Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

La huilense contó la historia detrás de su tránsito de la arquitectura a la presentación en televisión, gracias al inesperado impulso de un directivo de televisión

La presentadora Claudia Bahamón es conocida por los colombianos desde hace cerca de dos décadas y media. Aunque su nombre se encuentra ligado en los últimos años a MasterChef Celebrity, lo cierto es que su carrera en el medio inició de manera poco convencional y casi accidental.

Durante su paso por el pódcast El Primer Paso, la huilense, que estudió Arquitectura en la Universidad Javeriana, relató cómo su acercamiento al medio se produjo básicamente por el interés que despertó en los directivos de RCN, mientras realizaba una pasantía para otra empresa que tenía un proyecto con dicho canal.

“Cuando yo estaba haciendo la práctica universitaria, la hice en una empresa que se llama Sanín Asociados, que era una empresa de mucho prestigio en Colombia, que se dedicaba a hacer escenografías”, recordó.

Bahamón relató que fue asignada al departamento de diseño y montaje del Concurso Nacional de la Belleza de 2001, motivo por el que vivió casi un mes en Cartagena, trabajando en el montaje para los distintos desfiles del certamen.

“Estuve mucho tiempo en reuniones con el canal, porque mientras nosotros hacemos el diseño de la escenografía, pues RCN transmitía todo esto. Entonces, nos tocaba hacer reuniones en conjunto para nosotros presentarles los diseños”, contó. Dichas reuniones incluían acordar la disposición de los presentadores en cada escenografía, con el fin de que no taparan a las reinas.

Pero un día despertó la atención del mandamás de RCN, que le hizo una propuesta que la tomó por sorpresa. “Gabriel Reyes, que fue el presidente del Canal RCN por muchos años, me hizo una propuesta, en su momento, para mí, superindecente. Hoy en día lo agradezco un montón”, dijo entre risas.

El presidente de RCN fue el que le dijo a Claudia Bahamón que presentará una audición como presentadora, ante la sorpresa de la huilense - crédito @claudiabahamon/Instagram

“Estábamos en la Sociedad Portuaria, en la transmisión del desfile de fantasía. Ese desfile lo presentó Jorge Barón y Paola Turbay, y yo estaba por ahí caminando, ya estaba todo listo, y Gabriel Reyes se me acercó muy querido y me dijo: ‘Oiga, ¿y usted no quiere presentar?’“, narró.

“Y yo: ‘¿Presentar qué? ¿Cómo así? ¿Le presento otro proyecto?’. Y me dijo: ‘No, presentar’. Y yo: «No, no, no. Yo no tengo ni idea de eso. Yo soy arquitecta, o sea, no, no hay posibilidad»“, recordó entre risas.

Pero lejos de ser un comentario casual, la insistencia del directivo fue real. “Y yo me hice la loca con el tema. Se acabó el reinado, eso fue en noviembre, y la primera semana de enero, o la segunda semana de enero, cuando ya veníamos de vacaciones para trabajar en la compañía, recibimos una llamada de presidencia del canal RCN, que necesitaban que yo fuera al canal. Entonces, yo pensé que era porque venía otro proyecto”, dijo.

Aunque el casting no salió como lo esperaba, el presidente del canal le pidió a Claudia Bahamón que trabajara en la sección de entretenimiento - crédito @claudiabahamon/Instagram

Claudia recordó que su jefe pensaba que se trataba de los premios TV y Novela, pero se encontró con una sorpresa. “Y me fui para allá, y él [Gabriel Reyes] me dijo: ‘No, no, ‘no era para eso. Quiero que haga un casting». Lo primero que pensé fue: ‘¡Mi jefe me va a matar!’“.

Pese a que Bahamón insistió en que ese no era el motivo de su visita, el directivo la mandó al casting, sin ninguna preparación.

“Ahí mismo fue que me llegó algún productor, ni me acuerdo ni quién. Me llevó a un estudio, me puso un teleprompter, yo no veía nada, porque ¡Yo no sabía ni qué era un teleprompter! Yo no entendía por qué los letreros se iban (...) Hice el peor casting de mi vida. Me acuerdo que me reventé de la risa todo el cast. Yo decía: ‘Esta gente está loca’“, relató.

Lo que no vio venir Claudia fue la respuesta del presidente de RCN. “Me fui para la oficina de Gabriel, le dije ‘Esto es horrible, yo nunca voy a hacer eso’. Y me dijo: ‘Hiciste un casting fatal, pero tienes una personalidad única. Yo quiero que trabajes con nosotros’”, dijo, siendo esta oferta para trabajar presentando en la sección de entretenimiento de Noticias RCN.

En cuanto a su trabajo en la empresa donde hacía prácticas, Claudia señaló: “Le dije la verdad a Felipe. Le dije: ‘Felipe, me llamaron para esto’. Y él me dijo: ‘No, pues lo máximo, pero, pero no me vaya a dejar botado’. Y yo: ‘No, ni más faltaba’. Y claro, lo dejé botado”, cerró entre risas.

Ese fue el inicio de la trayectoria de Claudia como presentadora, que seguiría con roles similares en otras producciones del canal como Cambio Extremo o El Jugador, junto a Andrea Serna, antes de sumarse a MasterChef Celebrity.