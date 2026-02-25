Colombia

Crisis en los colegios de Bogotá denunciaron en el Concejo: bajas matrícula, abandono escolar y condiciones difíciles para estudiantes y maestros

Vacíos en aulas, infraestructura limitada y apoyo insuficiente reflejan los retos que afrontan niños, adolescentes y docentes oficiales

La Secretaría ha dispuesto un
La Secretaría ha dispuesto un programa de movilidad escolar para aquellos estudiantes que lo necesiten, por lo que garantiza su traslado a las nuevas instituciones - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá atraviesa una crisis educativa preocupante, marcada por la disminución de la matrícula escolar, el abandono de estudiantes en grados clave, y la estigmatización de los docentes, alertaron este martes concejales de oposición en el debate sobre la Proposición 1197 ante la Comisión de Gobierno del Concejo.

La concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, señaló que la ciudad enfrenta “una ruptura significativa en la trayectoria escolar” de muchos niños y adolescentes, y cuestionó la gestión de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que considera insuficiente frente a los problemas estructurales del sistema educativo.

Menos estudiantes, más deserción

Según Bernal, la población escolar de 3 a 16 años pasó de 1.377.398 en 2020 a 1.340.590 en 2024, lo que significa que en cuatro años 36.808 niños y jóvenes dejaron de estar matriculados.

Solo en 2025, la matrícula oficial —que representa el 58 % del total de cupos— cayó 2,5%, perdiendo 17.902 estudiantes, pasando de 726.113 en 2024 a 708.201.

Niños y jóvenes de sectores
Niños y jóvenes de sectores vulnerables deben recorrer largas distancias o lidiar con transporte deficiente, lo que incrementa la deserción escolar - crédito Secretaria de Educación del Distrito

El mayor golpe se da en grado noveno, donde la cantidad de estudiantes bajó de 52.670 a 45.544, un fenómeno que Bernal considera un punto crítico: “Es aquí donde muchos jóvenes empiezan a desconectarse del sistema educativo y pierden la continuidad en su formación”, explicó.

La concejala pidió al Distrito información más detallada sobre deserción por género, localidad o factores como violencia, consumo de sustancias o inseguridad, y urgió a tomar medidas claras para frenar esta tendencia.

Factores estructurales y desigualdad

Bernal señaló que el descenso demográfico no explica por sí solo la baja matrícula y la deserción. Entre los factores que afectan a los estudiantes están el embarazo adolescente, dificultades económicas, violencia urbana, desaparición de jóvenes y reclutamiento forzado.

Algunas localidades como Suba, en las UPZ El Rincón y Tibabuyes, presentan una oferta educativa “muy insuficiente”. También hay déficit de cupos en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, mientras que los estudiantes rurales enfrentan problemas de transporte, conectividad y apoyos pedagógicos.

En cuanto a la calidad educativa, solo el 18 % de los colegios oficiales logra un desempeño superior. Más del 30% de los estudiantes tiene bajos resultados en lectura y matemáticas, y apenas el 9% alcanza un nivel intermedio B1 en inglés al graduarse.

Muchos estudiantes de grado noveno
Muchos estudiantes de grado noveno ya no regresan a clase, dejando vacíos visibles en los pasillos de los colegios oficiales - crédito Colprensa

Docentes bajo presión

Bernal criticó que se responsabilice exclusivamente a los docentes y estudiantes por los resultados, y denunció estigmatización y precarización laboral.

Señaló que algunos maestros en colegios privados de Bosa y Kennedy ganan hasta 1.700.000 pesos mensuales, mientras que en el sector oficial enfrentan dificultades para acceder a salud y protección frente a la violencia escolar.

“Perseguir y estigmatizar al magisterio no mejora la educación pública. Se necesita diálogo y garantías de dignidad para todos los actores educativos”, dijo la concejala.

Avances nacionales y desafíos locales

En el ámbito nacional, Bernal destacó el aumento del presupuesto para educación, que pasó de 64,7 billones en 2022 a 79,2 billones en 2025, y la creación de 190 mil nuevos cupos en educación superior pública, con matrícula gratuita para 1,3 millones de jóvenes.

Algunos planteles de Suba y
Algunos planteles de Suba y Ciudad Bolívar presentan salones deteriorados y falta de recursos, afectando el aprendizaje diario - crédito Colprensa

En Bogotá, se planea el multicampus de Suba, con vigencias futuras aseguradas por 215 mil millones de pesos, pero la concejala alertó sobre la falta de coordinación y voluntad política local que podría retrasar proyectos o dejarlos en manos de operadores privados.

Desigualdad entre sectores y repitencia

El concejal Armando Gutiérrez González explicó que la mayoría de estudiantes bogotanos proviene de estratos bajos (85 %), mientras que solo el 0,8 % pertenece al más alto.

Además, el desempeño académico del sector privado supera con creces al oficial: más del 70 % de colegios privados obtiene categoría A o A+ en Saber 11, frente al 20 % de los oficiales.

La distancia entre casa y colegio, dificultades académicas, problemas económicos y violencia escolar son las principales causas de abandono. Gutiérrez González resaltó que la repetición de curso impacta directamente en la deserción y llamó a un esfuerzo redistributivo en cupos y jornada única, así como a acompañamiento pedagógico focalizado.

