u otras unidades regulares no cumplen técnicamente con la definición de mercenario, pues reciben el mismo salario que los nacionales y forman parte formal de las fuerzas armadas de un Estado.

De acuerdo con el Atlantic Council, una criminalización generalizada puede agravar el problema. Los veteranos que regresan suelen enfrentar traumas físicos y psicológicos, además de posibles investigaciones penales y exclusión social. El vacío institucional y laboral a su regreso facilita que redes criminales intenten aprovechar su experiencia militar.

Entre las recomendaciones de artículo especializado se encuentra implementar de forma efectiva la Ley de Veteranos de 2019 para garantizar rutas laborales concretas.

Plantea además la creación de una coordinación interinstitucional para regular el mercado internacional de combatientes y gestionar repatriaciones, junto con el fortalecimiento del acompañamiento en la reintegración.

Asimismo, sugiere que países socios, como Estados Unidos, incluyan componentes de reintegración para exmilitares en sus programas de cooperación militar. El objetivo es prevenir que el entrenamiento avanzado recibido acabe reforzando el reclutamiento por redes ilícitas dentro y fuera de Colombia.

El informe advierte que el fenómeno no se limita a la guerra en Ucrania, ya que exmilitares colombianos han sido reclutados también por actores armados no estatales en otras regiones. El Atlantic Council considera que la escasa reintegración podría derivar en un desafío de seguridad regional y global.

