Colombia

Una interferencia en las comunicaciones habría provocado incidente entre avión de Latam y helicóptero militar en El Dorado, según la Aerocivil

Las autoridades divulgaron información preliminar sobre la maniobra de emergencia y las circunstancias que llevaron a la interrupción del plan de vuelo cuando dos aeronaves se aproximaron peligrosamente en la pista del aeropuerto bogotano

Guardar
La Aeronáutica Civil entregó los
La Aeronáutica Civil entregó los resultados iniciales de la investigación sobre el incidente entre un avión de Latam y un helicóptero militar en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

Cuatro días después del incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en el que se vieron involucrados un avión de la aerolínea Latam y un helicóptero militar, la Aeronáutica Civil informó en la mañana del martes 24 de febrero los resultados de las investigaciones iniciales.

Según explicó la autoridad aeroportuaria, los hechos se presentaron cuando el avión Airbus A320, con destino a San Andrés, iniciaba su maniobra de despegue. Sin embargo, el sobrevuelo de un helicóptero militar cerca de la zona obligó a la aeronave a abortar el procedimiento de forma inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción, guiada por los protocolos de seguridad, permitió detener de forma segura el avión. Aunque la temperatura de los frenos alcanzó cerca de 900 °C, solo se registró el desinflado de las ruedas, sin señales de incendio ni consecuencias para los ocupantes.

Según los datos entregados por la Aerocivil, el incidente se inició cuando el Airbus A320, autorizado para iniciar el rodaje a las 5:13 p. m., y recibió luz verde para despegar a las 5:36 p. m.

Se registró una temperatura de
Se registró una temperatura de hasta 900 °C en los frenos del avión durante la maniobra de emergencia, pero no hubo lesiones ni daños materiales graves - crédito Aerocivil

En ese momento, la tripulación detectó el helicóptero identificado con matrícula FAC4021 y perteneciente al Estado, volando en paralelo a la pista 14R.

“A las 17:36 HL, tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista”, señaló la Aeronáutica.

Los registros muestran que esta aeronave despegó de la plataforma de Catam a las 5:17 p. m., cruzó la pista 14L y se dirigió hacia Engativá.

Sin embargo, a las 5:35 p. m., la torre de control autorizó un nuevo cruce de la pista 14L, previendo el cruce posterior de la 14R, pero el helicóptero recibió una segunda orden para mantenerse a 9.500 pies mientras el vuelo comercial se preparaba para el despegue.

El avión Airbus A320 con
El avión Airbus A320 con destino a San Andrés tuvo que abortar el despegue por la presencia cercana de un helicóptero militar en la pista 14R - crédito Aerocivil

Durante la transferencia de comunicaciones entre las torres, se produjo un traslape de frecuencias que coincidió con el inicio de la carrera de despegue del vuelo ARE4278. Esta simultaneidad generó una proximidad no prevista en la trayectoria de la pista 14R, lo que llevó a la tripulación a abortar el despegue.

Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue. Esta simultaneidad derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, razón por la cual la tripulación del vuelo ARE4278 tomó la decisión de no continuar la fase de decolaje”, señaló la autoridad aérea.

En los minutos siguientes, la aeronave de ala rotatoria realizó un sobrevuelo paralelo a la pista y, tras un viraje a la derecha, cruzó la trayectoria de la 14R.

En su comunicado, la Aeronáutica Civil destacó la labor de los pilotos de la aeronave de Latam que, autónomamente, abortaron el despegue por riesgos en la seguridad.

El cruce simultáneo de frecuencias
El cruce simultáneo de frecuencias entre las torres de control generó una proximidad crítica de ambas aeronaves en la trayectoria de la pista 14R - crédito Colprensa

Entretanto, se conoció que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) inició una investigación técnica, siguiendo las normas nacionales e internacionales de la Oaci.

El proceso busca establecer las causas del evento, los factores que contribuyeron a la simultaneidad en las comunicaciones y las medidas necesarias para reforzar la seguridad operacional.

La Aeronáutica Civil reiteró que la seguridad aérea es su prioridad y anunció que continuará informando sobre los avances de la investigación bajo los principios de transparencia y debido proceso. El organismo enfatizó que este tipo de incidentes son analizados exhaustivamente para fortalecer los procedimientos y prevenir situaciones similares en el futuro.

Temas Relacionados

Aeropuerto El DoradoAccidente aeropuerto El DoradoAviones casi se estrellan BogotáAeronáutica CivilAerocivilLatamColombia-noticias

Más Noticias

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Vicky Dávila acusó a Gustavo Petro de preparar un “plan macabro” para desconocer resultados electorales tras críticas a la Registraduría

Las declaraciones fueron emitidas durante un foro realizado en Cali, en el que la aspirante presidencial expresó preocupación por eventuales maniobras del jefe de Estado que pondrían en duda la legitimidad de la próxima elección en mayo

Vicky Dávila acusó a Gustavo

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

La pareja compartió un corto video en el que mostró la cantidad de obsequios de diferentes tamaños que recibieron, sin entrar en detalles, pero emocionando a sus fans por esta nueva etapa en sus vidas

Jhonny Rivera presumió los regalos

Secuestro de Diana Ospina: líder gremial de taxistas en Bogotá reveló la empresa de los vehículos involucrados “lo que está pasando es muy grave”

Las pesquisas revelaron que los vehículos utilizados no estaban homologados y carecían de los registros oficiales exigidos para prestar el servicio, lo que facilitó el accionar delictivo contra la mujer en la localidad de Chapinero

Secuestro de Diana Ospina: líder

Pérdidas millonarias dejó incendio en un local comercial de venta de motos eléctricas en Bogotá: habría explotado una pila de litio

El impacto económico para el comercio afectado resultó devastador; las pérdidas ascienden a $1.200 millones

Pérdidas millonarias dejó incendio en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera presumió los regalos

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, lanzó fuerte crítica contra su familia por presunto apoyo a su expareja: Jessica, otra hermana, se pronunció

Jay Torres explicó por qué no dio un paso más en una relación sentimental en ‘La casa de los famosos Colombia’

Participante de ‘A otro nivel’ reveló que tiene una canción junto a Giovanny Ayala

Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘no dejó títere con cabeza’: “Llegó la verdadera reina”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay

Estos son los audios del VAR del polémico empate entre Llaneros y Medellín por la Liga BetPlay: qué pasó

Estos serían los 52 jugadores que integran la prelista de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, lanzó sentencia sobre Cristiano Ronaldo: “Será el mejor jugador que haya tenido el país”