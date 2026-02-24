Centro Democrático respondió a Iván Cepeda, que señaló presunta manipulación de los computadores de ‘Raúl Reyes’: “Otra maniobra”

Centro Democrático arremetió contra el candidato oficial del petrismo Iván Cepeda, tras sus afirmaciones sobre su mención en los computadores de 'Raúl Reyes' - crédito Montaje Infobae

La discusión que se ha gestado por la autenticidad de los archivos hallados en los computadores de alias Raúl Reyes, exintegrante del antiguo secretariado de las Farc, que adquirió nuevos matices tras las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, llevaron al Centro Democrático a responderle de forma pública al congresista. La colectividad de oposición al progresismo defendió la legitimidad de los documentos y pidió que el parlamentario dé explicaciones al país.

Pese a que Cepeda denunció la presunta manipulación de las pruebas que lo vinculan con esa extinta guerrilla, la colectividad contraria al presidente Gustavo Petro arremetió contra el aspirante y recordó, en tres mensajes en la red social X, la legalidad de lo hallado en los computadores del cabecilla insurgente abatido el 1 de marzo de 2008 en la denominada Operación Fénix, que se llevó a cabo en territorio ecuatoriano y que ocasionó una crisis binacional.

“Ayer envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), junto a mis abogados y abogadas, una comunicación que informa sobre múltiples actos de persecución política en mi contra, en el contexto de la actual campaña electoral. Por una parte, el expresidente Álvaro Uribe y su entorno ha desatado una campaña publicitaria en la cual se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública como ‘Heredero de las Farc”, dijo.

En esta publicación en X, el senador Iván Cepeda indicó que interpuso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh) un recurso para que se protejan sus derechos, al ser vinculado con las extintas Farc - crédito @IvanCepedaCast/X

Y agregó que se ha intentado también judicializarlo en Estados Unidos. “Recuerdo la campaña que se hizo con la participación del llamado abogangster Diego Cadena para implicarnos al doctor Miguel Ángel Del Río y a mí en hechos del narcotráfico. Pues bien, ahora hemos visto un desfile de personajes del uribismo por distintas oficinas federales en Estados Unidos, pidiendo que yo sea investigado", agregó Cepeda, en relación con la visita del candidato Daniel Palacios.

A su vez, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que existen versiones que buscan ligar la movilización de víctimas del 6 de marzo de 2008 con el grupo alzado en armas, que firmó la paz en noviembre de 2016. “Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior, con las Farc”, indicó Cepeda, que añadió que el material incautado fue manipulado para inculparlo.

Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, cayó abatido en el bombardeo del 1 de marzo de 2008 - crédito Colprensa

En efecto, el congresista indicó que la justicia, incluida la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría, determinó que el contenido de los dispositivos electrónicos, USB y discos duros recuperados tras la operación militar no representan fielmente lo que se ha denunciado. “Ese material está en la USB y en el computador, fue manipulado porque no se respetó lo que se llama la cadena de custodia, es decir, la prueba no fue tratada rigurosamente o la supuesta prueba".

El dirigente también indicó que el extinto DAS intentó influir en la opinión pública a través de operaciones de inteligencia conocidas como “chuzadas” y que, posteriormente, surgió la versión de que él solicitó a las Farc intervenir en la movilización. “Apareció el cuento de que en el computador de Reyes, y en otras piezas, que había una USB, aparecían supuestos correos en los cuales gente de las Farc decía que yo estaba pidiendo colaboración”.

Centro Democrático le salió al paso a la versión de Iván Cepeda

La respuesta del Centro Democrático se conoció a través de un comunicado en redes sociales, en la que el partido encabezado por el expresidente Álvaro Uribe acusó a Cepeda de “evadir las explicaciones que el país exige” y de usar “retórica para ocultar lo que ya es vox pópuli: su histórica cercanía con las Farc”. El pronunciamiento incluyó una referencia directa a la reciente presentación de Cepeda ante la referida Cidh.

Con este mensaje, el Centro Democrático inició su dura respuesta al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, que según la colectividad fue mencionado en los computadores de alias Raúl Reyes - crédito @cedemocratico/X

“Su reciente show ante la Cidh es solo otra maniobra para distraer sobre su aparición en los computadores del cabecilla guerrillero Raúl Reyes y atacar a la prensa que de manera exhaustiva concluyó que no hubo montaje ni manipulación como lo indicó en un informe periodístico La Silla Vacía y como ya lo había ratificado la Interpol”, afirmó la colectividad opositora al líder de izquierda, que es uno de los más opcionados a avanzar a la segunda vuelta.

Así pues, el partido insistió en que la autenticidad de los archivos fue certificada por la Interpol y respaldada por investigaciones periodísticas. “Desde el Centro Democrático publicamos el informe de la Interpol que certificó la veracidad y autenticidad de los computadores de Raúl Reyes, donde fueron hallados los correos que relacionan el nombre de Iván Cepeda con el grupo criminal de las Farc”, se leyó en la segunda de las publicaciones.

En estas dos publicaciones en X, el Centro Democrático le respondió al senador Iván Cepeda, que desvirtuó los señalamientos sobre su mención en los computadores de alias Raúl Reyes - crédito @cedemocratico/X

Y, por último, recordó que, según los correos incautados, alias Ingrid, que fue integrante de las Farc, informó que Cepeda le solicitó ayuda para coordinar la marcha del 6 de marzo de 2008. “Cabe recordarle que en la mención de los correos hallados en los computadores de Reyes, alias Ingrid, integrante de las Farc, informa que usted le solicitó ayuda para coordinar las marchas del 6 de marzo de 2008”, expresó la representatividad de derecha frente a este asunto.

La controversia surgió después de la publicación de una investigación periodística citada por el Centro Democrático, que concluyó que la mención de Iván Cepeda en los archivos de las Farc “no fue un montaje”. El senador sostiene que esas pruebas fueron “falsas y modificadas”, mientras que el partido opositor reafirma que los informes técnicos y las pesquisas de la Interpol y medios como La Silla Vacía confirman la legitimidad de los documentos.