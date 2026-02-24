Colombia

Acusados de homicidio en fiesta navideña escaparon a Brasil: los capturaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando trataban de volver al país

En la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, en Tunja, una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, un joven de 29 años, perdió la vida en medio de una celebración que debía ser familiar

Guardar
Hermanos detenidos por homicidio en
Hermanos detenidos por homicidio en El Dorado - crédito Migración Colombia

Las autoridades migratorias de Colombia lograron la captura de dos hermanos boyacenses que estaban buscados por homicidio agravado. El arresto tuvo lugar en el aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, luego de que ambos intentaran ingresar al país en un vuelo procedente de São Paulo, Brasil.

La operación fue posible gracias a la alerta emitida por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam). Este sistema permitió que el Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia identificara a los sujetos apenas arribaron a territorio nacional. Sobre ellos pesaba una orden judicial relacionada con un asesinato que conmocionó a Tunja en plena Navidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La madrugada del 25 de diciembre de 2025, la capital de Boyacá quedó marcada por un hecho violento. En la Torre 5 de un conjunto residencial del barrio Antonia Santos, una discusión derivó en una agresión mortal con arma cortopunzante. La víctima, un joven de 29 años, perdió la vida en medio de una celebración que debía ser familiar.

El impacto social fue inmediato. La comunidad expresó indignación ante la reiteración de episodios de violencia durante las festividades decembrinas. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en Tunja y la respuesta de las autoridades frente a hechos similares.

El seguimiento a los presuntos responsables se extendió por varios meses. Según informó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, la colaboración entre entidades resultó clave para el éxito del operativo. “La articulación interinstitucional es fundamental para respaldar la labor de la justicia. Gracias a la alerta del Cecam, los oficiales actuaron de manera oportuna para poner a estas personas a disposición de las autoridades judiciales”, puntualizó Arriero López.

Oficiales de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá llevan a cabo la captura de dos hermanos. Los hombres, que acababan de llegar al país, tenían una orden de captura vigente por el delito de homicidio cometido en el departamento de Boyacá - crédito Migración Colombia

Los hermanos, tras abandonar el país luego del crimen, intentaron regresar discretamente. No obstante, los sistemas de control migratorio ya habían registrado su alerta, lo que permitió su captura y puesta a disposición de los organismos judiciales competentes.

El caso refleja, además, el reto que enfrentan las ciudades intermedias de Colombia ante la violencia asociada a celebraciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta rápida.

La operación fue posible gracias
La operación fue posible gracias a la alerta emitida por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam) - crédito Migración Colombia

Cayó alias Checho, coordinador de actividades ilegales en el extranjero para los Spartanos

La captura y deportación de José Ángelo Valencia Guzmán, conocido como alias Checho, refleja una ofensiva coordinada contra las redes criminales de alcance internacional. Las autoridades de Colombia y Chile lograron ejecutar esta medida tras una operación conjunta que culminó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se formalizó la detención y entrega del implicado.

Alias Checho, identificado como uno de los integrantes de mayor antigüedad en la estructura de los Spartanos, se consolidó como pieza operativa fundamental en la expansión del grupo fuera de Colombia.

José Ángelo Valencia Guzmán, capturado
José Ángelo Valencia Guzmán, capturado en el aeropuerto internacional El Dorado por nexos con los Spartanos - crédito Dijín

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, responsable de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, señaló que la trayectoria de Checho supera los cinco años dentro de la organización y subrayó su papel en el diseño y articulación de actividades ilícitas tanto en Colombia como en el extranjero.

Según los hallazgos de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, la llegada de alias Checho a Chile en 2024 respondió a órdenes directas de alias Mapaya, considerado el principal cabecilla de Spartanos. Este desplazamiento tenía como fin ampliar la red criminal y consolidar nuevas economías ilícitas, reforzando la presencia del grupo más allá de las fronteras nacionales.

Dentro de sus funciones, a alias Checho se le atribuye la coordinación de homicidios selectivos, hurtos, tráfico de estupefacientes y extorsión a comerciantes. Uno de los mecanismos de presión implementados fue el denominado “impuesto al gramaje”, que se traduce en el cobro de sumas por cada cantidad de droga producida, transportada o comercializada bajo el dominio del grupo.

Temas Relacionados

Hermanos capturados por homicidioAeropuerto El DoradoHomicidio en TunjaMigración ColombiaVuelo procedente de BrasilColombia-Noticias

Más Noticias

Esta lesión de Juan Fernando Quintero tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia para los amistosos de marzo

El volante, que estaría incluido en la prelista de la selección Colombia para los convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, deberá guardar varias semanas de reposo

Esta lesión de Juan Fernando

Renta Joven inició nuevos pagos: fechas, montos y pasos para recibir el subsidio en 2026

Más de 87.000 estudiantes empezaron a recibir el giro correspondiente a un nuevo ciclo del programa. La entidad confirmó el cronograma por número de cédula y explicó qué deben hacer quienes aún no tienen cuenta bancaria registrada

Renta Joven inició nuevos pagos:

Bus de servicio público se volcó y perdió el control en la vía Puente Nacional – San Gil: dejó tres muertos y más de 10 heridos

Las investigaciones apuntan a que las condiciones meteorológicas adversas y una posible velocidad excesiva habrían contribuido al siniestro, el cual ocasionó daños materiales y la activación inmediata de los servicios de emergencia

Bus de servicio público se

Iván Cepeda rechazó su aparición en archivos de alias Raúl Reyes: “El computador fue manipulado”

El DAS y la Interpol aseguraron que no hubo ningún tipo de manipulación al material probatorio, lo que contrasta con la versión del candidato presidencial por el Pacto Histórico

Iván Cepeda rechazó su aparición

Roy Barreras pidió acuerdo en el Pacto Histórico y criticó falta de diálogo en la coalición: “Llamé a Iván Cepeda, no me contestó”

El exsenador y también candidato presidencial solicitó consensos dentro de la alianza progresista y rechazó la ausencia de comunicación con otros líderes, en medio de crecientes tensiones ante la primera vuelta presidencial

Roy Barreras pidió acuerdo en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habló de su

Nicolás Arrieta habló de su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La realidad es muy cool, la menosprecié”

Westcol reveló qué tipo de mujer le escribe más por redes sociales y por qué buscan estar con él: “Quieren que yo lo mantenga”

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Hermana de Karol G lanzó criticó a su propia familia por presunto apoyo a su expareja: “Me están dando la espalda”

Jay Torres habló de sus coqueteos con Sara Uribe y Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Encontrar el amor en un reality es difícil”

Deportes

Esta lesión de Juan Fernando

Esta lesión de Juan Fernando Quintero tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia para los amistosos de marzo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay

Estos son los audios del VAR del polémico empate entre Llaneros y Medellín por la Liga BetPlay: “Sí, veo la mano”