Una interferencia en las comunicaciones habría provocado incidente entre avión de Latam y helicóptero militar en El Dorado, según la Aerocivil

Cuatro días después del incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en el que se vieron involucrados un avión de la aerolínea Latam y un helicóptero militar, la Aeronáutica Civil informó en la mañana del martes 24 de febrero los resultados de las investigaciones iniciales.

Según explicó la autoridad aeroportuaria, los hechos se presentaron cuando el avión Airbus A320, con destino a San Andrés, iniciaba su maniobra de despegue. Sin embargo, el sobrevuelo de un helicóptero militar cerca de la zona obligó a la aeronave a abortar el procedimiento de forma inmediata.

La reacción, guiada por los protocolos de seguridad, permitió detener de forma segura el avión. Aunque la temperatura de los frenos alcanzó cerca de 900 °C, solo se registró el desinflado de las ruedas, sin señales de incendio ni consecuencias para los ocupantes.

Según los datos entregados por la Aerocivil, el incidente se inició cuando el Airbus A320, autorizado para iniciar el rodaje a las 5:13 p. m., y recibió luz verde para despegar a las 5:36 p. m.

En ese momento, la tripulación detectó el helicóptero identificado con matrícula FAC4021 y perteneciente al Estado, volando en paralelo a la pista 14R.

“A las 17:36 HL, tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista”, señaló la Aeronáutica.

Los registros muestran que esta aeronave despegó de la plataforma de Catam a las 5:17 p. m., cruzó la pista 14L y se dirigió hacia Engativá.

Sin embargo, a las 5:35 p. m., la torre de control autorizó un nuevo cruce de la pista 14L, previendo el cruce posterior de la 14R, pero el helicóptero recibió una segunda orden para mantenerse a 9.500 pies mientras el vuelo comercial se preparaba para el despegue.

Durante la transferencia de comunicaciones entre las torres, se produjo un traslape de frecuencias que coincidió con el inicio de la carrera de despegue del vuelo ARE4278. Esta simultaneidad generó una proximidad no prevista en la trayectoria de la pista 14R, lo que llevó a la tripulación a abortar el despegue.

“Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue. Esta simultaneidad derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, razón por la cual la tripulación del vuelo ARE4278 tomó la decisión de no continuar la fase de decolaje”, señaló la autoridad aérea.

En los minutos siguientes, la aeronave de ala rotatoria realizó un sobrevuelo paralelo a la pista y, tras un viraje a la derecha, cruzó la trayectoria de la 14R.

En su comunicado, la Aeronáutica Civil destacó la labor de los pilotos de la aeronave de Latam que, autónomamente, abortaron el despegue por riesgos en la seguridad.

Entretanto, se conoció que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) inició una investigación técnica, siguiendo las normas nacionales e internacionales de la Oaci.

El proceso busca establecer las causas del evento, los factores que contribuyeron a la simultaneidad en las comunicaciones y las medidas necesarias para reforzar la seguridad operacional.

La Aeronáutica Civil reiteró que la seguridad aérea es su prioridad y anunció que continuará informando sobre los avances de la investigación bajo los principios de transparencia y debido proceso. El organismo enfatizó que este tipo de incidentes son analizados exhaustivamente para fortalecer los procedimientos y prevenir situaciones similares en el futuro.