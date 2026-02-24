El locutor William Vinasco irá a juicio tras demanda de su ex: así lo confirmó la defensa de la mujer

La demanda busca el reconocimiento de una convivencia y la distribución patrimonial con el empresario - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Durante el 23 de febrero de 2026, la firma de abogados llamada Correa y Asociados confirmó que el Juzgado 13 de Familia de Bogotá aceptó una demanda contra William Vinasco, figura destacada en el ámbito deportivo y empresarial de Colombia, tras la presentación de un recurso legal por parte de su expareja, Sandra Barragán.

De acuerdo con la información oficial que fue difundida por la firma, se solicitó que se reconozca la existencia de una unión marital de hecho, debido a la convivencia permanente que tenían los involucrados y así se pueda proceder a la liquidación de la sociedad patrimonial para la repartición de bienes y obligaciones del patrimonio conjunto.

Cabe mencionar que el caso no solo aborda la naturaleza de la relación sentimental, sino que incluye reclamos por presunta dependencia económica, petición de alimentos provisionales y la imposición de medidas cautelares sobre bienes inmuebles y productos financieros, de acuerdo con el comunicado oficial de la firma legal.

Del mismo modo, se indicó que se evaluará la posible disolución de un entramado societario asociado al locutor, que se refiere a las múltiples empresas que maneja el famoso narrador.

William Vinasco Ch debe enfrentarse a este proceso legal tras la separación de su pareja - crédito williamvinascoch/Instagram

La demanda, admitida formalmente por el juzgado, fue presentada por el abogado Rodolfo Correa, representante legal de Barragán que se encargó de comunicar los detalles. Asimismo, aclaró que el proceso establece que Vinasco contará con el plazo legal para ejercer su derecho de defensa, tras la orden judicial de correr traslado de la demanda, en cumplimiento del debido proceso.

Entre los elementos sobre lo ocurrido en la relación, que reposan en el expediente, se menciona que la pareja se habría conocido cuando Barragán tenía 15 años, dato incluido en la narrativa, aunque no constituye el objeto central de la disputa familiar.

“Nuestra firma, Correa y Asociados, ha sido contratada por la señora Sandra Barragán para presentar una demanda en contra del señor William Vinasco Che, con el propósito de que se declare la unión marital de hecho y se proceda con su liquidación. Esta demanda acaba de ser admitida por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá, y a partir del momento, el señor Vinasco Che irá formalmente a juicio”, confirmó la representación legal.

Seguidores del locutor están atentos al desenlace judicial - crédito @williamvinascoch / Instagram

Las empresas de William Vinasco

William Vinasco no solo es reconocido por su voz en la narración deportiva y sus frases memorables durante partidos de la selección Colombia, pues consolidó una carrera empresarial con inversiones millonarias que abarcan desde medios de comunicación y gastronomía hasta entretenimiento, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Uno de los focos principales de su actividad empresarial es Radiopolis, una compañía cuya gestión incluye la operación de Candela Estéreo y Vibra, dos de las emisoras más escuchadas en Bogotá. Al grupo pertenecen también varias estaciones de radio AM con cobertura nacional y una amplia apuesta por la comercialización digital.

El locutor es el propietario del campo de golf Briceño 18 lugar en el que se llevan a cabo eventos reconocidos en todo el país - crédito williamvinascoch/X

Junto a sus proyectos en medios, el popular narrador deportivo desarrolló un campo de golf a las afueras de Bogotá, llamado Briceño 18, donde combina el arrendamiento de las instalaciones a deportistas con la organización de eventos sociales privados y empresariales.

En este complejo se realizaron actividades como el Festival Estéreo Picnic, cuya edición de 2023 reunió a figuras internacionales: entre los principales invitados, sobresalieron algunos nacionales, aunque hay otros nombres bastante reconocidos en el entretenimiento internacional como Billie Eilish.

Las inversiones del empresario se extienden al sector gastronómico y del entretenimiento con restaurantes reconocidos en todo el país, que se convirtieron en locales que permitieron a Vinasco expandir su red comercial más allá de la capital de Colombia, pues abrió sedes en Bogotá, Ciudad de México y Ciudad de Panamá.