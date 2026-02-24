Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

La actriz contó cómo la marcó el alcoholismo de su padre y su tensa relación con su madre - crédito @lalupa.podcast/TikTok

La actriz Manuela González fue la más reciente invitada al pódcast La Lupa, y en el primer adelanto de la charla rememoró su niñez, definiéndola como una etapa marcada por la desconexión y la soledad.

La bogotana relató que provenía de un hogar donde le costaba mantener una relación duradera con sus padres, debido al alcoholismo de su padre y a una relación compleja con su madre a lo largo de su vida.

Ese entorno, según describió, le dejó sentimientos tempranos de fragilidad y nostalgia, y la llevó a enfrentar desafíos personales que marcarían el rumbo de su vida adulta.

Sobre su madre, la actriz dijo: “Yo creo que mi relación con mi mamá fue compleja. De los momentos en que más me reconcilié en mi relación en vida con mi mamá fue durante su enfermedad”, contó sobre la mujer que falleció cuando Manuela tenía 18 años, víctima del cáncer.

La experiencia de crecer en ese entorno le enseñó que la vida no siempre permite estar cerca de quienes uno más ama: “Tú quieres estar con las personas que más amas, que son tus papás, y simplemente ya la vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”.

En cuanto a su padre, los problemas personales de este generaban incertidumbre en el núcleo familiar. “Mi papá era alcohólico y siempre este tema genera muchas emociones, como esa zozobra que tú no sabes con esa persona cuánto tiempo va a estar, si no va a estar”, expresó.

En suma, estas situaciones le generaron a la actriz una sensación de abandono y soledad. “También había mucha tensión en la casa, no era como: ‘¡Qué rico llegar a mi casa, qué rico poder llegar a mi casa, qué rico invitar a unos amigos a mi casa!’ No (...) Yo me acuerdo, sobre todo, era de lo que yo sentía cada que yo veía que mi papá se iba. Esa nostalgia, esa sensación tan temprana de fragilidad, de que tú quieres estar, con las personas que más amas, que son tus papás, y simplemente ya la vida te va diciendo: ‘No. No siempre se puede’”, afirmó.

Manuela González relató sus experiencias en el amor

En otro fragmento de la entrevista, la actriz de Perfil Falso, Mentiras perfectas y El señor de los cielos contó que durante su vida sentimental buscó reflejar una imagen de independencia y autosuficiencia, a pesar de que eso tenía un precio.

“Yo toda la vida escogí mis parejas siempre demostrando que yo era independiente, capaz, que no necesitaba ayuda de nadie. Y me he preguntado a veces cómo manejar eso, para permitirse uno también estar más frágil”.

La llegada de Andrés Vasco a su vida marcó un cambio significativo, ya que encontró en él una conexión profunda y una oportunidad de experimentar una relación diferente: “Con Andrés nos encontramos en la vida. ¡Qué fortuna encontrarnos en la vida!”, expresó, considerando que era un premio de la vida misma.

“Me recompensó también por la valentía que tuve de tomar una decisión difícil, que fue separarme. Independientemente que el resto del mundo piense que tu historia es fantástica o funciona, eres honesto y tomas decisiones difíciles y sueltas y te arriesgas, porque, pues es un riesgo también. A ti nadie te garantiza que va a llegar después la persona con la que te va a funcionar”, señaló, haciendo referencia a su pasado matrimonio con Diego Vivanco.

Cuando la entrevistadora le preguntó cómo o qué síntomas le hicieron ver que su relación pasada no funcionaba, Manuela afirmó con seguridad: “No, uno siempre sabe en el fondo del corazón”.