Acusados de homicidio en fiesta navideña escaparon a Brasil: los capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando trataban de volver al país

Las autoridades migratorias de Colombia lograron la captura de dos hermanos boyacenses que estaban buscados por homicidio agravado. El arresto tuvo lugar en el aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, luego de que ambos intentaran ingresar al país en un vuelo procedente de São Paulo, Brasil.

La operación fue posible gracias a la alerta emitida por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam). Este sistema permitió que el Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia identificara a los sujetos apenas arribaron a territorio nacional. Sobre ellos pesaba una orden judicial relacionada con un asesinato que conmocionó a Tunja en plena Navidad.

La madrugada del 25 de diciembre de 2025, la capital de Boyacá quedó marcada por un hecho violento. En la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, un joven de 29 años, perdió la vida en medio de una celebración que debía ser familiar.

El impacto social fue inmediato. La comunidad expresó indignación ante la reiteración de episodios de violencia durante las festividades decembrinas. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en Tunja y la respuesta de las autoridades frente a hechos similares.

El seguimiento a los presuntos responsables se extendió por varios meses. Según informó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, la colaboración entre entidades resultó clave para el éxito del operativo. “La articulación interinstitucional es fundamental para respaldar la labor de la justicia. Gracias a la alerta del Cecam, los oficiales actuaron de manera oportuna para poner a estas personas a disposición de las autoridades judiciales”, puntualizó Arriero López.

Los hermanos, tras abandonar el país luego del crimen, intentaron regresar discretamente. No obstante, los sistemas de control migratorio ya habían registrado su alerta, lo que permitió su captura y puesta a disposición de los organismos judiciales competentes.

El caso refleja, además, el reto que enfrentan las ciudades intermedias de Colombia ante la violencia asociada a celebraciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta rápida.

Cayó alias Checho, coordinador de actividades ilegales en el extranjero para los Spartanos

La captura y deportación de José Ángelo Valencia Guzmán, conocido como alias Checho, refleja una ofensiva coordinada contra las redes criminales de alcance internacional. Las autoridades de Colombia y Chile lograron ejecutar esta medida tras una operación conjunta que culminó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se formalizó la detención y entrega del implicado.

Alias Checho, identificado como uno de los integrantes de mayor antigüedad en la estructura de los Spartanos, se consolidó como pieza operativa fundamental en la expansión del grupo fuera de Colombia.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, responsable de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, señaló que la trayectoria de Checho supera los cinco años dentro de la organización y subrayó su papel en el diseño y articulación de actividades ilícitas tanto en Colombia como en el extranjero.

Según los hallazgos de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, la llegada de alias Checho a Chile en 2024 respondió a órdenes directas de alias Mapaya, considerado el principal cabecilla de Spartanos. Este desplazamiento tenía como fin ampliar la red criminal y consolidar nuevas economías ilícitas, reforzando la presencia del grupo más allá de las fronteras nacionales.

Dentro de sus funciones, a alias Checho se le atribuye la coordinación de homicidios selectivos, hurtos, tráfico de estupefacientes y extorsión a comerciantes. Uno de los mecanismos de presión implementados fue el denominado “impuesto al gramaje”, que se traduce en el cobro de sumas por cada cantidad de droga producida, transportada o comercializada bajo el dominio del grupo.