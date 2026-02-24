Colombia

Medicina Legal confirmó la identidad de Camilo Torres tras pruebas genéticas a los restos óseos del cura

Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, indicó que realizaron una reconstrucción genética, lo que permitió la confirmación de los restos del padre Camilo Torres

El director de Medicina Legal aseguró que confirmar las muestras del sacerdote Camilo Torres "es un triunfo de la genética forense" - crédito Medicina Legal

Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, confirmó que las muestras entregadas a la entidad corresponden al sacerdote Camilo Torres.

La noticia fue dada inicialmente por Cortés Martínez a Caracol Radio y, posteriormente, la confirmó a través de los canales oficiales de la entidad.

“El equipo científico técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo las pruebas sobre las muestras óseas que fueron entregadas al instituto y tenemos que hay una posibilidad de 844 millones de veces de que las muestras que llegaron sean del cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, indicó el director Cortés Martínez en el citado medio.

Además, en sus declaraciones oficiales precisó que la investigación duró 10 años para dar una respuesta definitiva.

Emilio Cortés Martínez precisó que
Emilio Cortés Martínez precisó que la investigación duró 10 años para dar una respuesta definitiva - crédito Banco de la República y Medicina Legal

“Tras diez años de una investigación forense exhaustiva, ha logrado superar desafíos de alta complejidad para dar una respuesta científica definitiva al país”, indicó el funcionario.

El director de Medicina Legal señaló que enfrentaron varios retos, entre ellos cuerpos mezclados, deteriorados e incompletos, además de la presencia de sustancias que alteraron el material genético.

Por tal motivo, Medicina Legal llevó a cabo una reconstrucción genética, que contó con el análisis de varias estructuras óseas de cuerpos exhumados entre 2016 y 2024.

“Enfrentamos un escenario técnico extremo: cuerpos mezclados e incompletos, deteriorados y la presencia de sustancias que alteran el material genético. Por ello, nuestro equipo de expertos realizó una labor titánica de reconstrucción genética, analizando las múltiples estructuras óseas de los cuerpos exhumados entre 2016 y 2024”, afirmó.

Emilio Cortés Martínez indicó que las muestras fueron tomadas de la abuela materna y de la madre de Camilo Torres, confirmando una coincidencia genética.

“Las muestras tomadas de la abuela materna, Isabel Gaviria Covaleda, y de la madre, Isabel Restrepo de Torres, exhumadas en Bogotá y La Habana, Cuba, fueron trabajadas para establecer la vinculación por linaje materno en el proceso”, indicó Cortés Martínez.

Y agregó: “No estamos hablando de probabilidades someras. Estamos ante una coincidencia genética entre el perfil de la abuela materna, el padre y las muestras exhumadas en 2024, sustentadas por la ciencia forense”.

La Unidad de Búsqueda recuperó
La Unidad de Búsqueda recuperó en junio de 2024 un cuerpo en Bucaramanga que podría corresponder a Camilo Torres Restrepo, tras más de seis décadas de incertidumbre sobre su paradero- crédito Colprensa/VisualesIA

El director de Medicina Legal confirmó que los restos analizados de Camilo Torres corresponden genéticamente a la madre y padre del sacerdote.

“Hoy, bajo el más estricto rigor científico y técnico, el Instituto confirma con una certeza de ochocientos cuarenta y cuatro millones de veces más probable que los restos analizados correspondan genéticamente a un hijo biológico de Calisto Torres Umaña y nieto de Isabel Gaviria Covaleda, a que sean de un individuo al azar en una población”.

Emilio Cortés Martínez aseguró que la confirmación de los restos del sacerdote es un “triunfo” en la genética forense sobre el paso del tiempo.

“Este no es solo un hallazgo arqueológico. Es un triunfo de la genética forense sobre el paso del tiempo. Este hallazgo demuestra que, por más compleja que sea la geografía o el tiempo, la ciencia forense y la genética siempre soportarán la investigación cualitativa en la búsqueda de los desaparecidos”.

El director de Medicina Legal aseveró que el instituto seguirá en sus labores, y que con el resultado que confirma los restos del sacerdote Camilo Torres honran su compromiso y trasparencia con la verdad científica.

“El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no solo identifica cuerpos, restituye dignidades. Con este resultado, honramos nuestro compromiso con la transparencia y la verdad científica”, indicó.

Camilo Torres falleció el 15 de febrero de 1966, a los 37 años. Ejerció como sacerdote, sociólogo y líder político, reconocido por buscar una convergencia entre el cristianismo y las corrientes marxistas y sindicalistas en la búsqueda de cambios sociales en Colombia.

Camilo Torres ejerció como sacerdote,
Camilo Torres ejerció como sacerdote, sociólogo y líder político, reconocido por buscar una convergencia entre el cristianismo y las corrientes marxistas y sindicalistas - crédito cortesía

Durante los años sesenta, Torres sostuvo fuertes controversias con la jerarquía eclesiástica de Bogotá, en particular con el cardenal Luis Concha Córdoba, debido a sus pronunciamientos a favor de la revolución y su propuesta de unir principios cristianos y marxistas.

En sus homilías sostenía que la revolución era no solo legítima, sino un deber para los cristianos que consideraran ese camino como la vía más efectiva y amplia para concretar el amor al prójimo.

