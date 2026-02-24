Colombia

Empresa ASD a la que Petro señaló de “fraude” no participará en las elecciones de 2026: el presidente se pronunció

El primer mandatario advirtió sobre la presunta vulnerabilidad del software de la compañía y su relación con Thomas Greg & Sons

Gustavo Petro aseguró que no
Gustavo Petro aseguró que no el legal el preconteo en Colombia - crédito Presidencia de Colombia

A menos dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales (8 de marzo de 2026), el presidente Gustavo Petro ha denunciado riesgos de fraude electoral. Públicamente, cuestionó la transparencia del software de preconteo de la empresa ASD. Sin embargo, la compañía no participará en los proceso electorales de Colombia de 2026.

De acuerdo con un documento revelado por Caracol Radio, el Grupo Asesoría en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada (Grupo ASD S.A.S.) cedió su posición contractual en la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026) a la sociedad Manejo Técnico de Información S.A.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la cesión del integrante y los demás miembros de la unión temporal adoptaron la misma decisión. En ese sentido, se resolvió que la sociedad Thomas Greg & Sons tendrá el liderazgo de la unión temporal, lo que quiere decir que dictaminará las directrices necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto del contrato. También “podrá elaborar, radicar y cobrar las facturas resultantes de la ejecución del contrato, a nombre propio y/o de los demás integrantes”.

Aunado a ellos, se indica: “Las sociedades Thomas Greg € Sons Limited (Guernsey) S.A., Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., Thomas Processing & Systems S.A.S., Securid S.A.S., Thomas Greg Express S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank LTDA., Manejo Técnico de Información S.A., Sociedad Operadora Opesa S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC tendrán la responsabilidad de elaborar, radicar y cobrar las facturas resultantes de la ejecución del contrato“, detalla el documento.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia, reafirmando que la empresa que cedió su participación es filial de Thomas Greg & Sons y que está rodeada de presuntas irregularidades.

Está aclaración de ASD significa que en la licitación del escrutinio de los votos en los consejos locales juveniles hubo un concusión (delito que figura en el artículo 404 del Código Penal), porque ASD es una filial de Thomas Greg and Sons”, precisó el primer mandatario en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se refirió a la noticia de que la empresa ASD no participará en los procesos electorales de Colombia de 2026 - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, aseguró que la empresa Thomas Greg & Sons está a cargo del escrutinio de preconteo de las elecciones así como de otras funciones. En ese sentido, también habría tenido responsabilidad en el preconteo de las elecciones de 2014, que fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado, en las de 2022, en las que ganó la Presidencia. “Intentaron quitarnos 400.000 votos”, aseveró.

En otra publicación, el primer mandatario denunció que el software de la empresa ASD es “vulnerable” y que esas fallas habrían estado relacionadas con un fraude electoral en Honduras.

Aclaró, además, que no está permitido hacer preconteos en los comicios, pero que en Colombia se ha mantenido esa figura. Según detalló, las urnas solo pueden volver a abrirse para hacer un nuevo conteo de votos cuando hay una impugnación al resultado entregado por las mesas de votación. En consecuencia, el jefe de Estado aclaró que los partidos políticos y movimientos deben contar con al menos 60.000 testigos electorales que estén entrenados para impugnar en caso de que se requiera, justo en el momento de apertura de las urnas y antes de que se firmen las actas que confirman el número de votos escrutados.

El mandatario colombiano señaló que
El mandatario colombiano señaló que ASD no tiene un software confiable de cara a los comicios - crédito @petrogustavo/X

El preconteo no es legal ni en Colombia ni en buena parte del mundo. El consejo de estado, en su fallo de sala plena, ordenó que se debía tener un software “del estado y desde el estado” y el fallo ha sido desacatado desde el año 2014, sin investigación alguna desde la fiscalía (sic)“, explicó el jefe de Estado.

Empresa ASDElecciones ColombiaGustavo PetroThomas Greg & SonsColombia-Noticias

