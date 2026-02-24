Álvaro Uribe se pronunció sobre referencias en computadores de ‘Raúl Reyes’ que vinculan a Iván Cepeda con las Farc: “Les hacía las movilizaciones”

Álvaro Uribe considera que los archivos de alias Raúl Reyes contienen material probatorio que involucrá a Iván Cepeda - crédito Colprensa

La aparición del nombre de Iván Cepeda en los archivos extraídos del computador de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, fallecido líder de las extintas Farc, sigue siendo un tema de investigación.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia inadmitió las pruebas, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) indicó que la mención de senador del Pacto Histórico no fue un montaje.

A la par, no hay pruebas que relacionen la operación de la extinta entidad con la manipulación de los archivos de las Farc. Por el contrario, un informe forense realizado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en francés) certificó la falta de alteración de los archivos tras su incautación en Ecuador, confirmando la integridad del contenido.

Frente a los presuntos vínculos entre el candidato presidencial del Pacto Histórico con los cabecillas del disuelto grupo armado ilegal, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para cuestionar a Cepeda.

El aspirante al Senado recordó que la Interpol determinó que no hubo alteraciones en los archivos recuperados del computador del líder guerrillero - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Tontos son quienes creen que los demás lo son Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones (sic)”, escribió en su cuenta de X, haciendo referencia a la participación del senador en operaciones de las Farc.

Según el líder político del Centro Democrático, la Interpol determinó que no hubo ningún tipo de alteración en los ordenadores de alias Raúl Reyes.

“La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces ¿será que el “montaje” a Cepeda lo hizo la Farc? (sic)”, cuestionó Uribe Vélez.

El exdirector del Dapre Víctor Muñoz se pronunció sobre los computadores de alias Raúl Reyes, con duros señalamientos al presidente Gustavo Petro - crédito @vicmunro/X

Bajo la misma línea, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del gobierno de Iván Duque señaló que “La Interpol certificó que los archivos del computador incautado en la operación contra Raúl Reyes NO habían sido manipulados”, manifestó en X

Incluso, citó un informe relacionado con la recuperación del computador de Devia Silva afirmaba que “Esta conclusión estaba inseparablemente vinculada a la determinación de Interpol sobre si había existido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos incautados”.

La defensa de Petro a Iván Cepeda por archivos de alías Raúl Reyes

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Iván Cepeda por su presunta relación con alias Raúl Reyes, señalando que los argumentos carecen de validez judicial. En efecto, mencionó que la justicia colombiana determinó que los equipos del líder guerrillero fueron manipulados antes de ser presentados ante las autoridades.

Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los computadores de alias Raúl Reyes, exintegrante del secretario de las Farc - crédito @petrogustavo/X

“Los computadores de reyes son prueba considerada inválida, por qué fueron manipulados antes de llegar a la justicia. Los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal”, escribió en su cuenta de X.

Según el primer mandatario, la manipulación de los textos en los computadores de Reyes fue comprobada, lo que obligó a descartar su uso como material probatorio. A raíz de ello, los jueces anularon su valor en los procesos judiciales. Petro consideró que la alteración de estas pruebas tuvo como propósito involucrar a opositores políticos, y sostuvo que, de no haberse modificado los dispositivos, las decisiones judiciales habrían sido diferentes.

En otro momento, el presidente relató que durante su administración se detectaron intentos similares de fabricar pruebas. Citó los casos del general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, donde —según su versión— se buscó coaccionar a una persona privada de la libertad para que inculpara a los implicados. Petro enfatizó que, pese a versiones difundidas, no existe ninguna evidencia que vincule acusaciones a computadores o memorias USB presuntamente incautadas a alias Calarcá.

Además, el jefe de Estado cololmbiano criticó el proceder de la fiscal General de la Naciòn , Luz Adriana Camargo, reprochando la falta de contundencia al descartar públicamente la inexistencia de tales pruebas y la preferencia por mantener una postura ambigua.