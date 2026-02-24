Colombia

‘Paseo millonario’: qué es y qué delitos podrían imputar a los responsables en Colombia

El caso de Diana Ospina reabre el debate sobre esta modalidad de robo y cómo operan estos grupos delincuenciales

Guardar
La víctima del caso fue
La víctima del caso fue retenida durante más de 24 horas - crédito Colprensa

Tras el reencuentro de Diana Ospina, una mujer que fue reportada como desaparecida tras tomar un taxi en la madrugada del 22 de febrero en Bogotá, con su familia, la fiscalía ha comenzado una investigación para esclarecer el presunto “paseo millonario” del que fue víctima Ospina.

Las autoridades confirmaron que el propietario del taxi que quedó captado en video recogiendo a Ospina, se entregó e informó que no estaba a bordo del vehículo, puesto que el automotor era conducido por un tercero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, ni las autoridades ni la ciudadana, que fue abandonada en una vía por sus captores, han informado sobre los elementos o el dinero que habrían sido robado en este hecho.

‘Paseo millonario’ y los delitos que incluye esta modalidad de robo

Perdomo explicó todos los crímenes
Perdomo explicó todos los crímenes que se suelen registrar en estos casos - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Fabián Perdomo analizó esta práctica ilegal que se registra habitualmente en Bogotá.

En primer lugar, explicó que el denominado “paseo millonario” es una modalidad de hurto donde se priva de la libertad a la víctima mientras ella está en el transporte público; en la mayoría de casos son vehículos tipo taxi que son abordados en vía pública sin el uso de aplicaciones.

Perdomo mencionó que, en una gran cantidad de los casos que son expuestos por las autoridades, las víctimas afirman que les suministraron algún tipo de droga que les hizo perder el conocimiento, un crimen adicional al hurto.

“En esta modalidad, la víctima puede ser intimidada o golpeada mientras es conducida en el mismo taxi, o le pueden suministrar sustancias químicas que buscan alterar la percepción de la realidad de la víctima, disminuyendo su capacidad de decisión y siendo fácilmente influenciable”.

Este tipo de casos criminales
Este tipo de casos criminales son llamados en Colombia como "paseos millonarios" - crédito Colprensa

El docente terminó la explicación al recordar que, como se registró con la mujer mencionada, los delincuentes suelen abandonar a las personas en sitios alejados en donde puedan escapar sin que la víctima alerte rápidamente a las autoridades. Para Perdomo, un individuo que sea capturado por los hechos explicados podría ser imputado hasta por cuatro delitos diferentes.

Este tipo de hurtos crea en el derecho penal colombiano un concurso de delitos y de personas. El primero, se podrían imputar cargos por secuestro, hurto calificado y agravado, lesiones personales dolosas y un posible concierto para delinquir si se logra establecer por parte de la fiscalía y la policía judicial que el grupo opera como un grupo organizado”, indicó el docente.

Retomando el caso mencionado, que se registró en Bogotá y ha sido tendencia en redes sociales por los videos que se han difundido en los que se observa a la víctima ser transportada por dos personas diferentes, el docente explicó que estas grabaciones, además de las de los cajeros o establecimientos comerciales en los que se haya observado a Diana Ospina durante el tiempo de su desaparición, podrán ser tenidos en cuenta como elementos materiales probatorios claves para identificar a los coautores de este delito.

Cabe recordar que el vehículo de placas ESN-179 está adscrito a la empresa Transportes@Linea S.A.S., que ha rechazado que se le vincule con lo registrado en la capital de Colombia. Al respecto, el representante legal de la compañía, Diego Parra, afirmó lo siguiente a Caracol Noticias:

“El propietario nos informa de que ya se presentó en la fiscalía; el vehículo se encuentra en poder del propietario. La fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, que lo visitó la fiscalía en su domicilio”.

El jurista explicó que los
El jurista explicó que los criminales podrían ser imputados por hasta cuatro delitos diferentes - crédito Colprensa

Temas Relacionados

Paseo millonarioTaxiDelitosCrimenesRoboHurtoSecuestroColombia-Noticias

Más Noticias

Policías relataron cómo llegó Diana Ospina al CAI tras ser víctima de un ‘paseo millonario’ en Bogotá: “Lo que hace es abrazarnos”

Un taxi, señalado como el utilizado durante el plagio, tiene antecedentes y está bajo revisión de las autoridades, que incluye al propietario y al conductor nocturno en la indagatoria

Policías relataron cómo llegó Diana

Conductor que transportó a Diana Ospina tiene antecedentes penales: habría estado involucrado en otro caso de hurto

La mujer fue víctima de secuestro y robo tras salir de una discoteca en Chapinero y abordar un taxi hacia Engativá

Conductor que transportó a Diana

Jorge Carrascal despertó el interés de exequipo de James Rodríguez, pero Flamengo rechazó la oferta

El mediocampista colombiano atraviesa un gran momento en el club carioca y se ha consolidado como pieza fundamental en la plantilla, lo que ha llevado a la directiva a priorizar su continuidad

Jorge Carrascal despertó el interés

Súper Astro Sol: resultado oficial y signo ganador hoy, martes 24 de febrero

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Súper Astro Sol: resultado oficial

Resultado oficial del Sinuano Día hoy 24 de febrero: chance ganador

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado oficial del Sinuano Día
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Antes de brillar en el

Antes de brillar en el ‘Desafío Siglo XXI’, Valentina presentó audición para ‘La voz kids’

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Emmanuel Esparaza anunció que se casará con Esiden Aponte: quién es la novia del reconocido actor español

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Deportes

Jorge Carrascal despertó el interés

Jorge Carrascal despertó el interés de exequipo de James Rodríguez, pero Flamengo rechazó la oferta

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Real Madrid vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el polémico partido que define un cupo a los octavos de final de la Champions League

Ramón Jesurún se refirió al posible interés de un ‘gigante’ sudamericano en Néstor Lorenzo: “Es normal que lleguen ofertas”

La selección Colombia ya tiene definido su rival para el partido de despedida antes del Mundial 2026: Ramón Jesurún dio nuevos detalles