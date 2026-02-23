Colombia

Daniel Briceño afirmó que crecen los ataques a su campaña y culpó a Rtvc y al Gobierno Petro: “Están bien coordinados”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara denunció el presunto uso de recursos estatales y mediáticos para perjudicar su campaña en la capital

Daniel Briceño denunció ataques coordinados
Daniel Briceño denunció ataques coordinados y acusó al oficialismo de hostigamiento - crédito Colprensa

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció en un video difundido en X que su campaña ha sido objeto de una serie de ataques que, según él, obedecen a una estrategia coordinada desde el sector oficialista.

En su pronunciamiento, Briceño aseguró: “Esta campaña cumple 20 días exactamente de estar sufriendo ataques absolutamente coordinados por parte del oficialismo petrista. Se multiplicaron los ataques contra nuestra campaña. Rtvc, Sanguino, Ramiro Bejarano, Diana Ángel, los influenciadores, la minga y el gobierno Petro en general está bien coordinados”.

Briceño detalló que la primera agresión ocurrió hace tres semanas, durante un encuentro con simpatizantes de su movimiento, cuando “fuimos sorprendidos por un grupo de manifestantes petristas, que literalmente nos hicieron una encerrona a personas como Carlos Ayala y literalmente nos increparon”.

El aspirante expresó que la situación escaló hasta poner en riesgo la integridad de los presentes.

Daniel Briceño denunció ofensiva coordinada
Daniel Briceño denunció ofensiva coordinada contra su campaña y apuntó al oficialismo - crédito @Danielbricen/X

El militante del Centro Democrático denunció también una demanda en su contra, promovida por el exfiscal Eduardo Montealegre y, supuestamente, financiada por Hollman Morris, quien habría entregado “500 millones de pesos” para tal fin.

Briceño manifestó: “Me denuncian por decir la verdad sobre Rtvc”, en referencia a sus acusaciones públicas sobre presuntas irregularidades en la entidad estatal de medios.

El video de Briceño incluyó señalamientos al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien habría impulsado una investigación en su contra por “odio sindical”.

El candidato calificó esta medida como improcedente: “El Ministerio de Trabajo no tiene ningún tipo de competencia sobre un particular como yo”, declaró, subrayando que la acción carece de fundamento jurídico.

En su mensaje, Briceño acusó al Gobierno de utilizar “el aparato de propaganda” para hostigarlo, además de anunciar nuevas acciones legales tras sus denuncias por presuntos casos de extorsión a contratistas en Rtvc.

Daniel Briceño afirmó ser blanco de ataques, demandas y hostigamientos en vísperas de las elecciones - crédito @Danielbricen/X

Relató otros episodios de hostigamiento dirigidos contra colaboradores de su campaña, como Daniel Maldonado, quien fue privado de su micrófono durante una movilización, y Carlos Ayala, agredido en un acto reciente por integrantes de la minga indígena en Meta (Villavicencio).

Briceño aseguró que este colectivo ha recibido “más de 500 mil millones de pesos” en contratos durante la administración actual.

La controversia escaló cuando la candidata Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, responsabilizó a Briceño del ataque contra Ayala, según lo expuesto en el video.

El candidato replicó: “Justifican el ataque y me culpan a mí”, mientras criticó la gestión del Pacto Histórico en Bogotá, alegando incumplimientos y pérdida de respaldo ciudadano.

A lo largo de su intervención, Briceño también dirigió críticas a figuras del sector samperista, en especial al columnista Ramiro Bejarano, a quien señaló por cuestionar su elegibilidad y por no pronunciarse sobre casos de corrupción en el Congreso.

“Sale a decir que yo soy inelegible, que porque supuestamente soy un rabioso uribista y que no tengo ni siquiera propuestas”, indicó el candidato, quien defendió su gestión y la variedad de propuestas publicadas en sus redes sociales, entre ellas “mejor educación, evaluación docente, temas de Soat, eliminar patios y grúas, una política de austeridad, temas antitrámites, temas en favor de las empresas”.

Daniel Briceño acusó a Diana
Daniel Briceño acusó a Diana Ángel de participar en una campaña que lo perjudicado de cara a las elecciones - crédito @danielbricen/X y @DianAngel01/X

En referencia al apoyo mediático, Briceño afirmó que los medios de comunicación han sido utilizados para amplificar los ataques en su contra.

“Usan los medios de comunicación para hacerse pasar como referentes independientes”, expresó, aunque aclaró que no todos los medios participan en esa dinámica.

El mensaje concluyó con una convocatoria a sus seguidores para reforzar el respaldo en las próximas dos semanas: “No aflojemos los próximos 15 días, los ataques no cesarán. Yo se los digo, los ataques se multiplicarán”.

Briceño insistió en que el éxito de su campaña radica en proponer ideas claras y mantener cercanía con la ciudadanía.

A pocos días de la cita electoral, los señalamientos de Daniel Briceño reflejan la tensión y el ambiente de confrontación que atraviesa la contienda en Bogotá.

El desarrollo de la campaña, marcado por denuncias públicas y respuestas cruzadas, mantiene la atención sobre el desenlace de las votaciones y el papel de las autoridades frente a las acusaciones de los distintos actores.

