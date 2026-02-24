El padre Diego Jaramillo denunció que están usando su imagen con ayuda de IA para vender colágeno en redes sociales

El sacerdote es uno de los rostros más recordados en la televisión colombiana porque aparece en un espacio televisivo donde se realiza una pequeña reflexión antes de la emisión de la noticias en la franja horaria nocturna - crédito @uniminutocol/IG

Un video que se compartió a través de todos los perfiles en redes sociales el lunes 23 de febrero por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y sus cinco filiales, puso en alerta a la comunidad académica y en general.

El protagonista fue nada más y nada menos que Diego Jaramillo Cuartas, el presidente de la Corporación Organización Minuto de Dios y recordado por ser el sacerdote que lleva varias décadas en el espacio televisivo que inició su predecesor, el padre Rafael García Herreros.

En esta ocasión todo fue por cuenta de una grabación que anda circulando en redes sociales, y que ha sido calificado en un comunicado oficial que compartió la institución, junto a las declaraciones del religioso, como “falsa” y creada con “inteligencia artificial”, también conocida como IA.

El video se conoció el lunes 23 de febrero de 2026 - crédito @uniminutocol/IG

“Está circulando un video falso creado con inteligencia artificial en el que se utiliza la imagen del nuestro padre Diego Jaramillo Cuartas cjm, para promocionar productos para la salud”, señala el mensaje que acompaña el video en el que aparece el religioso de la tercera edad, que tuvo que salir a aclarar que no vende colágeno, un producto conocido por los beneficios en la piel y la regeneración celular de tejidos.

“¡Alerta! Están usando mi imagen como si fuera yo un vendedor de colágeno. Eso es totalmente falso. Muy buenos días para todos. ¿Me reconocen? Soy el padre Diego Jaramillo, trabajo en El Minuto de Dios", así inicia la declaración que entregó el clérigo.

Seguido a esto, Jaramillo detalló: “Me han informado que están usando mi imagen y, tal vez con inteligencia artificial o haciendo algunas transformaciones, dicen que yo soy vendedor de colágeno”.

Por lo anterior, el sacerdote que presenta el espacio que suele pasarse por televisión nacional en los dos principales canales antes de la emisión de las noticias de la franja nocturna (7:00 p. m.)., recalcó: “No tengo absolutamente nada que ver con ninguna firma productora o distribuidora de colágeno”.

A través del video y de un comunicado oficial, se dejó en claro que el religioso no está vendiendo ninguna clase de producto - crédito @uniminutocol/IG

“Les pido que no tengan en cuenta esa publicidad y voy a llamar a ver cómo puedo hacer quitar mi imagen, porque no quiero aparecer vendiendo nada”, puntualizó el religioso, que se mostró preocupado por la situación que provocó que algunos usuarios se tomaran la situación más como un chiste algo que, en realidad, es serio, a raíz de que esta es una modalidad que ha ido cogiendo más fuerza entre ciberdelincuentes.

Al final, Jaramillo volvió a decir: “Soy del Minuto de Dios y lo que único que hago es pedirles a ustedes ayuda para colaborar con los pobres. Dios los bendiga”.

Sumado a lo anterior, en la publicación que se dejó en la red social Instagram, se recordó que “el padre Diego Jaramillo Cuartas no vende, no recomienda ni tiene vínculo alguno con marcas, productos o fórmulas para la salud. Estos anuncios usan su imagen sin autorización y constituyen una publicidad engañosa”.

En el mismo mensaje se dejaron estas recomendaciones:

“No des clic en enlaces sospechosos”.

“No compartas tus datos personales”.

“Reporta este contenido como estafa”.

De igual forma, se recalcó que en la misiva oficial que “la información oficial sobre su misión pastoral y la obra de El Minuto de Dios se comunica exclusivamente a través de nuestros canales oficiales”.

El comunicado emitido por parte de El Minuto de Dios - crédito @uniminutocol/IG