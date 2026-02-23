Colombia

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por sus señalamientos a la Registraduría y el CNE: “Nunca presenta las pruebas”

Durante su intervención en Cali (Valle del Cauca), la senadora y candidata presidencial criticó la postura del presidente de la República frente a los órganos rectores de los comicios en Colombia, al señalar que no existirían soportes válidos acerca de sus denuncias de fraude y aprovechó para reclamar seguridad para los candidatos opositores

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó el lunes 23 de febrero duras críticas directas al jefe de Estado, Gustavo Petro, por las declaraciones en las que advirtió -según él- sobre el inminente riesgo de un fraude electoral, que se fraguaría en el manejo del software que hará el conteo de los resultados de los comicios del 8 de marzo de 2026, para los comicios legislativos, y la primera vuelta presidencial, pactada para el 31 de mayo.

Tras su intervención en el debate Diálogos por el Valle, organizado por el diario El País de Cali, Valencia -candidata del Centro Democrático- cuestionó la insistencia del mandatario en advertir irregularidades en el sistema electoral y exigió la presentación de pruebas. “Nunca presenta las pruebas”, afirmó la congresista, que también puso en duda las motivaciones detrás de las denuncias del primer mandatario, que se han hecho públicas a través de las redes sociales.

En sus afirmaciones, la congresista caucana señaló que las acusaciones del jefe de Estado sobre fallos en el software de los órganos rectores carecen de sustento técnico verificable. “Se le ha preguntado varias veces cuál es el problema del software y cuáles son las pruebas que tiene. Nunca las presenta”, sostuvo la senadora, que desvirtuó los señalamientos y se enfocó en darle un espaldarazo a entes como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata presidencial Paloma Valencia
La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció frente a los señalamientos del primer mandatario, Gustavo Petro, y pidió que exista una auditoría independiente al software de la Registraduría - crédito prensa Paloma Valencia

En efecto, la congresista se refirió a este asunto y no dudó en afirmar que las denuncias de Petro buscan preparar el terreno para desconocer los resultados, ante la posibilidad de una derrota electoral. “Me parece que está viendo las encuestas y que se empieza a dar cuenta que va a perder y está buscando argumentos para poder desconocer las elecciones”, expresó la política caucana, de 48 años, que cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y es que para la aspirante presidencial, estos señalamientos buscan condicionar la percepción ciudadana y debilitar la confianza en las instituciones. “Hay que llamar a la unión de todos los colombianos para que los resultados electorales se respeten, pero sobre todo, para que se le exija al Gobierno que le dé garantías a los partidos políticos de oposición”, afirmó la legisladora, que se perfila como una de las favoritas a imponerse en La Gran Consulta por Colombia.

La preocupación de Paloma Valencia por la situación de seguridad de los candidatos presidenciales

La senadora también cuestionó el historial reciente de seguridad y garantías electorales, al citar el caso de Miguel Uribe Turbay, dirigente político asesinado, y mencionó la falta de avances judiciales. “Estamos viendo un problema de garantías electorales, que empezó cuando mataron a Miguel Uribe, y ahí no ha habido todavía ni sentencias ni condenas. Él sigue negociando con los grupos que mandaron a matar a Miguel Uribe”, expresó Valencia.

Distintas organizaciones políticas han acompañado
Distintas organizaciones políticas han acompañado los simulacros que se llevan a cabo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil- crédito Registraduría

Durante su intervención, la congresista se refirió a situaciones de riesgo y violencia electoral en varias regiones del país, e hizo énfasis en el departamento del Cauca, donde, según denunció, existen grupos armados que coaccionan el voto en favor de determinados candidatos. “Aquí en mi tierra, en el Cauca, hay vallas enormes que nos prohíben el acceso a ese departamento y ordenan con fusiles al hombro votar por Cepeda y ahí sí no dice nada”, expresó.

En ese orden de ideas, la senadora también denunció la destrucción de sedes de campaña y la declaración de “objetivo militar” a varios candidatos de oposición, en una serie de hechos que atribuye a organizaciones ilegales. “Nos destruyen las sedes de las campañas en el Huila y no dicen nada. Nos declaran objetivo militar los grupos ilegales con los que negocia el presidente y no dicen nada”, puntualizó la aspirante a la presidencia en sus declaraciones.

Las 102 curules del Senado
Las 102 curules del Senado y las 188 de la Cámara de Representantes estarán en juego el 8 de marzo de 2026 - crédito Montaje Jesúe Avilés/Infobae Colombia

Asimismo, Valencia cuestionó la actitud del Ejecutivo frente a los hechos de violencia política en otras regiones, al citar el caso de Juan José Salamanca, cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara en el Cauca, y de aspirantes en Arauca y otros departamentos. “En el Cauca, Salamanca, mi candidato, declarado objetivo militar, como muchos otros en Arauca y en varias regiones del país, y el Gobierno no dice nada”, aseveró la senadora, que puso en evidencia el caso.

Con ello, Valencia instó a fortalecer la transparencia y el respeto a las reglas democráticas, además de exigir garantías reales para la oposición. “Que se le exija al Gobierno que le dé garantías a los partidos políticos de oposición”, reiteró la senadora, una de las voces más visibles del sector crítico al actual Gobierno, en relación al creciente clima de polarización en medio de la contienda electoral, en la que defendió la necesidad de auditorías independientes al sistema.

