Uno de los nueve militares heridos en emboscada en Guaviare fue trasladado a cuidado crítico en Bogotá

Uno de los heridos fue remitido a la unidad de cuidado crítico en el Hospital Militar, donde permanece bajo estricta vigilancia médica. - crédito Ejército Nacional

Uno de los nueve militares heridos tras una emboscada en el departamento del Guaviare fue trasladado a cuidado crítico en Bogotá, según confirmó el Hospital Militar Central. El hecho ocurrió el sábado 21 de febrero, cuando uniformados del Ejército Nacional resultaron afectados durante operaciones contra las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”.

El Hospital Militar Central informó que nueve integrantes del Ejército Nacional ingresaron a sus instalaciones, luego de un despliegue de la Fuerza Aeroespacial, que dispuso de un avión tipo C-295 para el traslado aeromédico desde San José del Guaviare hasta la capital. De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los uniformados fue remitido a la unidad de cuidado crítico, tres fueron llevados a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco permanecen bajo observación y evaluación médica multidisciplinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las lesiones reportadas incluyen heridas en hombros, piernas, tórax y brazos, además de una herida en el maxilar anterior derecho y una contusión craneal en uno de los soldados. El Hospital Militar Central señaló que la evolución clínica de los pacientes será notificada en un próximo comunicado.

Personal médico del Hospital Militar brinda atención especializada a los heridos trasladados desde Guaviare tras la emboscada. - crédito Ejército Nacional

Desarrollo de la operación militar y respuesta institucional

El ataque contra los uniformados ocurrió durante una operación militar dirigida contra la estructura Isaías Carvajal, vinculada a las disidencias de las Farc, lideradas por alias “Calarcá”. En el marco de los enfrentamientos, falleció el soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba. Los dos suboficiales y siete soldados profesionales heridos fueron evacuados de inmediato hasta el hospital general de San José del Guaviare, donde recibieron la primera atención médica.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, y el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez Herrera, se desplazaron al lugar para verificar el estado de los heridos y expresar respaldo institucional. Gómez Herrera destacó el valor y compromiso de los uniformados, además de reiterar el acompañamiento a sus familias.

Las autoridades militares continúan con los operativos en el Guaviare contra las estructuras disidentes. - crédito COL_EJERCITO / X

Evaluación de la seguridad y continuidad de las operaciones

Durante una reunión operacional celebrada en San José del Guaviare, los altos mandos analizaron la estrategia militar contra las estructuras ilegales y ordenaron mantener la presión en el área. Además, revisaron los dispositivos de seguridad implementados en el marco del Plan Democracia, enfocados en garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio electoral en la región.

El Hospital Militar Central, considerado Reserva Estratégica de la Nación, manifestó su disposición para brindar atención especializada y oportuna al personal afectado. “La evolución de los pacientes será informada en un nuevo comunicado”, indicó la institución.

Identidad de los militares afectados y diagnóstico

La lista de los uniformados heridos, según la información oficial, está compuesta por:

Sargento segundo Kevin Lions González

Cabo segunda Brian Murcia Sánchez

Soldado profesional Rubén Saurith Contreras

Soldado profesional Luis Yesid Diaz Romaña

Soldado profesional De la Osa

Soldado profesional José Ángel Chía

Soldado profesional Yorman Ríos Cortes

Soldado profesional José Epinayu Ramírez

Soldado profesional Yoan Castillo Fernández

Los diagnósticos médicos iniciales detallan que los afectados presentan heridas en distintas partes del cuerpo, siendo una de las lesiones más graves la que obligó al traslado de uno de los soldados a la unidad de cuidado crítico en Bogotá.

Equipos multidisciplinarios del Hospital Militar realizan valoraciones constantes a los uniformados lesionados. - crédito Hospital Militar

Perspectiva institucional y próximos comunicados

El Ejército Nacional enfatizó que, según el reporte médico inicial, la mayoría de los uniformados se encuentra estable y continúa en proceso de recuperación. El Hospital Militar Central mantiene activa la capacidad de respuesta para este tipo de situaciones, mientras las autoridades militares continúan con los operativos en el Guaviare contra las estructuras disidentes.

La evolución médica de los heridos y el desarrollo de las operaciones serán comunicados por los canales oficiales en los próximos días.