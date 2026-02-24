Bogotá inició los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de febrero y ajustó montos para 2026: así quedaron

El programa de transferencias monetarias de Bogotá distribuye más de $44.000 millones mensuales, alcanzando una inversión acumulada de $77.000 millones en 2026 - crédito Secretaría de Integración Social

Los pagos de febrero de 2026 de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá comenzaron de manera escalonada, beneficiando a más de 165.000 personas en los componentes de hogares en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica, así como a más de 153.000 beneficiarios de los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Durante febrero, el distrito destinó más de $44.000 millones para el pago de apoyos económicos, lo que representa una inversión acumulada de más de $77.000 millones en lo corrido del presente año. Según la Secretaría de Integración Social, los pagos se realizan a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía. En casos de transferencia por giro, las personas deben esperar la notificación vía mensaje de texto y acercarse a los puntos autorizados de Efecty para el retiro.

Uno de los anuncios clave para febrero es el ajuste en los montos de transferencias monetarias del componente de Pobreza Extrema. La Administración distrital justifica esta medida en función de los datos más recientes del Dane, que indican una reducción del 1,7% en la tasa de pobreza extrema entre 2023 y 2024, así como un incremento del 20% en el ingreso medio de los hogares beneficiarios.

El ajuste en los montos de las transferencias monetarias del programa IMG responde a la reducción del 1,7 % en la pobreza extrema y al incremento del 20 % en ingresos - crédito Integración Social

El último ajuste en los montos se había realizado en 2023, por lo que la actualización busca reflejar los cambios socioeconómicos y mantener la focalización eficiente de los recursos. El valor recibido por los hogares depende de su clasificación en el Sisbén IV y del número de integrantes del núcleo familiar.

Los montos vigentes para el componente de pobreza extrema, según clasificación, son los siguientes:

Tabla de montos según Sisbén – Componente de Pobreza Extrema

Sisbén A1 - A2: 1 o 2 personas: $135.000 - 3 o 4 personas: $405.000 - 5 o más personas: $472.500

Sisbén A3 - A5: 1 o 2 personas: $92.000 - 3 o 4 personas: $276.000 - 5 o más personas: $322.000

En comparación, los valores de 2025 eran mayores y reflejaban una metodología diferente para calcular el monto de los hogares numerosos. Previamente, el valor total se obtenía multiplicando el monto individual por cinco; en 2026, la estrategia reduce ese factor a 3,5, ajustando así la transferencia a hogares de cinco o más integrantes.

La estrategia Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá cuenta con diez componentes y amplía su cobertura a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad - crédito Integración Social

Esta decisión responde a que el 78% de estos hogares recibe apoyos adicionales de otros componentes de la estrategia IMG, lo que permite una asignación más equitativa y eficiente de los recursos.

Tabla comparativa de montos para hogares de 5 o más personas

2025: Sisbén A1 - A2: $905.000 - Sisbén A3 - A5: $610.000

2026: Sisbén A1 - A2: $472.500 - Sisbén A3 - A5: $322.000

Además del componente de pobreza extrema, el programa IMG se modificó hacia un esquema integral con diez componentes, que incluyen apoyos condicionados y no condicionados, ampliando la cobertura a sectores como víctimas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. El monto recibido por cada hogar o persona depende de la clasificación Sisbén y su pertenencia a uno o varios componentes.

Como parte del funcionamiento operativo, se llevará a cabo la actualización trimestral de la Base Maestra, el instrumento que permite identificar, verificar y mantener al día la información de las personas beneficiarias, asegurando que los recursos lleguen a quienes cumplen con los criterios de focalización definidos por el Sisbén IV.

La Base Maestra del programa IMG se actualiza trimestralmente para garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen los criterios del Sisbén IV - crédito Integración Social

La Secretaría de Integración Social reiteró la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para consultas y notificaciones sobre pagos. Cualquier novedad sobre el proceso será comunicada oportunamente a través de mensajes de texto y los medios institucionales.

Quienes tengan dudas sobre la liquidación de las transferencias pueden acudir a las subdirecciones locales de Integración Social.