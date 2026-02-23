Un avión liviano con ocho ocupantes se salió de la pista en el aeropuerto de Nuquí: esto se sabe

Un avión liviano con matrícula HK5245 se sale de pista en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí durante el despegue hacia Quibdó - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Un avión liviano con matrícula HK5245, que transportaba a ocho personas, registró un accidente durante la maniobra de despegue en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó, la tarde del lunes 23 de febrero.

Según información confirmada por la Alcaldía de Nuquí, ninguno de los ocupantes ni el piloto resultaron heridos tras el incidente. El aparato tenía como destino la ciudad de Quibdó.

De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc), el percance ocurrió al momento de iniciar el trayecto hacia la capital chocoana.

“La Diacc adelanta las investigaciones relacionadas con un incidente registrado con la aeronave HK5245 en Nuquí, Chocó, al momento del despegue cuando se disponía a desplazarse hacia la ciudad de Quibdó”, detalló la autoridad en X.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el avión ligero detenido junto a la malla de seguridad, lo que evidencia la proximidad con la que se evitó un desenlace mayor.

Noticia en desarrollo...