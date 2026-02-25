Camioneta de alta gama cayó a un canal de agua en Cali: el conductor estaba en estado de embriaguez

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que el conductor de la Nissan blanca estaba en estado de embriaguez tras el accidente - crédito Secretaría de Movilidad/Captura video

Un vehículo de alta gama protagonizó un incidente vial en el sur de Cali, donde terminó sumergido en un canal de aguas residuales durante la madrugada del miércoles 25 de febrero.

El hecho tuvo lugar en el barrio El Ingenio, un sector conocido por su actividad residencial y comercial.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el accidente involucró a una camioneta Nissan blanca. Tras las primeras indagaciones, las autoridades identificaron que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

La entidad destacó que el responsable se encontraba en estado de embriaguez al momento del siniestro. A pesar del impacto y la espectacularidad de la caída, la Secretaría de Movilidad aseguró que no se reportaron lesionados.

El incidente se suma a una serie de hechos recientes en los que la imprudencia al volante y el consumo de alcohol han sido protagonistas en las vías de Cali.

Las autoridades reiteran la urgencia de fortalecer la cultura vial y el respeto por las normas de tránsito, especialmente durante la madrugada, cuando se incrementa la probabilidad de conductores ebrios.

Policía frustró posible atentado terrorista en Cali: 3 mujeres fueron capturadas con 60 kilos de pentolita traídos de Ecuador

Un operativo de la Policía Metropolitana de Cali permitió incautar más de 60 kilogramos de pentolita y detener a tres mujeres vinculadas al traslado del explosivo desde Ecuador. La acción tuvo lugar en la Terminal de Transportes de Cali, donde los agentes interceptaron un vehículo de servicio público que había partido de Ipiales, Nariño.

El decomiso, realizado el domingo 22 de febrero de 2026, reveló un cargamento de 150 barras de pentolita ocultas entre el equipaje. Según los reportes oficiales, la operación impidió que el material llegara a manos de estructuras criminales que operan en Valle del Cauca y Cauca, entre ellas disidencias de las Farc bajo la jefatura de alias Iván Mordisco.

Tres mujeres fueron capturadas cuando transportaban 150 barras de pentolita desde Ecuador hacia Cali en un bus público - crédito Policía de Cali

Las autoridades señalaron que las detenidas tenían la misión de entregar el explosivo a organizaciones responsables de ataques recientes contra la fuerza pública e infraestructura. La Policía Nacional subrayó que la intervención resultó clave para bloquear la logística de atentados que se planeaban en Cali.

En palabras de la institución, la coordinación de inteligencia fue determinante para anticipar el riesgo y detener el avance del cargamento. El material incautado representa una de las mayores incautaciones de explosivos en el área urbana de Cali en los últimos meses.

La investigación ahora se centra en identificar a los destinatarios finales de los explosivos y desarticular la red transfronteriza implicada en el transporte. Las tres mujeres quedaron a disposición de la Fiscalía, que avanza en la judicialización y el rastreo de los responsables de la logística y financiamiento del traslado.

Las barras de pentolita provenían de Ipiales y habrían sido ingresadas al Valle del Cauca desde Ecuador, según la Policía - crédito Captura video Policía Nacional

La Policía Nacional mantiene la alerta sobre posibles conexiones entre organizaciones delictivas de la frontera sur y los grupos armados que operan en el suroccidente colombiano. El caso refleja la capacidad de las redes criminales para movilizar material explosivo a largas distancias y la importancia de la inteligencia coordinada para neutralizar estos riesgos.

El hallazgo en la Terminal de Transportes evidencia la vulnerabilidad de los corredores de movilidad interdepartamental. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia para evitar que materiales de alto poder destructivo circulen por vías legales y lleguen a zonas urbanas densamente pobladas.

La operación refuerza el mensaje de que el trabajo conjunto entre inteligencia y vigilancia policial sigue siendo clave para proteger la seguridad ciudadana y prevenir eventos de alto impacto en ciudades como Cali.