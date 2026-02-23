Colombia

Petro propuso fecha para asamblea indígena que definiría los límites de su territorio ancestral en la sierra nevada de Santa Marta: “Una liberación del pueblo”

El anunció del presidente colombiano lo hizo a través de su cuenta oficial de X, luego del pronunciamiento de la secretaría técnica de la Sierra Nevada

El Consejo de Estado declaró
El Consejo de Estado declaró nulo el decreto que modificaba los límites del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta - crédito Presidencia/Joel González

Después de que el Consejo de Estado declarara nulo el decreto que modificaba los límites del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro ha publicado varios mensajes sobre el tema en su cuenta oficial de X.

En su publicación más reciente, el jefe de Estado reveló la fecha para una asamblea indígena en la que se votará un nuevo decreto. El mandatario mencionó el 1 de marzo de 2026 para realizar el encuentro.

“Convoquemos el 1 de marzo a un asamblea general y de base de todas las comunidades indígenas de todos los pueblos de la Sierra Nevada, para votar el nuevo decreto de la línea negra (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado pidió que la Línea Negra no represente solo una ampliación del territorio indígena hasta el mar, sino también la “liberación”, según Petro, del pueblo de Santa Marta, Valledupar, Riohacha y otros municipios cercanos.

“Que la linea negra no solo sea una expansión del territorio indígena hasta el mar, sino además, una liberación del pueblo de Santa Marta, Valledupar y Riohacha y los municipios vecinos”, indicó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro mencionó
El presidente Gustavo Petro mencionó el 1 de marzo de 2026 para realizar una asamblea general indígena - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente Petro se produjo después de que la Secretaría Técnica de la Mesa Regional Sierra Nevada solicitó una ruta para subsanar las observaciones del Consejo de Estado.

“Desde la Secretaría Técnica de la Mesa Regional Sierra Nevada, espacio creado por la Agencia Nacional de Tierras para el diálogo, la concertación y la construcción en materia territorial, inclusivo para todos los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta y con la participación de todos los sectores de los pueblos indígenas presentes en este territorio, solicitamos al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que se construya una ruta para subsanar las observaciones realizadas por el Consejo de Estado”, indicó el vocero.

Según la Secretaría Técnica de la Mesa Regional Sierra Nevada, el objetivo es que se expida un nuevo decreto durante la actual administración, postulándose para liderar el proceso y garantizar la “participación de todos los sectores indígenas presentes”.

La Secretaría Técnica de la Mesa Regional Sierra Nevada solicitó una ruta para subsanar las observaciones del Consejo de Estado - crédito @petrogustavo/X

“El objetivo es que, durante este gobierno, se expida un nuevo decreto que garantice de manera estable el avance en los derechos territoriales y culturales, así como la conservación de este espacio reconocido como el corazón del mundo. Desde este escenario, podemos liderar este proceso con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras, bajo la dirección de Felipe Harman, y con la participación de todos los sectores indígenas presente”, precisaron.

La Línea Negra representa un marco legal y simbólico que reconoce los territorios sagrados de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este límite, definido por el decreto anulado, resguardaba áreas esenciales como montañas y fuentes de agua, fundamentales para la identidad y espiritualidad de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo.

El presidente destacó la necesidad de que el campesinado local valore estos territorios, resaltando el papel de los indígenas como guardianes de los recursos naturales y los ecosistemas. Señaló que la entrega de tierras fuera de la Línea Negra busca fortalecer la relación entre campesinos e indígenas y subrayó que tanto el agua como los espacios sagrados requieren protección especial.

Gustavo Petro destacó la necesidad
Gustavo Petro destacó la necesidad de que el campesinado local valore estos territorios, resaltando el papel de los indígenas como guardianes de los recursos naturales y los ecosistemas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El próximo paso será la firma de un nuevo decreto, prevista en las playas de Santa Marta, sitio que simboliza la resistencia histórica de los pueblos originarios. El evento incluirá una asamblea indígena, llamada kurunkúa, donde se definirá la ampliación del área protegida y el reconocimiento del territorio ancestral.

El presidente concluyó su intervención invitando a respetar la diversidad cultural y la libertad, destacando el papel fundamental de la Sierra Nevada como “corazón del mundo” y espacio de unión para la humanidad.

