Marcela Meléndez, nueva directora de Fedesarrollo, lanzó dura advertencia tras el aumento del salario mínimo: “Perjudica a muchos trabajadores”

Marcela Meléndez, que se convirtió el 15 de enero de 2026 en la nueva directora de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo y, de paso, en la primera mujer al frente de este influyente centro de pensamiento económico y social en Colombia. Y en una de sus primeras declaraciones como titular de la entidad, se refirió a los profundos desafíos para la economía nacional, y los interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal, la baja inversión y la presión inflacionaria.

En entrevista concedida a El Tiempo, Meléndez señaló en uno de sus apartes que hay una mentira que ha estado sobre la mesa en el país. “Y es que cuando uno mejora el salario mínimo mejora la condición de todos los trabajadores. Eso no es cierto”, precisó la directora de la fundación, que hizo énfasis en cómo el reciente aumento de este ítem, en un 23,7%, no beneficia a todos los trabajadores y podría incentivar, en niveles que merecen análisis, la informalidad.

“Un aumento excesivo del salario mínimo perjudica a muchos trabajadores del país porque la mitad de ellos ganan menos que el salario mínimo, y un porcentaje alto gana la mitad o menos”, advirtió Meléndez. Y es que, según cifras oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 2,6% en el último año, por debajo de las expectativas de los analistas, por lo que para la ejecutiva este resultado, sin duda, refleja estancamiento de la economía nacional.

“Esa cifra es terriblemente mediocre. Somos un país muy promedio en América Latina. Si queremos una senda distinta de desarrollo, el país tiene que crecer más”, afirmó la economista recién posesionada en el cargo, que agregó en diálogo con el citado medio que sectores clave como el mineroenergético y la construcción presentan dificultades, mientras el consumo privado sostiene el crecimiento de manera precaria, lo que no ayuda en el balance deseado.

Los factores que han influido en el “estancamiento” de la economía colombiana

Al analizar las causas de la desaceleración, la directora de Fedesarrollo identificó la caída de la inversión como un factor central. “La desaceleración de la inversión es muy grande y eso se va a traducir en retos que aún no estamos viendo en términos de crecimiento”, sostuvo en su respuesta. En ese sentido, Meléndez resaltó la importancia de la seguridad y la estabilidad regulatoria para recuperar la confianza de los inversionistas a corto y mediano plazo.

“Cuando no hay claridad sobre reglas de juego, se detiene la inversión. Y además hay un tema que tenemos que incorporar en la conversación sobre desarrollo y crecimiento: la evolución del crimen organizado”, puntualizó la ejecutiva. Y es que de acuerdo con la experta, el próximo Gobierno enfrentará retos estructurales que no admiten dilaciones; siendo el primero de estos desafíos, según Meléndez, es la situación fiscal de Colombia.

“Tenemos un descuadre creciente entre ingresos y gastos que encarece el endeudamiento y se vuelve una bola de nieve”, explicó. Entretanto, el segundo gran reto estructural corresponde a la reorganización del sistema de salud, que, a su juicio, ha empeorado tras las reformas recientes; mientras que el tercero está vinculado al sector energético, en el que la falta de nuevas inversiones podría comprometer la disponibilidad de energía en los próximos años.

En el plano tributario, Meléndez reiteró la necesidad de una reforma de fondo. “Nuestro sistema es complejo y lleno de parches, y hay que mejorarlo”, aseveró la economista, que diferenció el tratamiento fiscal de empresas y personas, pues está convencida de que no se debe gravar el patrimonio de las empresas porque, en su concepto, afecta su capacidad de invertir y generar empleo. No así en el caso individual, “pues quienes estamos en la parte más alta de la distribución del ingreso tenemos que contribuir más y entender que con los impuestos uno compra civilización”, apuntó.

Directora de Fedesarrollo no descarta que Colombia deba acudir al FMI

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Colombia acuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), Meléndez consideró que esa opción no debe descartarse. “Repensar de manera inteligente el patrón de endeudamiento de Colombia con ayuda de un organismo experto puede ser parte de la solución”, indicó a El Tiempo. Y añadió que convocar una misión del FMI podría facilitar el diseño de un plan de ajuste mientras se implementan transformaciones más profundas.

A su vez, la inseguridad y el deterioro de la presencia estatal en algunos territorios también inquietan a la nueva directora. Según Meléndez, “si no recuperamos la seguridad no podremos tener un crecimiento económico sostenible. La inseguridad desvía recursos públicos hacia gasto militar, y también introduce ineficiencias en el sector privado y eleva el riesgo de invertir”, precisó en sus primeras afirmaciones como directora de esta fundación.

Respecto a las oportunidades de recuperación, la economista enfatizó la urgencia de elevar la productividad y fortalecer el tejido empresarial. “Tenemos que fortalecer una gran capa de pequeñas y medianas empresas para que absorban empleo en condiciones de mayor productividad”, declaró. Y, a largo plazo, identificó la educación y la innovación como pilares para un desarrollo sostenible, “que permita que la gente logre un buen enganche en el mercado”, dijo.

Sobre la relación con Venezuela, la directora de Fedesarrollo fue enfática sobre su visión frente a este tema de especial relevancia. “El retorno de la democracia y los derechos políticos es condición indispensable para cualquier cambio económico de fondo. Mientras no haya claridad sobre derechos de propiedad y un orden que permita que funcione la actividad económica, es muy difícil que llegue capital a Venezuela más allá del sector minero y energético”, apunto.