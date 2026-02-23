Promesa de 100 universidades de Gustavo Petro se diluye: solo 42 proyectos avanzan y la mayoría no supera el 20%

Petro impulsó desde 2022 la meta de ampliar la infraestructura de educación superior con 100 nuevos espacios universitarios. - crédito Joel González/Presidencia de la República

La promesa del Gobierno del presidente Gustavo Petro de construir 100 nuevas universidades en el país se diluye con el paso del tiempo. A menos de seis meses de terminar su mandato, solo 42 proyectos de infraestructura para educación superior están en marcha, es decir, ni la mitad de lo anunciado inicialmente.

De acuerdo con cifras consolidadas a partir del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y reveladas por El Colombiano, de esos 42 proyectos, el 80% se encuentra en fase de ejecución (23), estructuración (10) o incluso suspendido (1). Sin embargo, el dato más preocupante es el nivel de avance físico con un 27 de los 42 proyectos no superan el 20% de ejecución.

La meta fue planteada desde los primeros días del actual Gobierno. Tres días después de ganar la segunda vuelta presidencial en junio de 2022, el mandatario solicitó a alcaldes y gobernadores alistar lotes con títulos saneados para levantar sedes universitarias y “colegios universidades” que, según dijo entonces, sustentarían la infraestructura de una sociedad del conocimiento.

No obstante, con el transcurso de los años, el discurso cambió.

Tras su elección, Petro solicitó a alcaldes y gobernadores alistar lotes para construir sedes universitarias.

En agosto de 2024, el ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que la meta del Gobierno era “construir y dejar financiadas 100 sedes universitarias”. Pero en marzo de 2025 matizó el anuncio y sostuvo que no se comprometieron con 100 universidades nuevas, sino con 100 “espacios educativos”.

La diferencia no es menor. Crear una universidad implica trámites legales, estructuración académica, ampliación de planta docente y administrativa, además de infraestructura adecuada. Abrir una sede, en cambio, puede limitarse a adecuaciones o dotaciones en espacios ya existentes.

Hoy, de los 42 proyectos en curso, solo ocho aparecen como “terminados”. Sin embargo, el detalle revela que solo uno corresponde realmente a una construcción nueva. Los otros cinco son proyectos de dotación y dos corresponden a estudios y diseños, es decir, iniciativas que no implican obra física concluida.

Solo una construcción nueva

Según expertos en infraestructura educativa, los proyectos pueden clasificarse en adecuación, dotación o construcción.

Adecuación: Mejoramiento o adaptación de un inmueble ya existente.

Dotación: Suministro de mobiliario y equipos (sillas, escritorios, computadores, laboratorios).

Construcción: Levantamiento desde cero de una nueva infraestructura.

En ese contexto, solo una universidad nueva puede considerarse como construcción real. Se trata de un proyecto en Popayán para el Colegio Mayor del Cauca, basado en aulas modulares: estructuras metálicas transportables que permiten acelerar tiempos de instalación.

Aulas modulares instaladas en Popayán, único proyecto que figura como construcción nueva dentro de las iniciativas reportadas como terminadas.

El resto de proyectos terminados corresponden principalmente a dotaciones, entre ellas cuatro para la sede de Tumaco de la Universidad de Nariño y una para la Institución Universitaria Digital de Antioquia en Medellín.

El exviceministro Víctor Saavedra explicó a El Colombiano, que los proyectos de infraestructura para educación superior requieren cumplir con estándares amplios (como áreas deportivas, bibliotecas y espacios de bienestar) y que su planeación contractual y presupuestal toma tiempo, por lo que deben estructurarse desde el inicio de los gobiernos y no al final.

Por su parte, el experto Jaime García señaló que no es lo mismo crear una universidad nueva que abrir una sede, y advirtió que, en el caso de la promesa del Gobierno, serían muy pocas las instituciones realmente nuevas. Además, subrayó que no basta con construir salones, sino que se necesita infraestructura integral y personal académico y administrativo para garantizar su funcionamiento.

Avances mínimos y plazos que se agotan

De los 42 proyectos, 10 tienen avance físico del 0%, 14 registran entre 1% y 10%, y tres avanzan entre 11% y 20%. Es decir, 27 iniciativas están prácticamente en etapas iniciales.

Lo más llamativo es que varios de esos proyectos con avance nulo tienen fecha de finalización prevista antes de que termine el actual Gobierno. Entre ellos:

Adecuación de un centro de recursos educativos en Montelíbano (Córdoba).

Construcción de aulas modulares en la sede Rionegro de la Universidad Nacional de Colombia.

Construcción de aulas modulares en Riosucio para la Universidad Tecnológica del Chocó.

Construcción de un auditorio en el Instituto Tecnológico del Putumayo, en Colón.

Además, de los 33 proyectos en ejecución o estructuración, 10 deben entregarse antes de agosto (cuando finaliza el periodo presidencial) y otros 13 tienen plazo entre septiembre de 2026 y octubre de 2027.

Retrasos contractuales y ley de garantías

Desde la experiencia en estructuración de infraestructura educativa, se ha señalado que este tipo de proyectos deben planearse y contratarse al inicio del mandato. En enero de este año se firmó un Conpes por $13 billones para infraestructura, el más grande en la materia, y se aprobaron vigencias futuras.

No obstante, la entrada en vigor de la ley de garantías limitó la firma de nuevos contratos, lo que habría frenado la ejecución efectiva de obras. Sin contratos consolidados y con cronogramas ajustados, la meta enfrenta un escenario complejo.

Actualmente, solo 12 proyectos (28%) presentan avances entre el 50% y el 99%. Entre estos se incluyen dotaciones, estudios y algunas adecuaciones, pero no una cifra significativa de construcciones nuevas.

Varios proyectos de infraestructura universitaria presentan avances bajos o nulos pese a tener fechas de entrega próximas.

El tiempo corre y la meta se redefine

Casos como la sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral, cuyo contrato fue adjudicado en diciembre de 2025 y comenzó en enero de 2026, proyectan entrega hasta abril de 2027, es decir, fuera del actual periodo presidencial.

Mientras tanto, otros proyectos en la Universidad del Atlántico (sede Soledad) y en la Universidad Tecnológica del Chocó avanzan con actos simbólicos de primeras piedras y siembras de árboles, pero con avances físicos aún limitados.