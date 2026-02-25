Brasilero pretendía llegar a Canadá con una visa estadounidense falsa: fue detenido en en el aeropuerto José María Córdova de Medellín

El viajero pretendía salir de Colombia desde Rionegro, tras ingresar al país por el aeropuerto El Dorado de Bogotá con pasaporte brasileño válido - crédito Migración Colombia

En un intento de evasión de los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, terminó con la captura de un ciudadano brasileño que pretendía salir hacia Canadá utilizando una visa estadounidense falsa.

Las autoridades de Migración Colombia confirmaron que el caso fue detectado durante los procedimientos habituales en el filtro de emigración.

La investigación reveló que el viajero había ingresado previamente a Colombia a través del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en un vuelo procedente de Brasil.

Su pasaporte, en regla, no levantó sospechas en ese punto de entrada, lo que le permitió circular libremente por el país antes de trasladarse a Medellín con la intención de tomar un nuevo vuelo internacional.

La directora regional de Migración Colombia resaltó el uso de tecnología avanzada en la identificación de documentos falsificados en puntos de control - crédito Migración Colombia

Durante la revisión en la terminal aérea, el personal de Migración identificó irregularidades en la visa que portaba el pasajero. Una verificación técnica determinó que el documento era falsificado, lo que llevó a la apertura inmediata de un proceso judicial por falsedad documental.

“El extranjero fue detectado por oficiales de Migración Colombia durante los controles migratorios de rutina. Tras la verificación técnica del documento, se evidenció la falsedad de la visa, configurándose el delito de falsedad documental”, explicó Paola Andrea Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

La funcionaria detalló que el proceso incluyó análisis de grafología y documentología, herramientas clave para identificar documentos adulterados.

El ciudadano brasileño deberá comparecer ante un juez de control de garantías por el delito de falsedad en documento público. Las autoridades señalaron que, dependiendo de la decisión judicial, podría enfrentar medidas restrictivas de libertad, incluyendo la prisión, debido a la gravedad de utilizar documentos fraudulentos para intentar salir del país.

Un ciudadano brasileño fue detenido en el aeropuerto José María Córdova por usar una visa estadounidense falsa en su intento de viajar a Canadá - crédito Donaldo Zuluaga Velilla/Colprensa

La rigurosidad de los controles migratorios en Colombia busca garantizar la seguridad y la legalidad en los desplazamientos internacionales, y este caso refuerza la efectividad de los nuevos mecanismos implementados en los principales aeropuertos del país.

La capacidad de reacción de los agentes migratorios se ha fortalecido en los últimos meses. Gloria Esperanza Arriero, directora nacional de Migración Colombia, destacó el nuevo enfoque institucional: “Hemos reforzado los controles migratorios para detectar documentación falsa u obtenida de manera fraudulenta. Hoy contamos con expertos en grafología y documentología en los puestos de control migratorio, lo que nos permite identificar irregularidades con mayor precisión y actuar de manera inmediata”.

La presencia de estos especialistas ha significado un salto en la detección temprana de fraudes, permitiendo que casos como el del viajero brasileño sean identificados antes de que logren su cometido.

El protocolo de actuación inmediata contempla la puesta a disposición de las autoridades competentes para que se inicien los procesos judiciales pertinentes.

Migración Colombia expulsó a dos dominicanos en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá: Intentaron salir a España con documentos falsos

El aeropuerto El Dorado de Bogotá fue escenario de la expulsión de dos ciudadanos de República Dominicana el pasado sábado, tras confirmarse que intentaban viajar a Europa con documentos fraudulentos.

Los ciudadanos extranjeros ingresaron a Colombia como turistas y entregaron pasaportes auténticos dominicanos, pero unas falsas residencias europeas- crédito Migración Colombia

La acción, ejecutada por Migración Colombia, pone en relieve los constantes desafíos migratorios asociados a la falsificación de documentación de residencia en la región.

Las autoridades detectaron la irregularidad luego de que ambos hombres, que habían ingresado al país como turistas mostrando pasaportes dominicanos válidos, intentaran abordar un vuelo hacia España apenas dos días después de su llegada. El comportamiento inusual de los viajeros durante su regreso al aeropuerto despertó sospechas entre los agentes migratorios, quienes decidieron examinar con mayor detenimiento la autenticidad de sus papeles.

La verificación minuciosa reveló que los dos hombres portaban residencias españolas falsas, lo que llevó a su inmediata expulsión en un vuelo con destino a Santo Domingo. La entidad reiteró que este modus operandi no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia en crecimiento entre ciudadanos dominicanos que buscan aprovechar ventajas migratorias indebidas.