En video: así fue la captura de alias Cucaracho, ficha clave del Tren de Aragua que se refugiaba en Colombia

El criminal fue sorprendido cuando estaba junto a una mujer en una zona exclusiva de Santa Marta

El cabecilla del Tren de Aragua es requerido por la justicia en su país - crédito Policía Nacional

El 24 de febrero las autoridades en Colombia confirmaron que fue capturado alias Cucaracho, mencionado en los informes de inteligencia como uno de los cabecillas internacionales del Tren de Aragua.

La Policía Nacional informó que el criminal es solicitado por Venezuela mediante circular roja de Interpol por tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y financiamiento al terrorismo.

Con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe. Este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, declaró el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, durante el balance del operativo.

El director de la institución aseguró que con estos operativos se busca dejar en claro que “Colombia no será refugio de criminales”.

El criminal estaba refugiado en
El criminal estaba refugiado en una zona exclusiva de Santa Marta - crédito Policía Nacional

Detalles del operativo

La Policía Nacional confirmó que el operativo fue ejecutado por unidades del Gaula, comandos jungla y agentes de la DEA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Luego de identificar la zona en la que estaba el criminal, se realizó un allanamiento en una zona exclusiva de Santa Marta en la que se encontraba Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como “Cucaracho”.

Se presume que, al igual que tiene presencia el Tren de Aragua en la región, Páez se movía constantemente entre países de Latinoamérica para coordinar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro y terrorismo.

“Según las investigaciones, “Cucaracho” tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

El operativo sorprendió al criminal
El operativo sorprendió al criminal que sería el encargado de coordinar cobros extorsivos en el Caribe - crédito Policía Nacional

Las autoridades tienen información que relacionaría a “Cucaracho” con el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes en el Caribe; además, lo acusan de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización criminal.

Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán inspeccionados para avanzar en los procesos de las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de la estructura criminal transnacional en Colombia.

Este resultado representa un golpe contundente al crimen organizado internacional, debilitando de manera directa la capacidad financiera y operativa del Tren de Aragua, estructura que ha expandido sus actividades criminales en múltiples países de la región. La acción coordinada entre las autoridades colombianas y sus aliados internacionales ratifica el compromiso del Estado colombiano de cerrar espacios al narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Colombia no será refugio para delincuentes transnacionales que pretendan operar desde nuestro territorio”, es parte del comunicado divulgado por la Policía Nacional.

El venezolano fue capturado en
El venezolano fue capturado en una zona residencial de Santa Marta - crédito Policía Nacional

Cabe aclarar que no todos los integrantes del Tren de Aragua son de nacionalidad venezolana, puesto que en los años recientes ha permeado la delincuencia común de otros países. Un ejemplo de ello es que en un operativo reciente, registrado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, las autoridades capturaron a un ciudadano colombiano debido a sus vínculos con el Tren de Aragua.

El operativo, realizado por la Policía Nacional, permitió la detención del individuo, que era requerido con fines de extradición por cargos relacionados con delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y trata de personas. La investigación señala que el capturado habría facilitado el ingreso ilegal de migrantes a territorio estadounidense, aprovechando conexiones con redes criminales internacionales. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites judiciales correspondientes a la solicitud de extradición.

