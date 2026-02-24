‘Paseo millonario’: qué es y qué delitos podrían imputar a los responsables en Colombia

La víctima del caso fue retenida durante más de 24 horas - crédito Colprensa

Tras el reencuentro de Diana Ospina, una mujer que fue reportada como desaparecida tras tomar un taxi en la madrugada del 22 de febrero en Bogotá, con su familia, la fiscalía ha comenzado una investigación para esclarecer el presunto “paseo millonario” del que fue víctima Ospina.

Las autoridades confirmaron que el propietario del taxi que quedó captado en video recogiendo a Ospina, se entregó e informó que no estaba a bordo del vehículo, puesto que el automotor era conducido por un tercero.

Hasta el momento, ni las autoridades ni la ciudadana, que fue abandonada en una vía por sus captores, han informado sobre los elementos o el dinero que habrían sido robado en este hecho.

‘Paseo millonario’ y los delitos que incluye esta modalidad de robo

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Fabián Perdomo analizó esta práctica ilegal que se registra habitualmente en Bogotá.

En primer lugar, explicó que el denominado “paseo millonario” es una modalidad de hurto donde se priva de la libertad a la víctima mientras ella está en el transporte público; en la mayoría de casos son vehículos tipo taxi que son abordados en vía pública sin el uso de aplicaciones.

Perdomo mencionó que, en una gran cantidad de los casos que son expuestos por las autoridades, las víctimas afirman que les suministraron algún tipo de droga que les hizo perder el conocimiento, un crimen adicional al hurto.

“En esta modalidad, la víctima puede ser intimidada o golpeada mientras es conducida en el mismo taxi, o le pueden suministrar sustancias químicas que buscan alterar la percepción de la realidad de la víctima, disminuyendo su capacidad de decisión y siendo fácilmente influenciable”.

El docente terminó la explicación al recordar que, como se registró con la mujer mencionada, los delincuentes suelen abandonar a las personas en sitios alejados en donde puedan escapar sin que la víctima alerte rápidamente a las autoridades. Para Perdomo, un individuo que sea capturado por los hechos explicados podría ser imputado hasta por cuatro delitos diferentes.

“Este tipo de hurtos crea en el derecho penal colombiano un concurso de delitos y de personas. El primero, se podrían imputar cargos por secuestro, hurto calificado y agravado, lesiones personales dolosas y un posible concierto para delinquir si se logra establecer por parte de la fiscalía y la policía judicial que el grupo opera como un grupo organizado”, indicó el docente.

Retomando el caso mencionado, que se registró en Bogotá y ha sido tendencia en redes sociales por los videos que se han difundido en los que se observa a la víctima ser transportada por dos personas diferentes, el docente explicó que estas grabaciones, además de las de los cajeros o establecimientos comerciales en los que se haya observado a Diana Ospina durante el tiempo de su desaparición, podrán ser tenidos en cuenta como elementos materiales probatorios claves para identificar a los coautores de este delito.

Cabe recordar que el vehículo de placas ESN-179 está adscrito a la empresa Transportes@Linea S.A.S., que ha rechazado que se le vincule con lo registrado en la capital de Colombia. Al respecto, el representante legal de la compañía, Diego Parra, afirmó lo siguiente a Caracol Noticias:

“El propietario nos informa de que ya se presentó en la fiscalía; el vehículo se encuentra en poder del propietario. La fiscalía requirió ya al conductor nocturno que tenía el vehículo. Tengo entendido, según información del propietario, que lo visitó la fiscalía en su domicilio”.

