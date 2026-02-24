Colombia

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

La actriz relató las complejas dinámicas familiares y cómo influyeron en su manera de abordar futuras relaciones sentimentales

Guardar
La actriz contó cómo la marcó el alcoholismo de su padre y su tensa relación con su madre - crédito @lalupa.podcast/TikTok

La actriz Manuela González fue la más reciente invitada al pódcast La Lupa, y en el primer adelanto de la charla rememoró su niñez, definiéndola como una etapa marcada por la desconexión y la soledad.

La bogotana relató que provenía de un hogar donde le costaba mantener una relación duradera con sus padres, debido al alcoholismo de su padre y a una relación compleja con su madre a lo largo de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ese entorno, según describió, le dejó sentimientos tempranos de fragilidad y nostalgia, y la llevó a enfrentar desafíos personales que marcarían el rumbo de su vida adulta.

Manuela González habló del alcoholismo
Manuela González habló del alcoholismo de su padre y de la incertidumbre que le generaba cada vez que se iba de la casa - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

Sobre su madre, la actriz dijo: “Yo creo que mi relación con mi mamá fue compleja. De los momentos en que más me reconcilié en mi relación en vida con mi mamá fue durante su enfermedad”, contó sobre la mujer que falleció cuando Manuela tenía 18 años, víctima del cáncer.

La experiencia de crecer en ese entorno le enseñó que la vida no siempre permite estar cerca de quienes uno más ama: “Tú quieres estar con las personas que más amas, que son tus papás, y simplemente ya la vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”.

En cuanto a su padre, los problemas personales de este generaban incertidumbre en el núcleo familiar. “Mi papá era alcohólico y siempre este tema genera muchas emociones, como esa zozobra que tú no sabes con esa persona cuánto tiempo va a estar, si no va a estar”, expresó.

En suma, estas situaciones le generaron a la actriz una sensación de abandono y soledad. “También había mucha tensión en la casa, no era como: ‘¡Qué rico llegar a mi casa, qué rico poder llegar a mi casa, qué rico invitar a unos amigos a mi casa!’ No (...) Yo me acuerdo, sobre todo, era de lo que yo sentía cada que yo veía que mi papá se iba. Esa nostalgia, esa sensación tan temprana de fragilidad, de que tú quieres estar, con las personas que más amas, que son tus papás, y simplemente ya la vida te va diciendo: ‘No. No siempre se puede’”, afirmó.

Manuela González relató sus experiencias en el amor

La actriz celebró el triunfo
La actriz celebró el triunfo junto a su esposo Andrés Vasco - crédito @lamuelagonzalez / Instagram

En otro fragmento de la entrevista, la actriz de Perfil Falso, Mentiras perfectas y El señor de los cielos contó que durante su vida sentimental buscó reflejar una imagen de independencia y autosuficiencia, a pesar de que eso tenía un precio.

Yo toda la vida escogí mis parejas siempre demostrando que yo era independiente, capaz, que no necesitaba ayuda de nadie. Y me he preguntado a veces cómo manejar eso, para permitirse uno también estar más frágil”.

La llegada de Andrés Vasco a su vida marcó un cambio significativo, ya que encontró en él una conexión profunda y una oportunidad de experimentar una relación diferente: “Con Andrés nos encontramos en la vida. ¡Qué fortuna encontrarnos en la vida!”, expresó, considerando que era un premio de la vida misma.

Me recompensó también por la valentía que tuve de tomar una decisión difícil, que fue separarme. Independientemente que el resto del mundo piense que tu historia es fantástica o funciona, eres honesto y tomas decisiones difíciles y sueltas y te arriesgas, porque, pues es un riesgo también. A ti nadie te garantiza que va a llegar después la persona con la que te va a funcionar”, señaló, haciendo referencia a su pasado matrimonio con Diego Vivanco.

Cuando la entrevistadora le preguntó cómo o qué síntomas le hicieron ver que su relación pasada no funcionaba, Manuela afirmó con seguridad: “No, uno siempre sabe en el fondo del corazón”.

Temas Relacionados

Manuela GonzálezFarándula colombianaTelevisión colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Top 10 Disney+ Colombia: ‘Depredador: Tierras Salvajes’ sigue a la cabeza de las producciones más vistas

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Top 10 Disney+ Colombia: ‘Depredador:

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

En video: así fue la captura de alias Cucaracho, ficha clave del Tren de Aragua que se refugiaba en Colombia

El criminal fue sorprendido cuando estaba junto a una mujer en una zona exclusiva de Santa Marta

En video: así fue la

Luis Javier Suárez ya hizo historia con Sporting de Lisboa: esta es su nueva marca en Portugal

El delantero colombiano lleva menos de un año con los leones y no solo se ganó el cariño de los aficionados, sino que alcanzó a jugadores que son referentes del club

Luis Javier Suárez ya hizo

El acceso a medicamentos oncológicos en Colombia pone en riesgo la vida de niños con cáncer: Defensoría hizo urgente llamado

Una encuesta reveló que el 39% de los menores enfrenta dificultades para recibir medicamentos esenciales, mientras aumentan las demoras, los gastos de bolsillo y las alertas por posibles recaídas y mayor mortalidad

El acceso a medicamentos oncológicos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Antes de brillar en el

Antes de brillar en el ‘Desafío Siglo XXI’, Valentina presentó audición para ‘La voz kids’

Nicolás Arrieta se refirió a su convivencia con Karola en ‘La casa de los famosos’ y cómo está su relación con Melissa Gate

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a su boda

Emmanuel Esparaza anunció que se casará con Esiden Aponte: quién es la novia del reconocido actor español

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Luis Javier Suárez ya hizo historia con Sporting de Lisboa: esta es su nueva marca en Portugal

Presidente de Santa Fe entregó responsabilidad de los refuerzos a su entrenador: “Podemos darle gusto”

Faustino Asprilla y la historia de su polémica expulsión de la concentración de la selección Colombia en el Mundial Francia 98

Santa Fe tiene nuevo refuerzo para la Copa Libertadores con mala temporada en 2025: las cifras de Maximiliano Lovera